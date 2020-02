Polska musi kupić samoloty wczesnego ostrzegania. Inaczej wojsko jest ślepe

Polska kupuje uzbrojenie, dzięki któremu zdolności odstraszania ewentualnych przeciwników wzrastają w niespotykany dotąd sposób. Mamy w swoim arsenale pociski JASSM mogące razić cele na odległość do 370 km, są też norweskie przeciwokrętowe rakiety NSM o zasięgu ponad 200 km. Do tego dojdzie artyleria rakietowa z pociskami o donośności 300 km. To groźny oręż, ale bez nowoczesnego samolotu wczesnego ostrzegania nie wykorzystujemy do końca jego możliwości.

Polska potrzebuje nowoczesnego samolotu wczesnego ostrzegania, którego systemy mogą wykrywać obiekty na odległościach kilkuset kilometrów.

Jedna taka maszyna mogłaby widzieć obszar całej Polski. Dlatego dziś coraz trudniej będzie utrzymywać, że samoloty dozoru powietrznego w Siłach Powietrznych RP nie są potrzebne.

Jeśli idzie o system zakupów, Polska może wzorować się na Finlandii, która jest o krok od nabycia systemu wczesnego ostrzegania.