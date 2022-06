Polska mocniejsza na Bałtyku. Będziemy lepiej strzeżeni

Polska, przynajmniej jeśli chodzi o polityczne deklaracje, od wieków podkreślała swój silny związek z Bałtykiem. Założenia te rzadko jednak nabierały realnego kształtu. Zapewnienie, że Polski od Bałtyku odepchnąć się nie da, szybko przekreśliła wojna w 1939 r. Teraz historia przyspiesza. Marynarka Wojenna RP ma dostać okręty, które marzenie o silnej Polsce nad Bałtykiem mają znacząco urealnić.

Marynarze z okazji swojego święta 26 czerwca 2022 r. dostali piękny prezent. Wojsko podpisało umowę na budowę kolejnych trzech niszczycieli min Kormoran II.

To, jak dotąd, najbardziej udany program budowy okrętów w polskich stoczniach.

Dla marynarki priorytetem jest jednak Program Miecznik, w którym Marynarka Wojenna RP ma dostać 3 fregaty rakietowe.

Wśród zapowiedzi umów, które ogłosił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, na początku 2022 r., była informacja o zakupie w tym roku kolejnych trzech niszczycieli klasy Kormoran.

Deklaracja stała się faktem. Szef MON zrobił marynarzom prezent, podpisując 26 czerwca – w dniu, w którym obchodzą Święto Marynarki Wojennej, upamiętniające historię obecności polskiej floty na Bałtyku – umowę na budowę kolejnych trzech niszczycieli min, kontynuację projektu 258 Kormoran II.

W programie tym przewidziano, że Stocznia Remontowa Shipbuilding, we współpracy z OBR Centrum Techniki Morskiej i PGZ Stocznią Wojenną w Gdyni, wybuduje 3 niszczyciele min.

Budowa pierwszego, ORP Kormoran, rozpoczęła się w 2014 r. Umowę na kolejne dwie jednostki z tej serii podpisano w 2017 r. Okręt wszedł na uzbrojenie w pierwszej dekadzie tego roku.

Marynarze są zadowoleni

Mimo braku dostatecznego uzbrojenia przeciwlotniczego, Kormoran jest jednym z najlepszych okrętów w swojej klasie w naszej marynarce wojennej. Cały ten program, którego nie ominęły problemy, uważany jest za jeden z najlepszych w historii budowy okrętów w polskich stoczniach.

Zdaniem wielu jest też przykładem na to, że kiedy wojsko wie czego chce, a MON zbytnio nie przeszkadza i zapewnia finansowanie, to w polskich stoczniach mogą powstać okręty, których marynarze nie muszą się wstydzić przed sojusznikami.

Drugi niszczyciel – ORP Albatros, którego budowę rozpoczęto w 2018 r. – przechodzi obecnie próby zdawczo-odbiorcze na wodach Zatoki Gdańskiej. Trzecim okrętem z tej serii jest ORP Mewa, którą zwodowano w grudniu 2020 r.

Czas na okręty seryjne

Program przewidywał, że najpierw powstanie okręt prototypowy, czyli ORP Kormoran, a po jego przetestowaniu zbudowane będą 2 kolejne, seryjne już niszczyciele min: ORP Albatros i ORP Mewa.

Tyle że okręty seryjne, w dużej mierze, będą różniły się od Kormorana. Aneks do umowy o wartości 115 mln zł, podpisany w sierpniu 2020 r., wprowadził wiele istotnych zmian.

Wynikały one głównie z zaimplementowania zaleceń wynikających z badań kwalifikacyjnych i eksploatacyjno-wojskowych prototypowego okrętu ORP Kormoran oraz wymagań użytkownika. Wiele rozwiązań prototypu nie spełniało jego oczekiwań.

Aneks wydłużył czas przekazania kolejnych jednostek z serii Kormoran II marynarzom. Okręty będą też więcej kosztować. Według informacji Agencji Uzbrojenia Albatros ma zostać przekazany marynarce w sierpniu 2022 r., a niszczyciel Mewa trzy miesiące później.

Wygląda na to, że uroczystości podniesienia bandery na tych jednostkach odbędą się w kolejne święta: w Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia oraz 28 listopada, w rocznicę dekretu z 1918 r. powołującego polską marynarkę.

Fregaty rakietowe dla Miecznika

Programem priorytetowym dla MW RP pozostaje budowa trzech fregat rakietowych w programie Miecznik. Jak dotąd rozwija się zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z umową, pierwszą fregatę marynarze mają dostać w 2028 r., a kolejne w latach 2033 i 2034. Ma je budować konsorcjum, którego liderem jest PGZ, w składzie: PGZ-Stocznia Wojenna, Remontowa Shipbuilding oraz gdyńskie Centrum Techniki Morskiej.

