Polska może dużo zarobić na produkcji amunicji dla Ukrainy

W Ukrainie z obu strony frontu wystrzeliwuje się dziennie dziesiątki tysięcy sztuk amunicji, której Ukraińcom brakuje. Polski przemysł ma tu do odegrania ważną rolę.

Artyleria wciąż decyduje o zwycięstwie, a brak amunicji artyleryjskiej to obecnie jeden z największych problemów Ukrainy. Z tego m.in. powodu działania ofensywne, które prowadzi, tak się ślimaczą.

Amerykanie dostarczają Ukrainie amunicję w każdym pakiecie militarnym. Unia Europejska przeznaczyła miliard euro na zakup amunicji przez państwa członkowskie dla Kijowa.

Wśród państw, które mogą najwięcej skorzystać z tych pieniędzy, jest Polska. Jako nieliczni w Europie produkujemy amunicję 155 mm.

W ukraińskich siłach zbrojnych stały niedobór amunicji jest najbardziej dotkliwy obecnie, kiedy wojska ukraińskie rozpoczęły działania zaczepne. Rosjanie, którzy pomimo powtarzanych wciąż zapowiedzi o pustoszejących magazynach amunicji wystrzeliwują jej dziesiątki tysięcy dziennie, skutecznie spowalniają ukraińskie ataki.

Tysiące pocisków dziennie. Strzelają, oszczędzają, proszę o więcej

Tak naprawdę nie wiadomo, ile sztuk amunicji wystrzeliwują obie strony w tej wojnie. Zwłaszcza że zmienia się to w zależności od rodzaju prowadzonych działań. Według Reutersa, kiedy trwały zacięte walki o Bachmut, Ukraińcy mieli wystrzeliwać ok. 10 tys. pocisków dziennie. Rosjanie w czasie najgorętszych walk podobno nawet 60 tys.

Teraz to się zmieniło, ponieważ obie strony zmuszone są do oszczędzania amunicji. Ponoć Ukraina wystrzeliwuje obecnie tylko do 5 tys. pocisków dziennie. Według Financial Times to i tak więcej niż w czasach pokoju wynosiły roczne zamówienia niewielkiego europejskiego państwa.

Szacunki są ostrożne, bo obie strony mocno się już "wystrzelały". Ukraina ma zużywać od 4 do 9 tys. pocisków dziennie. Rosja ok. 20 tys.

Dla sojuszników Ukrainy dostarczenie tak dużej liczby amunicji to ogromny wysiłek. Nie nadążają z jej produkcją. W krajach UE produkcja amunicji od lat była niewielka.

Amerykanie przekazują amunicję i rakiety w kolejnych pakietach pomocowych. Amerykańska armia podpisała kontrakty o wartości 522 mln dol. na produkcję amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy.

Także Rada Unii Europejskiej, zdając sobie sprawę, jak brak amunicji może wpłynąć na działania wojsk ukraińskich, w maju 2023 r. zdecydowała o przyznaniu miliarda euro z Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju na dostarczenie Ukrainie amunicji artyleryjskiej.

Podstawowa zasada: atakujący powinien mieć znaczną przewagę ogniową

Na wspólne zakupy zgodziło się 27 krajów: wszyscy członkowie Unii z wyjątkiem Danii oraz Norwegia. Dodatkowe środki na produkcję amunicji przyznane zostaną producentom z tych państw.

W ramach tej pomocy UE sfinansuje dostarczenie Ukrainie 155-mm pocisków artyleryjskich i - w razie potrzeby - rakiet, które zostaną wspólnie zamówione przez państwa członkowskie UE od europejskiego przemysłu obronnego.

W czerwcu UE przyjęła też ustawę mającą na celu zwiększenie produkcji amunicji w celu uzupełnienia własnych unijnych zapasów i zaopatrzenia Ukrainy w perspektywie średnio- i długoterminowej.

UE zainwestuje kolejne 500 mln euro w celu zwiększenia produkcji amunicji do 30 czerwca 2025 r. Pieniądze te będą przeznaczone na tworzenie nowych mocy wytwórczych, rozbudowę i modernizację lub przeprofilowanie już istniejących zakładów.

Jak mówi WNP.PL gen. prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, to wciąż zbyt mało.

- Ukraina wystrzeliwuje kilka tysięcy pocisków dziennie, a Rosja co najmniej kilkanaście tysięcy. Choć po stronie ukraińskiej istnieje przewaga nowoczesnego, zachodniego uzbrojenia, to jednak na czas kontrofensywy liczy się liczba środków ogniowych i możliwości ich użycia - podkreśla gen. Pacek.

A trudno mówić o przełomie w losach wojny, kiedy broniący się zużywa więcej amunicji, szczególnie artyleryjskiej, niż atakujący. Podstawowa zasada walki zakłada bowiem, że atakowanie przeciwnika wymusza przykrycie jego pozycji ogniem. Tymczasem strona ukraińska ma z tym problem. Co więcej, zakupy amunicji zaproponowane przez UE nie rozwiązują do końca problemu.

- Ilość amunicji, na zakup której UE wydzieliła miliard euro, wystarczy Ukrainie, jak obliczyli eksperci, na 4 miesiące. Niedawno Unia Europejska zdecydowała o nowym pakiecie wartym 500 mln euro. To oznacza, że amunicji tej wystarczy Ukrainie maksymalnie na 2 miesiące - wylicza gen. Pacek.

