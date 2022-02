Polska musi obawiać się Putina. Wojskowi nie pozostawiają wątpliwości

To, co najgorsze, stało się po uznaniu przez prezydenta Rosji Władimira Putina niepodległości dwóch separatystycznych republik: Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, znajdujących się na terenie Ukrainy. Kijów uznał to za wypowiedzenie wojny, postawienie na głowie dotychczasowego układu bezpieczeństwa w Europie, a najpewniej również na świecie. To zagrożenie również dla Polski.

Zdolność obronna własnego terytorium

Z dbałością o rezerwy

Potrzeby obronne stymulatorem gospodarki

- Polska i państwa Europy Środkowowschodniej muszą być gotowe na presje, ataki informacyjne, zastraszanie, ale być może i na bardziej dotkliwe działania, jak szantaż energetyczny, próba działania politycznego - dodaje.Za najważniejsze z punktu widzenie polskiego potencjału obronnego uważa weryfikację i poprawienie tego wszystkiego, co już mamy, a co nie do końca działa dobrze.- Władze państwa powinny dokonać sprawdzenia każdego elementu obronnego, każdej brygady, każdego skrzydła, każdej flotylli, cyberprzestrzeni, by mieć pewność, że to, co posiadamy w naszym potencjale obronnym - gdyby zaszła taka potrzeba - rzeczywiście zadziała - twierdzi gen. Pacek.Jego zdaniem to, czego każde państwo najbardziej się obawia, to działanie militarne. Polska w obecnej sytuacji powinna bardzo wzmocnić potencjał obronny, jego jakość oraz zobaczyć co i gdzie należy rozbudować.Należy zmodyfikować strategiczne plany obrony, ale nie na zasadzie gwałtownych zwrotów. Największym grzechem polskiego systemu obronnego, jak podkreśla - dotyczy to także sił zbrojonych - jest brak konsekwencji w kontynuacji przyjętych rozwiązań.Obronność, przypomina generał, wymaga działania ponad podziałami i dziś niezależnie od tego jaka opcja jest przy władzy, ten grzech rządzących jest powtarzany od kilkudziesięciu lat.O konieczności rozwoju potencjału obronnego Polski w obecnej sytuacji mówi nam także gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP i wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.- Prezydent Andrzej Duda i przewodniczący komitetu bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych Jarosław Kaczyński wypowiedzieli podczas konferencji prasowej bardzo ważne słowa z punku widzenia obronności Polski. Mianowicie, że Polska powinna posiadać dostateczną zdolność obronną własnego terytorium - powiedział.- Mam nadzieje, że to przesłanie stanie się częścią strategii wykonawczej, do której należy również nowa ustawa o obronności Polski - podkreśla gen. Komornicki. Wyjaśnia, co znaczy owa „dostateczna zdolność obrony własnego terytorium".- To znaczy, że oprócz sił zbrojnych do obrony państwa zaangażowany powinien być cały jego potencjał, nie tylko na wypadek agresji, ale głównie jako argument odstraszający, który umożliwi zapobieganie napaści ewentualnego agresora i przygotuje społeczeństwo psychologicznie do obrony przed taka agresją - odpowiada.Po rozpadzie Układu Warszawskiego zaprzestano praktycznie szkolenia obronnego społeczeństwa, kształtowania jego odporności psychologicznej na prowadzone hybrydowe działania informacyjne Rosji, poniżej progu wojny, destrukcyjnie oddziałujące na społeczeństwa, ale i europejskie środowisko bezpieczeństwa, np. w obszarze energetyki. Stąd rosnące ceny paliw czy gazu destabilizujące gospodarkę.Zobacz też: Polska firma zbrojeniowa staje na nogi i ma oferte dla cywilów W związku z tym, niezależnie od tego, że jesteśmy w NATO i Unii Europejskiej musimy budować własny potencjał obronny, zgodnie z art. 3 Traktatu Waszyngtońskiego, czego dotychczas nie robiliśmy. Przeciwnie, osłabialiśmy go.Co będzie dalej - czas pokaże. Trzeba wykonać odpowiednie dokumenty wykonawcze wzmacniające armię, przemodelować ją, poprawić alokacje wojsk operacyjnych i WOT, poprawić gotowość bojową jednostek i zadbać o rezerwy. Jeżeli tego nie ma, to zachęca agresora do działania.Przypomina, że wciąż nie budujemy dróg zgodnie z potrzebami obronności, węzłów komunikacyjnych, które jednocześnie powinny spełniać wymagania ewentualnych rejonów obrony. Brak lotniskowych odcinków drogowych i infrastruktury obronnej w terenie. To, co dotychczas robiono nie było spójne z planem obrony państwa.- Rozbudowa nowoczesnej, silnej armii będzie możliwa tylko przy jednoczesnym rozwoju potencjału gospodarczego państwa, w tym przemysłu obronnego, polskiej myśli technicznej, rozwiązań i technologii - wyjaśnia gen. Komornicki- Jeżeli będziemy armię wyposażać tylko w sprzęt sprowadzany z zagranicy, choć czasami jest to konieczne, to to nie wyjdzie. Potencjał obronny państw musi powstawać wraz z rozwojem gospodarczym, a potrzeby obronne mają stymulować rozwój gospodarczy - przestrzega. To ogromne wyzwanie i wiele pracy. Możliwej do podjęcia na lata, tylko dlatego, że chroni nas tarcza największego ważniejszego na świecie sojuszu obronnego - dodaje.