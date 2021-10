Polska kupuje kolejne śmigłowce i znowu jest gorąco

Minister obrony narodowej poinformował o decyzji zakupu kolejnych czterech śmigłowców wielozadaniowych S-70i Black Hawk, które dołączą do czerech już użytkowanych maszyn tego typu w wojskach specjalnych. Decyzję podjęła Rada Modernizacji Technicznej - organ doradczy szefa MON, który jest jej przewodniczącym.

Wiropłat AW139, zaprojektowany przy dużym udziale konstruktorów ze Świdnika, odpowiadający wymogom polskiej armii i w ponad 70 proc. składający się z części wytwarzanych w naszym kraju.



W opinii posła postępowanie polskiego rządu pogarsza i tak trudną sytuację finansową zakładu i stanowi zagrożenie dla utrzymania zatrudnienia na obecnym poziomie.



Kontrowersje co do zakupu Black Hawków z Mielca nie są niczym nowym. Wcześniej z krytyką spotkała się umowa na zakup czterech śmigłowców S-70i dla specjalsów podpisana w 2019 r., w ramach pilnej potrzeby operacyjnej, czyli bez przetargu.



Wówczas MON zapewniał, że tego typu umowy nie będą stanowić modus operandi w zakupach dla wojska. Wygląda jednak na to, że to zapewnienie nie jest realizowane. Zanosi się bowiem na kolejny zakup śmigłowców bez przetargu.

Kontrowersje wokół umowy

Kolejne umowy Mielca

Umowa budzi kontrowersje głównie z powodu ceny. Koszt jednego śmigłowca wraz z wyposażeniem wynosi ok. 75 mln złotych. Krytycy umowy wskazują, że jest on zbyt wysoki.- Zrezygnowaliśmy z Caracali. Za 50 maszyn w różnych wersjach, m.in. transportowej, SAR dla Marynarki Wojennej czy dla wojsk specjalnych, Polska miała zapłacić Airbus Helicopters 13,5 mld zł. Kupiliśmy 4 po 75 mln zł za sztukę - mówił WNP.PL Czesław Mroczek, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej.- Wynegocjowaliśmy dobrą cenę. Ta cena śmigłowca, ale to też jest uzbrojenie, to jest doposażenie, to są wszystkie urządzenia, które stanowią o możliwościach wykorzystania śmigłowca we wsparciu działań wojskowych, które realizują Wojska Specjalne - przekonuje Mariusz Błaszczak.Umowa na śmigłowce specjalsów obejmuje także usługi wsparcia szkolno-logistycznego wraz z doposażeniem. W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych, kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego. Wyposażenie zamówionych śmigłowców stanowi jednak informację niejawną. Trudno określić, jaką część kosztów umowy obejmuje.- Nie wiemy, co według ministra oznacza kompletny śmigłowiec ani jakiego rodzaju sprzęt i uzbrojenie będzie posiadał. Przykładowo niekierowana rakieta kosztuje ok. 1000 dolarów, a nowoczesny pocisk samonaprowadzający nawet 3 mln dolarów - wyjaśnia gen. Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych.

Nie ma natomiast wątpliwości, że zrealizowana umowa na 4 śmigłowce dla specjalsów, jak i zapowiedź podpisania kolejnej, to sukces PZL Mielec, producenta śmigłowców S-70i, eksportowej wersji maszyny używanej m.in. w siłach lądowych USA od lat 70. XX w. pod nazwą Black Hawk. Od 2015 r. zakład w Mielcu należy do amerykańskiej firmy Sikorsky, która jest częścią koncernu Lockheed Martin.



Szef MON Mariusz Błaszczak widzi to jednak inaczej. - Dla mnie ważne jest to, że to polskie zakłady - podkreślił podczas podpisywania umowy na 4 Black Hawki.



Z kolei w sierpniu zakłady poinformowały o sprzedaży pięciu maszyn firmie United Rotorcraft, która przebuduje je do cywilnego wariantu S-70i Firehawk dla służb poszukiwawczo-ratowniczych.

Śmigłowców na sztuki

Także Filipiny planują zamówienie kolejnej partii co najmniej 15 maszyn S-70i na potrzeby własnej armii, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii planuje rozstrzygnąć przetarg na dwanaście tych maszyn w wersji poszukiwawczo-ratowniczej.Z realizacją programów śmigłowcowych rząd polski ma od lat problemy. Kupuje śmigłowce na sztuki w dużych odstępach czasu. W przypadku ostatniej deklaracji podpisanie umowy może nastąpić jeszcze w tym roku. Po wprowadzeniu aneksu do budżetowej umowy na 2021 r. wojsko ma dostać dodatkowo 6,3 mld zł. Część tych pieniędzy musi być wydatkowana do końca roku. Może na zakup śmigłowców dla specjalsów?To ważne, bo czasy świetności większości będących na wyposażeniu wojska 250 śmigłowców dawno minęły. Wyjątkiem są właśnie najnowsze śmigłowce S-70i Black Hawk dla specjalsów, którzy zapewne nie będą się gniewać, kiedy dostaną ich więcej. Nie wydaje się jednak, by kontrowersje co do zakupu kolejnych 4 śmigłowców z Mielca zniknęły wraz z podpisaniem umowy.