Polska Grupa Zbrojeniowa startuje z budową laboratorium rakietowego

Polska Grupa Zbrojeniowa i Hochtief Polska podpisały umowę generalnego wykonawstwa robót budowlanych w ramach inwestycji Laboratorium Hardware-in-the-Loop. Będzie ono służyło do modelowania i symulacji systemów rakietowych.

Jest to druga z umów zaplanowanych w zakresie robót budowlanych dla tej inwestycji.

Firma Hochtief Polska jako podmiot odpowiedzialny za kompleksową realizację prac budowlanych i montażowych została wybrana do roli generalnego wykonawcy w otwartym postępowaniu zakupowym przeprowadzonym przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ).

Zostaną zainstalowane i zintegrowane urządzenia do symulacji rakiet

Prace budowlane zaplanowane są na okres 60 tygodni od dnia zawarcia umowy i zakończą się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla kompletnej infrastruktury, w ramach której zostaną zainstalowane i zintegrowane urządzenia do symulacji rakiet, w tym m.in. system gimbala, przekazywane w ramach offsetu dla I fazy programu Wisła.

Przypomnijmy, w ramach programu Wisła polska armia chce pozyskać osiem baterii przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych Patriot, zdolnych zwalczać cele, typu statki powietrzne oraz rakiety manewrujące i balistyczne.

Ponadto infrastruktura pozwoli na rozwój Laboratorium HWIL poprzez instalację dodatkowego oprzyrządowania badawczego, w tym m.in. specjalistycznej komory bezodbiciowej do testowania głowic radiolokacyjnych rakiet, którego pozyskanie planowane jest w ramach zobowiązań offsetowych związanych z II fazą programu Wisła.

– Dziś znajdujemy się w kluczowym dla inwestycji momencie, jakim jest podpisanie umowy na generalne wykonawstwo robót budowlanych Laboratorium HWIL. Wybraliśmy do tego zadania doświadczonego partnera, który od strony budowlanej, pomoże nam zrealizować nasze ambicje i aspiracje w zakresie dalszego rozwoju branży rakietowej w Grupie Kapitałowej PGZ. Nowoczesne Laboratorium HWIL, wyposażone w odpowiednie systemy oraz oprzyrządowanie badawcze jest niezbędne, aby w następnych latach włączyć się w rozwój techniki rakietowej i sprostać, jako przemysł, wyzwaniom bezpieczeństwa u naszych granic i wnieść wkład w budowę zdolności rakietowych polskiej armii – powiedział Roger Burek-Bors, kierownik projektu HWIL w PGZ.

– Rozpoczynamy budowę projektu, jakim jest laboratorium rakietowe Hardware In-The-Loop, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Możliwość realizacji tego przedsięwzięcia jest dla nas cennym doświadczeniem, ponieważ będzie to jedyny tego typu obiekt w Polsce. Cieszymy się, że Hochtief Polska weźmie pośredni udział w procesie wzmacniania potencjału obronnego naszego kraju. Chciałbym pogratulować całej ekipie, która wykonała ogromną pracę, byśmy mogli realizować dla Państwa ten projekt – mówi Tadeusz Blecha, prezes Hochtief Polska.

Umożliwi przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych

Laboratorium HWIL będzie służyło do modelowania i symulacji systemów rakietowych, w tym rakiet, w szczególności w zakresie badania procesu naprowadzania. Oprócz implementacji nowego podejścia do projektowania rakiet, umożliwi przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych, które są niezbędne w procesie rozwoju tego typu sprzętu wojskowego, do środowiska laboratoryjnego, co znacznie zredukuje koszty i przyspieszy dostawy gotowych produktów.

Zarządcą Laboratorium HWIL jest PGZ, która integruje i koordynuje działania poszczególnych spółek PGZ zaangażowanych w to przedsięwzięcie tj.: PCO, WZE, PIT-Radwar oraz Mesko.