Zastrzega, że może nawet na krócej, bo teraz Ukraina znajduje się w nowej sytuacji, która obliguje ją do wystrzeliwania większej liczby amunicji, ponieważ jej wojska nacierają, a Rosjanie się bronią.

Polska złożyła deklarację zwiększenia produkcji amunicji, także dla Ukrainy

Polska może znacznie skorzystać z pieniędzy przeznaczonych na produkcję amunicji. Na terenie Unii Europejskiej amunicja 155 mm jest obecnie produkowana w Polsce, Francji i Niemczech, które są największym jej producentem w Europie. W Polsce taka amunicja używana jest w armatohaubicach Krab, które zostały przekazane stronie ukraińskiej.

Sebastian Chwałek, prezes PGZ, w rozmowie z PAP mówił, że w ciągu ostatnich dwóch-trzech lat, realizując inwestycje w spółkach Mesko i Dezamet, zwiększono zdolności produkcyjne, a zakup niezbędnych komponentów i maszyn pozwolił rozwinąć produkcję amunicji artyleryjskiej i haubicznej, ale także mało- i średniokalibrowej.

- Osiągnięty poziom produkcji nie jest w pełni wykorzystany na potrzeby Sił Zbrojnych RP i pozwala na produkcję także na rzecz Ukrainy. Nie mając pełnego obłożenia linii produkcyjnych, jesteśmy gotowi włączyć się w produkcję amunicji zamawianej przez Unię Europejską. Docelowo liczymy także na zwiększanie zamówień od Wojska Polskiego - mówił prezes PGZ.

Jak podkreślił, zwiększenie mocy produkcyjnych uzależnione jest od kilku czynników. Podstawowym jest oczywiście zapotrzebowanie na amunicję wyrażane konkretnymi zamówieniami.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami amunicji nie można produkować „na półkę” - dodał.

Zapytaliśmy Polską Grupę Zbrojeniową, czy są już konkretne zamówienia na amunicję dla Polski w ramach inicjatywy UE? Ile jej miałaby produkować Polska i jakie przedsięwzięcia zaplanowano w zakładach ją produkujących, aby zwiększyć moce produkcyjne.

Jak poinformowała WNP.PL Polska Grupa Zbrojeniowa, trwa postępowanie prowadzone przez Europejską Agencję Obrony (EDA) i to do niej poszczególne podmioty z krajów członkowskich UE zgłaszają swoje możliwości w zakresie dostaw amunicji.

Także Polska złożyła takie deklaracje, ale z uwagi na toczące się postępowanie dane nie są udostępniane opinii publicznej. Niezależnie od inicjatywy koalicji amunicyjnej realizowanej w ramach UE, Polska Grupa Zbrojeniowa w najbliższych latach planuje zwiększyć zdolności produkcyjne amunicji kal. 155 nawet do 200 tysięcy sztuk rocznie.

Dodatkowe środki na inwestycje wzmocnią bezpieczeństwo Polski

By to zrealizować, niezbędne są inwestycje. PGZ zakłada etapowość dochodzenia do tak dużych zdolności produkcyjnych. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Jacek Matuszak z Departamentu Komunikacji i Marketingu PGZ wyjaśnia, że pierwszym krokiem w tym procesie jest rozwój linii montażowych, zapewnienie zwiększonego łańcucha dostaw.

- Równolegle rozwijamy zdolności w zakresie wytwarzania korpusów i innych elementów metalowych, a w dalszej kolejności przejdziemy do wytwarzania ładunków modularnych oraz prochów - twierdzi.

Przedstawiciel PGZ podkreśla, że w długiej perspektywie PGZ chce zwiększać zabezpieczenie we własne surowce wytwórcze. Tam, gdzie to możliwe, przedsięwzięcia będziemy realizować równolegle.

Tempo działań zależne jest od wielu czynników, m.in. od niezbędnych zgód administracyjnych, kwestii formalnoprawnych, a także pozyskania dodatkowych środków na inwestycje, które nie tylko pozwolą wspierać Ukrainę w zgłaszanych przez nią potrzebach. Przede wszystkim będą wzmacniały bezpieczeństwo Polski przez możliwość autonomicznego wytwarzania amunicji i jej komponentów. To przekłada się na suwerenność użycia haubic, w które Polska w najbliższych latach będzie wyposażona w ramach realizowanych zamówień.

Program produkcji amunicji precyzyjnej rozpoczęto ponad dekadę temu

Jest zatem nadzieja, że nie zabraknie środków na pozyskanie dla wojska najważniejszej obecnie amunicji precyzyjnego rażenia APR do Kraba. Przypomnijmy, że to dzieło polskiego sektora zbrojeniowego.

Program produkcji amunicji precyzyjnej rozpoczęto już ponad dekadę temu. Przez wiele lat przypominano o nim sobie głównie przy okazji kolejnych targów zbrojeniowych.

Mniej więcej w połowie 2022 r. pojawiła się informacja o zakończeniu przez producenta, firmę Mesko, prac badawczych. Obecnie APR 155 jest gotowy do produkcji i czeka na zamówienie przez polskie wojsko.

Powinno to nastąpić jak najszybciej. Gen. Stanisław Koziej uważa, że to właśnie ta amunicji powinna być produkowana w jak największych ilościach. Ta amunicja to przyszłość. Oferuje bowiem możliwości trafienia w cel, nawet ruchomy, pierwszym pociskiem z odległości 30-40 km. Nie trzeba wystrzeliwać dzieciątek czy setek pocisków, by go zniszczyć.