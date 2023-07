Polska i Niemcy spierają się o centrum napraw czołgów Leopard. Premier komentuje sprawę

Generalnie jak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, aby razem ze stroną niemiecką i ukraińską doprowadzić do centrum naprawy czołgów Leopard - podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że podstawowym wąskim gardłem jest dzisiaj brak części do Leopardów, tym samym ciężko mówić o ich naprawie.

- Generalnie jak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, aby razem ze stroną niemiecką i ukraińską doprowadzić do centrum naprawy Leopardów - zaznaczył szef rządu.

Dodał, że w gliwickich Zakładach Mechanicznych "Bumar-Łabędy" są już remontowane Leopardy, więc "te kompetencje w Polsce jak najbardziej już teraz są".

Premier Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej zapytany został o artykuł portalu tygodnika "Spiegel" mówiący o tym, że polsko-niemieckie centrum naprawy czołgów Leopard dla Ukrainy cały czas nie powstało.

"Tu jest kwestia po stronie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale przede wszystkim też po stronie niemieckiej. Musimy mieć ze strony niemieckiej odpowiednio przygotowane procedury" - odpowiedział szef rządu. Wskazał, że podstawowym wąskim gardłem jest dzisiaj brak części do Leopardów, tym samym ciężko mówić o ich naprawie.

"Generalnie jak najbardziej jesteśmy zainteresowani tym, aby razem ze stroną niemiecką i ukraińską doprowadzić do centrum naprawy Leopardów" - zaznaczył szef rządu.

W gliwickich Zakładach Mechanicznych "Bumar-Łabędy" są już remontowane Leopardy

Jednocześnie Morawiecki dodał, że w gliwickich Zakładach Mechanicznych "Bumar-Łabędy" są już remontowane Leopardy, więc "te kompetencje w Polsce jak najbardziej już teraz są".

Jak poinformował w niedzielę portal tygodnika "Spiegel", do tej pory Polska i Niemcy nie są w stanie osiągnąć porozumienia dot. utworzenia w Polsce centrum naprawczego niemieckich czołgów Leopard dostarczonych do Kijowa. Centrum miało zostać otwarte pod koniec maja.

"Według osób z branży zbrojeniowej niemiecko-polski projekt jak dotąd nie posunął się naprzód. Zamiast tego Berlin i Warszawa nieustannie spierają się o szczegóły struktury wspólnego przedsięwzięcia" - pisze portal. Do końca ubiegłego tygodnia nie podpisano umowy "z powodu różnych spornych punktów".

Koszty naprawy Leopardów miałby ponosić rząd niemiecki

Dwie niemieckie firmy zbrojeniowe Rheinmetall i Krauss-Maffei Wegmann (KMW) miały współpracować z polską państwową firmą zbrojeniową PGZ. Planowano utworzyć wspólny warsztat w polskich zakładach w Gliwicach i Poznaniu. Koszty naprawy Leopardów poniósłby rząd niemiecki.

"W kręgach branżowych mówi się jednak, że do tej pory projekt był hamowany przez Polskę. (...) Przykładowo PGZ chce pobrać ponad 100 tys. euro za tzw. wstępną diagnostykę. W Niemczech na taką diagnozę przeznacza się zwykle tylko około 12 000 euro. Ponadto PGZ nie chce udzielać żadnej gwarancji na naprawy, co również jest nietypowe" - pisze "Spiegel".

Niemieccy producenci czołgów "nie mają złudzeń co do tego, co kryje się za specjalnymi żądaniami Polski. Od miesięcy rząd w Warszawie prowadzi prawdziwą kampanię przeciwko Berlinowi. (...) Wydaje się więc oczywiste, że spory dotyczące czołgowego centrum są również motywowane politycznie".

Trwają polsko-niemieckie rozmowy dotyczące czołgów Leopard

Do niedzielnego artykułu portalu tygodnika "Spiegel" dotyczącego czołgów Leopard nawiązał także w poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak po spotkaniu z niemieckim ministrem obrony Borisem Pistoriusem w Zamościu.

Jak podkreślił minister, jego poniedziałkowe rozmowy z Pistoriusem dotyczyły również współpracy obu przemysłów obronnych, choć, jak zaznaczył, nie są to bezpośrednie obszary odpowiedzialności resortów obrony ani w Polsce, ani w Niemczech.

"Ale włączyliśmy się w te negocjacje - one nie są łatwe. Rzeczywiście mogliśmy wczoraj przeczytać w "Der Spiegel", że są jakieś nieporozumienia. Zidentyfikowaliśmy trzy punkty - jeden rozwiązaliśmy, liczę na to, że rozwiążemy też kolejne dwa" - zaznaczył szef MON. "Z mojej strony, z polskiej strony, jest tu pełna otwartość, gdyż zależy nam na tym, żeby wspierać Ukrainę, żeby współpracować na tym polu z naszym niemieckim sąsiadem" - oświadczył Błaszczak.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius przekazał, że rozmowy z szefem polskiego MON dotyczyły wsparcia Ukrainy "w obronie przed brutalną rosyjską napaścią, która ciągle trwa". "Obaj zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności. Jesteśmy państwami wiodącymi w dostawach czołgów Leopard - Niemcy dla wariantu 2A6, a Polska dla wersji 2A4" - dodał.

"Nie możemy zmniejszyć naszego wsparcia dla Ukrainy, to dziś jeszcze bardziej aktualne niż wcześniej. Niemcy są - po USA - drugim krajem udzielającym największego wsparcia" - zaznaczył Pistorius.

Przypomniał rozpoczęte w lutym podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium niemiecko-polskie rozmowy na temat utworzenia ośrodka napraw sprzętu pancernego w Polsce. "Rozmowy, które rozpoczęły się w Monachium, trwają, są bardzo zaawansowane, ale - jak można sobie wyobrazić - takie negocjacje między przemysłami i ministerstwami obrony dwóch krajów są intensywne i złożone" - mówił niemiecki minister.

"Obaj w rozmowach podkreśliliśmy, że musimy znaleźć rozwiązanie. Jestem zdania, że czas nagli. Niemcy są gotowe przejąć odpowiedzialność. Uważamy, że rozmowy powinny się zakończyć w ciągu 10 dni, żebyśmy wiedzieli, w jakim kierunki sprawy pójdą dalej" - oświadczył Pistorius. Jak dodał, "naprawa to istotna część trwałego wsparcia Ukrainy, tak samo jak dostawy amunicji", a przywracanie sprawności sprzętu ma kluczowe znaczenie dla trwałego wsparcia Ukrainy w jej walce.