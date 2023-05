Polska może przekazać Ukrainie jeszcze więcej myśliwców

Bez rozgłosu i chwalenia się polskie myśliwce MiG-29 poleciały na Ukrainę walczyć z Rosjanami. Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, poinformował podczas wizyty w Kanadzie, że Kijów dostał już 10 polskich samolotów. Możliwe, że na tym się nie skończy.

Polskie samoloty MiG-29 walczą już na Ukrainie. Nie wszystkie maszyny tego typu przekazaliśmy Kijowowi. Może być zatem ciąg dalszy dostaw.

O wycofaniu poradzieckich samolotów mówiono od dawna - najwięcej po serii katastrof, które co rusz uziemiały te maszyny. Dlatego kupiliśmy supersamoloty F-35.

Ostatnie MiG-i mają zniknąć z polskiego lotnictwa wojskowego w 2027 r. Czy wówczas Ukraina będzie jeszcze je chciała?

Wreszcie wiadomo, ile polskich samolotów MiG-29 dostała już Ukraina. Nie wiemy natomiast, ile jeszcze tych myśliwców mamy i czy również przekażemy je Ukrainie. Jeśli nie do boju, to na części zamienne.

Jak bowiem zauważa część analityków, deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy, że będzie to najwyżej 10 maszyn, była trochę asekuracyjna. Decyzja o przekazaniu tych samolotów Ukrainie, mimo że początkowo mówiono tylko o 4 sztukach, nie wszystkim się podobała.

Pojawiły się spekulacje o rozbrajaniu Sił Powietrznych RP. Alarmowano, że pozbywamy się jednej trzeciej polskich samolotów, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, która nie wiadomo, jak się skończy.

- Nie można wykluczyć, że w pewnym momencie wojna ogarnie Polskę. Dostawa nowych samolotów, przygotowanie pilotów i infrastruktury potrwa długie miesiące. Dlatego decyzję o przekazaniu MiG-ów-29 Ukrainie uważam za nieprzemyślaną i krótkowzroczną - twierdzi stanowczo Paweł Soroka, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego.

Według rządowych zapewnień nie wszystkie MiG-i-29 przekazaliśmy naszemu wschodniemu sąsiadowi

Według portalu lotniczego FlightGlobal, Polska na początku 2023 r. miała w służbie jeszcze 23 samoloty MiG-29. Jedno już dziś wydaje się pewne. Bez względu na to, ile tych samolotów trafi do ukraińskich pilotów i z iloma zostaniemy, nadchodzi kres poradzieckich samolotów w polskich siłach zbrojnych. Mówiono o tym od lat.

- Przez wiele lat samoloty te, chwalone przez pilotów, którzy lubili na nich latać, świetnie spisywały się w powietrzu. Był to bardzo dobry i bezpieczny samolot - zapewnia w rozmowie z WNP.PL gen. Tomasz Drewniak, były inspektor wojsk powietrznych.

Dodaje jednak, że samoloty te już swoje zrobiły i bardziej przydadzą się Ukrainie niż nam.

- Czy rzeczywiście samoloty MiG-29 wpływają w jakiś decydujący sposób na jakość Sił Powietrznych RP? - pyta retorycznie generał.

Jego zdaniem alternatywa była taka: jutro samoloty te mogły stanąć u nas na pomnikach. Skoro jednak Ukraina może mieć z nich pożytek w walce, to powinniśmy im w tym jak najszybciej pomóc.

Zwraca też uwagę, że jeżeli oddamy wszystkie te samoloty, to piloci nie będą mieli możliwości podtrzymywania swoich umiejętności; możemy część pilotów bezpowrotnie utracić.

- Należy tak rozplanować wszystkie działania, by tego ludzkiego kapitału nie stracić - podkreśla generał.

W wojnie nad Ukrainą MiG-ów używają obie strony

Przez lata piloci MiG-29 wykonywali tysiące dyżurów bojowych. Samoloty te brały też udział w misji bojowej NATO Baltic Air Policing, broniąc nieba nad państwami bałtyckimi. To był jeden z najpopularniejszych myśliwców. Wyprodukowano ich 1,6 tys. szt. Kupiło je ponad 20 krajów.

Ten radziecki samolot z lat 70., dzieło biura konstrukcyjnego Mikojan i Guriewicz, miał być radziecką odpowiedzią na amerykańskie F-15 i F-16. Bojowa rywalizacja pomiędzy tymi maszynami szybko zweryfikowała wartość tych maszyn, obnażając propagandowe, optymistyczne deklaracje.

Przykładem tego pierwsza wojna w Zatoce Perskiej w 1991 r., podczas której amerykańskie F-15 zestrzeliły 5 irackich MiG-29 bez strat własnych, czy też walki nad Chorwacją w 1999 r., gdzie sojusznicze F-16 "wyeliminowały" również 5 MiG-ów, wracając na lotniska bez strat.

