Polska kończy produkcję pocisków z Izraela a nowej umowy nie widać

Spółka Mesko, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kończy w tym roku produkcję partii pocisków przeciwpancernych Spike LR na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Co dalej? Od miesięcy słyszymy, że zakłady mają w ofercie produkcję Spike LR2, o znacznie zwiększonych możliwościach bojowych i w pełni kompatybilne z istniejącymi oraz nowymi wyrzutniami. Rok się jednak kończy, a umowy jak dotąd nie ma...

Technologia sprawdzona w boju

Kontenery startowe dla Spike'ów

Menedżerowie Meska obawiają się, że gdyby produkcja została wstrzymana na 12 miesięcy, to spółka będzie musiała ponownie przejść proces certyfikacji całej istniejącej infrastruktury produkcyjnej - tak, jak to było po kontrakcie z 2015 r.- To będzie dla naszej spółki kosztowne, wydłuży też czas dostaw pocisków tak potrzebnych Siłom Zbrojnym RP - przestrzega Marcin Ożóg, członek zarządu Meska.O gotowości do rozpoczęcia produkcji w Mesko nowych Spików LR2 (i nie tylko) zapewnia też WNP.PL Roland Steinbrecher, dyrektor regionalny ds. marketingu międzynarodowego i rozwoju biznesu w Rafael Advanced Defence Systems.- Trwają intensywne rozmowy, żeby kontynuować program na fundamencie produkcji ppk Spike LR2 - zapewnia dyrektor Steinbrecher, podkreślając, że to technologia sprawdzona w boju. - Oczywiście tak samo jak w przypadku pocisków LR1, Mesko otrzyma dodatkową technologię, umożliwiającą zakładom ich produkcję. Będzie to nowsza wersja dokładnie takiego samego pocisku, jak LR1, kompatybilnego z wszystkim dotychczasowymi wyrzutniami.Podkreśla, że szeroko zakrojony program transferu technologii do Mesko trwa już od wielu lat. I choć izraelskie pociski produkowane są w wielu krajach, to nasz kraj w dostępie do technologii ma szczególnie duży udział.- Mamy oczywiście także inne wersje tych pocisków, które proponujemy Polsce. Jesteśmy zainteresowani wykorzystaniem naszych pocisków w niszczycielu czołgów w programie Otokar-Brzoza. Rozmawiamy o możliwości integrowania Spike'a do Mi-24 oraz jako uzbrojenie fregat w programie Miecznik - mówi Roland Steinbrecher.Zapewnia, że wszystkie pociski z rodziny Spike, które zamówi Polska, produkowane będą w firmie Mesko, która jest partnerem Rafaela i producentem najwyższego poziomu. Przykładem przyznanie Mesku certyfikacji dotyczącej produkcji kontenerów startowych dla pocisków Spike LR dla pewnej liczby klientów globalnych, którą skarżyska spółka otrzymała w ramach łańcucha dostaw Rafaela (ten współpracuje z polską firmą od czasu do czasu nad prototypami - w ramach rozwoju nowych zdolności).Zobacz też: Konflikty były, są i będą. Czy zapobiegniemy globalnej wojnie?

Rafael proponuje Polsce również inne, nowe wersje Spike'ów. Dotychczas polskie zakłady wyprodukowały ponad 3 tys. pocisków III generacji Spike LR. Trwają dostawy kolejnego tysiąca tych pocisków zamówionych w 2015 r. w zmodyfikowanej wersji.Oczywiście może być ich więcej... W najbliższych dniach powinniśmy się dowiedzieć, jakie ustalenia zapadły w kwestii przedłużenia kontraktu z Rafaelem.