Polska może odegrać ważną rolę w reindustrializacji Europy

Polskie firmy sektora zbrojeniowego są dobrze zarządzane i mają zaplecze techniczne, teraz czas na zwiększenie ich skali produkcji – wskazał Thierry Breton, unijny komisarz ds. jednolitego rynku.

KE chce pomóc przedsiębiorstwom sektora obronnego w zwiększaniu ich mocy produkcyjnych

"Zdecydowałem się odbyć podróż po tych 11 państwach członkowskich, aby odwiedzić firmy i upewnić się, że mogą to zrobić. Chcemy jako KE pomóc przedsiębiorstwom sektora obronnego we zwiększaniu ich mocy produkcyjnych w różny sposób" - powiedział Breton pytany w "Dzienniku Gazecie Prawnej" m.in. o to, jak KE zamierza wpłynąć na zwiększenie produkcji amunicji.

Dodał, że to zarówno pomoc ekspercka, podnoszenie kwalifikacji, jak i wsparcie bezpośrednie na rzecz zwiększania produkcji sprzętu i komponentów wykorzystywanych do produkcji amunicji.

Celem jest zwiększenie potencjału europejskiego przemysłu obronnego

"Jesteśmy gotowi przeznaczyć dodatkowe pieniądze ze strony KE, żeby pozwolić tym firmom rozwinąć linie produkcyjne. Oczywiście jest to wyzwanie, ale jestem pewien, że damy radę. Ostatecznie celem jest znaczne zwiększenie potencjału europejskiego przemysłu obronnego" - wskazał.

Breton ocenił też, że bardzo ważną kwestią jest to, że wszystkie państwa członkowskie ostatecznie zdecydowały się na wydawanie 2 proc. PKB na obronę. "Niektóre, jak Niemcy czy Holandia, są od tego dalekie, ale też zobowiązały się to robić" - wskazał.

Wyzwaniem pozostaje znaczne zwiększenie skali produkcji

"Jestem przekonany, że mamy wystarczająco mocną bazę produkcyjną w Europie. Wyzwaniem pozostaje znaczne zwiększenie skali produkcji" - zaznaczył.

Na pytanie czy firmy takie jak polski Dezamet będą mogły liczyć na wsparcie finansowe z UE, a jeśli tak, to o jakich kwotach mowa, Breton stwierdził, że jest pod wrażeniem ich działalności i jakości sprzętu, który jest nowoczesny.

Polskie firmy sektora obronnego mają odpowiednie zaplecze techniczne

"Produkcja jest w dużej mierze zautomatyzowana, co jest szczególnie istotne dla tego sektora. Polskie firmy sektora obronnego są dobrze zarządzane, mają odpowiednie zaplecze techniczne, ale musimy się przyczyniać do znacznego zwiększenia produkcji" - podkreślił.

"Wszystkie drzwi są tutaj otwarte - nie tylko dla polskich, ale dla wszystkich wskazanych przez nas europejskich przedsiębiorstw produkujących amunicję" - zaznaczył.

Wskazał, że "dziś jest nieco za wcześnie, żebym mógł wskazać, jakie konkretnie wsparcie finansowe mogłyby otrzymać ze strony UE te przedsiębiorstwa". "Ale mogę zapewnić, że takie firmy jak Dezamet są bardzo dobrymi kandydatami, żeby je otrzymać w przyszłości" - poinformował.

"Obecnie pracujemy w Komisji Europejskiej nad trzecim filarem tego planu, który znajdzie odzwierciedlenie w konkretnych przepisach. Chcemy jak najszybciej zaproponować odpowiedni akt dotyczący zwiększenia produkcji amunicji w UE, o czym w miniony piątek poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen" - dodał.