Zdaniem analityków wciąż pozostało nam maksymalnie ok. 14 porosyjskich myśliwców. Ukraina chętnie by je wzięła, ale przypomina, że nie są to nowoczesne samoloty, które tak by chciała.

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat mówi wprost, że ta pomoc jest zauważalna, ale to faktycznie samoloty przestarzałe, a siły ukraińskie potrzebują przede wszystkim nowoczesnych, zachodnich maszyn.

MiG-i z demobilu przyjęli ze świadomością, że to rozwiązanie tymczasowe - do czasu, kiedy w końcu dostaną zachodnie samoloty. W wojnie nad Ukrainą tych MiG-ów używają obie strony.

Pierwsze MiG-29 przyleciały do Polski w lipcu 1989 roku

Kiedy wybuchła wojna, Ukraińcy dysponowali ok. 50 takimi samolotami, choć po rozpadzie ZSRR Ukraina odziedziczyła ich 200 szt. Większość uległa technicznej degradacji, a ok. 25 maszyn zestrzelili Rosjanie.

Historia tych myśliwców w polskich siłach powietrznych zaczęła się w 1985 r. Chcieliśmy początkowo kupić 36 jednomiejscowych myśliwców MiG-29 oraz 6 samolotów w wersji szkolno-bojowej.

Nie starczyło jednak pieniędzy. Ostatecznie w 1987 r. Polska złożyła zamówienie na 9 samolotów bojowych i 3 szkolno-bojowe. W 1989 r. na szkolenie do ZSRR wysłano 60 pilotów i mechaników.

Pierwsze MiG-29 przyleciały do Polski w lipcu 1989 r. Dostawy wszystkim zamówionych 12 maszyn zakończyły się w 1990 r.

Wtedy już mieliśmy innych sojuszników. Paradoksalnie jednak zachodzące zmiany polityczne spowodowały, że polskie siły powietrzne wzbogaciły się o kolejne maszyny MiG-29. W 1995 r. kupiliśmy 9 myśliwców MiG-29 od Czech. Zapłaciliśmy za nie 11 nowymi śmigłowcami Sokół.

W latach 2003-2004 za jedno euro nabyliśmy 24 Migi od Niemców, z zasobów dawnej NRD. Ich stan techniczny był jednak słaby. Przez lata pełniły rolę maszyn agresora w powietrznych ćwiczeniach NATO. Tylko 11 z tych maszyn nadawało się do służby. Reszta posłużyła jako rezerwuar części zapasowych.

Po serii katastrof podjęto decyzję o zakupie nowych maszyn

Zakup MiG-ów spowodował jednak, że zamiast 64 samolotów F-16 zamówiono jedynie 48. To wciąż nasze jedyne nowoczesne samoloty, jakie posiadamy. MiG-i stacjonowały w dwóch jednostkach: 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego (BLT) w Mińsku Mazowieckim oraz w 22 BLT w pobliżu Malborka.

W każdej było po 13 maszyn bojowych i 3 szkolno-bojowe. Z każdym jednak rokiem liczba sprawnych MiG-ów w służbie malała. Brak części zapasowych do tych samolotów doskwierał coraz bardziej.

MiG-i z Malborka, w większości poniemieckie, planowano wycofać w 2012 r. Te z Mińska Mazowieckiego, po modernizacji, miały służyć do 2027 r.

Po serii katastrof w 2018 r. loty co rusz zawieszano. W tym też roku Mariusz Błaszczak zapowiedział zastąpienie poradzieckich maszyn. Ostatniego dnia 2020 r. podpisaliśmy umowę na zakupu od Amerykanów 32 supersamolotów F-35 za 4,6 mld dol.

W kilka miesięcy po wybuchu wojny na Ukrainie, we wrześniu 2022 r., MON zawarł umowę na zakup 48 południowokoreańskich lekkich myśliwców FA-50 za 3 mld dol.

Dwie pierwsze maszyny mają przylecieć w tym roku. W przyszłym roku mamy otrzymać 12 samolotów szkolno-bojowych FA-50 w wersji używanej przez Siły Powietrzne Republiki Korei, za które zapłacimy ok. 700 mln dolarów.

Maszyny te, jak podkreślają analitycy wojskowi, niewiele mają wspólnego z lekkimi myśliwcami podobnymi do F-16, a nawet z myśliwcami MiG-29, które mają zastąpić. Pozostałe 36 maszyn, w wariancie dostosowanym do wymagań Sił Powietrznych RP, mamy dostać w latach 2025-2028.

Wiadomo też, że samolotów F-35 w zamówionej wersji Block 4 nie dostaniemy na czas, bo w 2024 r. nie będą jeszcze gotowe. Do tego samoloty te mają problemy z silnikami.

Możemy się jednak cieszyć, że jeśli te plany wypalą, będziemy mieli w przyszłości ok. 130 samolotów. Najwięcej od czasu przemian ustrojowych. Będą to maszyny przewyższające wszystkie, które dotychczas latały z biało-czerwoną szachownicą.