Polska kupiła broń za 2,4 mld dolarów i dostała używany sprzęt

Polskie zakupy armatohaubic K9 w Korei Południowej, kiedy mamy polskie Kraby, budzą kontrowersje. Sprzęt nie jest w dodatku nowy. Armatohaubice przez lata stały w magazynach.

Wszystkie 24 armatohaubice K9 dostarczone do Polski w 2022 r. były wcześniej wykorzystywane przez armię Korei Południowej.

Sprzęt dotarł do Polski zaledwie 3 miesiące od zawarcia umowy.

Dopiero 12 armatohaubic, które mamy otrzymać w drugie połowie 2023 r., będą pochodziły wprost z linii produkcyjnej.

Polska podpisał umowę na zakup za 2,4 mld dolarów 212 dział samobieżnych K9 w Korei Południowej. Docelowo chcemy pozyskać ich ponad 800.

W pierwszej partii sprzętu Polska kupiła w Korei Południowej używane armatohaubice, które przez lata stały w magazynach. Do Polski w grudniu 2022 roku, obok 10. koreańskich czołgów K2, przypłynęły 24 samobieżne armatohaubice K9. Nie były to jednak egzemplarze nowe, co potwierdził rzecznik Agencji Uzbrojenia, ppłk. Krzysztof Płatek.

Analitycy wojskowi potwierdzają też wiele niejasności dotyczących docelowej konfiguracji sprzętu. Informacje na temat tego, co chcieliśmy kupić, szybko się zmieniały.

Można było zakładać, że pilny i bardzo potrzebny według MON po napaści Rosji na Ukrainę zakup koreańskich dział nie dotyczy dział nowych. W tak krótkim terminie, bo zaledwie 3. miesięcy do zawarcia umowy do ich dostarczenia, trudno dostać nowy sprzęt.

Według informacji, przekazanych mediom przez ppłk. Płatka, kupione przez Polskę armatohaubice K9A1 są częściowo używane. Wszystkie 24 armatohaubice K9 dostarczone do Polski w 2022 r. zostały wyprodukowane w latach 2008-2010 w wariancie K9 i były w różnym stopniu wykorzystywane przez armię Korei Południowej.

Stare działa K9 przeszły remont. Zostały też "wyzerowane"

To znaczy, że przed przekazaniem sprzętu Polsce, każde działo, tam gdzie było to konieczne, musiało przejść remont. Wyzerowano im też resursy, czyli określono na nowo bezpieczny czas ich dalszej eksploatacji. Taką samą procedurę przejdą również działa K9, których 12 mamy dostać w 2023 r.

Według dostępnych obecnie informacji dopiero kolejne 12 armatohaubic, które mamy otrzymać również w drugie połowie 2023 r., podobnie jak wszystkie dalsze dostawy, będą pochodziły wprost z linii produkcyjnej.

Komentatorzy zwracają przy tym uwagę, że zabieg z zerowaniem resursu, który miał być następstwem szybkiego tempa dostaw dział, nie jest koreańskim wyjątkiem.

Także fabrycznie nowe amerykańskie czołgi Abrams M1A2 SEPv3, wykorzystujące stare pancerze, po odłączeniu ich elementów i wspawaniu modułów nowoczesnego pancerza, oferowane są użytkownikom jako sprzęt fabrycznie nowy.