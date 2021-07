Polska kupi amerykańskie czołgi uważane za niezniszczalne

Ministerstwo obrony narodowej zapowiedziało w środę (14 lipca) pozyskanie przez Polskę czołgów podstawowych Abrams. Mowa o najnowszej wersji, M1A2 Abrams SEPv3, używanej od 2020 r. podstawowego czołgu amerykańskiej armii, który jest w służbie od początku lat 80. Czołg M1 Abrams cieszy się sławą "niezniszczalnego" i jest jednym z symboli potęgi amerykańskiej armii.

Czołgi Abrams mają spełnić podstawowe zadanie; zadanie odstraszania ewentualnego agresora - oznajmił minister obrony Mariusz Błaszczak.

Nowe czołgi mają byś dyslokowane na wschodzie kraju.

Oprócz czołgów w zamówieniu są wymienione także wozy dowodzenia, wozy wsparcia technicznego, wozy ewakuacji medycznej, cały pakiet logistyczny związany z wyposażeniem, a także symulatory i pakiet szkoleniowy.

Od czasu I i II wojny w Zatoce Perskiej (w 1991 i 2003 r.) czołg M1 Abrams cieszy się sławą "niezniszczalnego" i jest jednym z symboli potęgi amerykańskiej armii i techniki wojskowej USA.

Jednym z powodów wyjątkowej na tle innych czołgów przeżywalności pojazdu oraz jego załogi jest całkowite odseparowanie amunicji od przedziału, w którym znajdują się ludzie.



Zobacz również: Pancerna supernowoczesność. Amerykańskie czołgi z systemami ochrony

Głównym uzbrojeniem czołgu jest armata gładkolufowa M256 kalibru 120 mm. Do dodatkowego uzbrojenia można zaliczyć trzy karabiny maszynowe: 12,7 mm M2 i dwa 7,62 mm M240.



Czołg napędza silnik turbowałowy o mocy 1500 koni mechanicznych, który jest w stanie rozpędzić maszynę do prędkości ok. 70 km na godzinę.



Producent informuje, że w najnowszej wersji zwiększono możliwości układu elektrycznego, poprawiono systemy sieciowe oraz komunikacji i przede wszystkim ulepszono opancerzenie, "by zmniejszyć podatność czołgu na improwizowane urządzenia wybuchowe (IED)".



Czołg został nazwany imieniem generała Creightona Abramsa, dowódcy wojsk amerykańskich biorących udział w wojnie wietnamskiej w latach 1968-1972.

Będą duże zakupy z Polski

Polska kupi 250 najnowocześniejszych czołgów M1A2 ABRAMS SEPv3.



- Czołgi Abrams mają spełnić podstawowe zadanie; zadanie odstraszania ewentualnego agresora - oznajmił 14 lipca w Wesołej w Pierwszej Warszawskiej Brygadzie Pancernej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. - Te czołgi będą na pierwszej linii obrony, jeśli oczywiście będzie taka potrzeba - dodał.