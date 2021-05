Polska kupi tureckie drony bojowe. To dobry pomysł, chociaż jest parę „ale”

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, poinformował w sobotę, że Polska kupi 24 bojowe bezzałogowe statki latające Bayraktar TB-2 (Taktik Blok 2). Dla wojska to dobra wiadomość, ale zaskoczenie dla całej branży zbrojeniowej. Wcześniej o tym się nie mówiło.

Gryf będzie turecki

Co dostaną polscy żołnierze?

Dlaczego wybrano tureckie drony?

Kontrowersyjny ze względów politycznych

Trwają negocjacje z konsorcjum polskich firm, którego liderem jest PGZ SA, dotyczące zakupu aparatów klasy mini Wizjer. Wiceminister Skurkiewicz ujawnił również, że trwa faza realizacyjna dla zakupu bezzałogowych aparatów latających średniego zasięgu Gryf, w którym pierwsze 4. zestawy po 6 maszyn miały trafić do armii do końca 2021 r.W fazie analityczno-koncepcyjnej znajduje się też program Ważka (klasa mini) oraz Gladius (poszukiwawczo-uderzeniowy). W dalszej kolejności MON planuje zakup bezzałogowych aparatów latających szczebla operacyjnego Zefir.Tureckie drony Bayraktar wpisują się w wymogi programu Gryf. Tak się złożyło, że pierwsze doniesienia na temat polskich umów z tureckim przemysłem obronnym pojawiły się w listopadzie 2020 r. wraz z zakończeniem przez Inspektorat Uzbrojenia fazy analityczno-koncepcyjnej dotyczącej taktycznych systemów bezzałogowych dla Gryfa.Już wówczas spekulowano, że MON może planować zakup tureckich bezzałogowych systemów dla Gryfa, w którym wojsko chce pozyskać 6 zestawów dronów po 4 aparaty każdy. Planowano, że pierwsze z nich trafią do wojska w latach 2020-2022.Dla tego programu najpewniej MON kupi 4 zestawy tureckich dronów bojowo-rozpoznawczych Bayraktar TB-2 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem włącznie z naczepami do nich. Dodatkowa umowa offsetowa ma dotyczyć serwisu, wykonywanego przez polskie przedsiębiorstwo wojskowe. Czekamy na szczegóły.Turecki taktyczny uzbrojony bezzałogowiec TB-2, to maszyna klasy MALE, który może utrzymywać się w powietrzu przez 24,4 godziny. Jego długość to 6,5 m, a rozpiętość skrzydeł 12 m. Osiąga pułap 8 tys. m, a jego zasięg to 150 km.Co najważniejsze może przenosić 75 kg uzbrojenia na czterech węzłach pod skrzydłami, m.in. kierowane pociski przeciwpancerne oraz bomby ślizgowe kierowane laserowo.Czytaj też: Fort Trump nie powstanie. A Fort Biden

Maszyna jest obecnie - poza Turcją, która ma ich 107, a chce pozyskać 147 - wykorzystywana także przez Azerbejdżan, Katar, Libię, Maroko i Ukrainę, która w lutym 2021 r. zakupiła 54 Bayraktary i , przypomnijmy, rozpoczęła ich produkcję na własnym terytorium.Polska zaangażowała się w misję "Turcja", w ramach której prowadzić ma patrole nad terytorium tego kraju, Morzem Czarnym oraz wschodnimi akwenami Morza Śródziemnego. Natomiast tureckie myśliwce mają pojawić się na polskim niebie.Analitycy wojskowi wskazują, że ma to być gwóźdź programu prezydenckiej wizyty Andrzeja Dudy w Turcji. Szef MON potwierdza, że umowa zostanie sfinalizowana podczas tej wizyty.Niemniej trudno wykluczyć, że przy okazji, po wieloletnich opóźnieniach, zdecydowano się na ten zakup, by móc wreszcie ogłosić sukces w jednym choćby programie bojowych bezzałogowców. W końcu wszyscy sympatycy wojska chcieliby, by takich dronów w polskiej armii było jak najwięcej.Jest z tym kontraktem jeszcze jeden problem. I wcale nie chodzi o to, że świetnie rozegrane propagandowo filmy w Górskiego Karabach pokazujące siłę i niezawodność tych dronów, trochę je przeceniają, choćby ze względu na słabą obronę przeciwlotniczą Ormian. W końcu reklama dźwignią handlu.Zakup tureckich dronów wydaje się kontrowersyjny, głównie z powodu politycznego zbliżenia Turcji z Rosją. Co więcej, Kanada i USA nałożyły embargo na kluczowe komponenty TB-2, m.in. z powodu udziału tych maszyn w konflikcie zbrojnym w Górskim Karabachu.Czyżby to był początek szerszej współpracy z Turcją, o której przed laty prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że to poważne państwo, i że Polska powinna być właśnie taka jak ona. Od politycznych komentarzy na temat tego zakupu raczej nie uciekniemy.