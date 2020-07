Polska Grupa Zbrojeniowa gotowa do programu Narew

Polska Grupa Zbrojeniowa włączyła się do dyskusji, która w ostatnim czasie toczy się w mediach, na temat wariantów realizacji programu pozyskania Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej Krótkiego Zasięgu (ZROP-KZ) pod kryptonimem Narew. Grupa zapewnia, że jest gotowa do budowy takiego systemu z wyjątkiem rakiety, którą chce pozyskać we współpracy z partnerem zagranicznym.

PGZ zainwestuje setki milionów złotych

Polska producentem rakiet średniego zasięgu?

Impuls rozwojowy dla krajowej zbrojeniówki

Porozumienia te dotyczą możliwości pozyskania technologii rakietowej i gwarantują dalszą modyfikację i rozwój konstrukcji, co wpisuje się w kluczowy dla programu aspekt suwerenności w zakresie cyklu życia produktu i systemów tej klasy w SZ RP.PGZ inwestuje setki mln złotych w rozwój technologii rakietowych w Polsce, realizując projekty własne, w ramach umów z NCBiR oraz wykorzystując doświadczenie wynikające z umów offsetowych.O tym, jak ważna jest realizacja programu pozyskania ZROP-KZ pk. Narew dla polskiej zbrojeniówki, świadczy choćby to, że umożliwi on budowę krajowego potencjału w zakresie produkcji, modyfikacji i rozwoju rakiet krótkiego zasięgu, na bazie pozyskanej licencji.Postawi to Polskę w pozycji istotnych producentów sprzętu wojskowego tej kategorii oraz otworzy perspektywy do produkcji w kraju tzw. niskokosztowych efektorów - rakiet średniego zasięgu na potrzeby systemu wyższego szczebla ZROP-SZ pk. Wisła.Spełnią się oczekiwania PGZ wobec wymagań stawianych krajowemu przemysłowi zbrojeniowemu przez Siły Zbrojne RP, co umożliwi długofalowy rozwój technologiczny w segmencie radiolokacji, elektrooptyki, mechaniki, aerodynamiki, automatyki, chemii paliw i innych obszarach powiązanych bezpośrednio bądź pośrednio z programem Narew.Zobacz także: Testy Pirata na poligonie w Nowej Dębie

Ta formuła realizacji programu zapewni suwerenność opracowania, produkcji, serwisu i użycia systemów ZROP-KZ, nowoczesne zdolności bojowe, dzięki wprowadzeniu na stan SZ RP systemu wielokanałowego oraz pełną interoperacyjność z systemem ZROP-SZ pk. Wisła z systemami NATO i innymi systemami dla SZ RP.Będzie to też impuls rozwojowy dla polskiej myśli technicznej i technologii w perspektywicznych obszarach systemów radiolokacyjnych, łączności, dowodzenia oraz techniki rakietowej, znaczące korzyści dla polskiej gospodarki i finansów publicznych.Połowa środków zainwestowanych w projekt oparty na krajowym systemie C2 wróci do budżetu państwa poprzez podatki.Efektywność finansowa, oparcie systemu o krajowy potencjał przemysłowy przekłada się na niższy całkowity koszt programu w cyklu życia, niż w przypadku wariantów zakładających użycie zagranicznych systemów C2, m.in. IBCS. Pozwoli też na wzrost liczby miejsc pracy w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie dla wysokiej klasy specjalistów.