To największa – wyceniana na razie na 10 mld zł – inwestycja dla polskiej zbrojeniówki. Na budowę pierwszego okrętu dla Miecznika przeznaczono 2,5 mld zł.

Na początku marca br., po informacji szefa MON Mariusza Błaszczaka o wyborze Brytyjczyków na tzw. partnera priorytetowego, PGZ podała, że zawarła umowy o współpracy strategicznej z partnerami przemysłowymi z Wielkiej Brytanii.

Są to firmy Babcock, Thales UK i MBDA UK. Pierwsza firma przygotuje projekt okrętu typu AH140 oraz dokona transferu technologii niezbędnej do budowy fregat w PGZ Stoczni Wojennej oraz Remontowej Shipbuilding.

Rozwiązania dostosowane do polskich wymagań

Obecnie Babcock pracuje nad zaadaptowaniem konstrukcji Arrowhead 140 i opracowaniem nowych rozwiązań do polskich wymagań.

Jeśli terminy zostaną dochowane, a testy i próby nowej fregaty nie będą trwały zbyt długo, to marynarka dostanie w końcu nowoczesny, najbardziej jej potrzebny okręt bojowy.

Fregaty, uzbrojone w rakietowe systemy przeciwlotnicze, ale również pociski do niszczenia celów nawodnych oraz na lądzie, i to na odległość kilkuset kilometrów, swoimi możliwościami bojowymi mają odstraszać przeciwnika.

Część analityków zajmujących się MW nie jest co do tego przekonanych. Twierdzą, że okręty tej klasy i wielkości nie nadają się na Bałtyk i szybko zostaną zniszczone. Część zaś uważa, że właśnie okręty są nam potrzebne do zabezpieczenia kanałów żeglugowych, którymi już teraz dociera do nas ropa i gaz oraz inne strategiczne surowce.

Nie da się zaprzeczyć, że dalekosiężne rakiety fregat stanowiłyby potencjalne zagrożenie dla floty rosyjskiej i jej systemów rakietowych w enklawie kaliningradzkiej oraz dla samego portu w Kaliningradzie. To drugi pod względem wielkości rosyjski port na Bałtyku.

Ważny szlak żeglugowy

Rosja zawsze uważała Bałtyk za swoją strefę wpływów. Oprócz głównej bazy Floty Bałtyckiej w Tallinie, jej okręty stacjonują w Rydze i Kłajpedzie oraz Kaliningradzie. Tam też są systemy broni rakietowej dalekiego zasięgu, także przeciwokrętowej.

Do czasu wybuchu wojny w Ukrainie przez Bałtyk płynęły okręty przewożące ok. 1 mln baryłek ropy dziennie. Specjaliści wyliczyli, że to 9 proc. dziennej sprzedaży.

Kiedy wojna utrudniła rejsy przez Morze Czarne, Bałtyk nabrał dla Rosji jeszcze większego znaczenia. Na początku kwietnia szło tędy już 1,3 mln baryłek dziennie.

Do tej pory neutralność Szwecji i Finlandii sprawiała, że Rosja mogła czuć się hegemonem na Bałtyku. Teraz, kiedy 17 maja 2022 r. Szwecja, a wraz z nią Finlandia, złożyły wniosek o członkostwo w NATO, Rosja stanie się na tym akwenie zawodnikiem drugoligowym.

Bałtyk jest ważny dla Polski

Bałtyk jest też obecnie ważny dla Polski. Gazoport w Świnoujściu, gdzie przypływają okręty z ciekłym gazem, jest jednym z tego przykładów. Bezpieczeństwo energetyczne Polski, co może dziwić, zależy w ogromnej mierze od kilku nadmorskich instalacji. Wszystkie są w zasięgu rosyjskich rakiet w Kaliningradzie.

Program budowy fregat dla Miecznika potrwa dekadę. Kormoranów pewnie nie krócej. Faktem jest, że przez ostatnich 30 lat lekceważyliśmy potencjał, jaki niesie Bałtyk. Flota wojenna została wyjątkowo zaniedbana.

Zapowiedziana morska ofensywa, dofinansowanie przemysłu stoczniowego, długo nie wychodziły. Wciąż byliśmy daleko od morza. Dlatego wszystko, co może ten stan zmienić, ma szczególny społeczny rezonans.

Polska marynarka, z odbudowaną flotą wojenną, zdolną do wykonywania różnego rodzaju zadań na morzu, awansuje do czołówki państw bałtyckich, obrońców wewnętrznego morza sojuszu.