Polska kupi w Norwegii granatniki przeciwpancerne

Agencja Uzbrojenia poinformowała o zawarciu z norweską firmą Nammo Raufoss AS umowy na zakup kilkunastu tysięcy jednorazowych granatników przeciwpancernych. Wartość zamówienia to 150 mln zł netto.

Przedmiotem umowy jest dostawa kilkunastu tysięcy - dokładnej liczby nie podano - lekkich granatników jednorazowych M72 EC MK1 wraz z pakietem logistycznym (zestaw narzędzi i oprzyrządowanie przeznaczone do obsługiwania technicznego sprzętu) i szkoleniowym, na który złożą się materiały poglądowe, granatniki szkolne i ćwiczebne oraz amunicja ćwiczebna.

Umowa przewiduje szybkie dostawy granatników, a jej realizacja to pierwszy etap realizacji programu Grot dotyczącego granatników jednorazowych - poinformowała AU.

Program przewiduje zakup jednorazowej, lekkiej broni, przeznaczonej do zwalczania różnych celów. Zgodnie z założeniami ma to być broń celna w przypadku celów ruchomych, w każdych warunkach pogodowych.

Granatnik M72 EC MK1 to jedna z najnowszych wersji rodziny lekkich granatników jednorazowych M72 LAW (Light Anti-tank Weapon). Wybrany jest przeznaczony do zwalczania wszelkiego rodzaju wozów bojowych, w tym do zwalczania ciężkich pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi.

Granatnik M72 EC MK1 jest wykonany m.in. z włókna węglowego, otrzymał nową głowicę kumulacyjną, wyposażoną w nowy zapalnik z podwójnym zabezpieczeniem oraz samolikwidator aktywujący się w przypadku chybienia celu i uderzenia w powierzchnię ziemi. Granatnik posiada szynę Picatinny, która umożliwia strzelającemu montaż dodatkowych przyrządów obserwacyjno-celowniczych.