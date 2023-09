Polska Grupa Zbrojeniowa opracuje nową rakietę średniego zasiegu

PGZ oraz MBDA UK Limited podpisały list intencyjny, w którym zobowiązały się do wspólnego opracowania nowej, niskokosztowej rakiety średniego zasięgu, która ma bazować na rodzinie CAMM – podaje Polska Grupa Zbrojeniowa.

Decyzję ogłoszono w trakcie drugiego dnia MSPO w Kielcach. Rakiety mają wzmocnić siły zbrojne Wielkiej Brytanii i Polski.

„Nowa koncepcja pocisku CAMM-MR uwzględnia potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej i stanowić ma uzupełnienie pocisków CAMM i CAMM-ER w zintegrowanych systemach obrony przeciwlotniczej w ramach projektów Miecznik, Wisła, Narew i Pilica+” – podaje PGZ.

– Niniejszy list intencyjny ma na celu wytyczenie mapy przyszłych działań, które zarówno PGZ, jak i MBDA powinny podjąć, aby zaangażować się w projektowanie, rozwój i produkcję CAMM-MR. Nazywamy tę inicjatywę także Future Common Missile, aby zaznaczyć, że ma ona służyć polskim i brytyjskim siłom zbrojnym jako wspólny produkt obu stron. Otwiera się nowy rozdział dla PGZ, dlatego jako zaufany partner MBDA jesteśmy bardzo zmotywowani do zaangażowania się we współpracę w zakresie projektowania i rozwoju, w tym do wykorzystania takich zasobów jak Laboratorium Hardware-In-The-Loop – mówi Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

– Wspólne prace nad nowym pociskiem to historyczny krok dla naszych firm i krajów. MBDA została utworzona, aby wspierać transgraniczny rozwój systemów rakietowych w Europie, dlatego jesteśmy bardzo dumni, że możemy współpracować z PGZ i Polską nad nowym projektem – dodaje Chris Allam, dyrektor zarządzający MBDA UK.