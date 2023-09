Polska na potęgę zbroi się Korei. To jeszcze nie koniec, negocjacje kolejnych umów w toku

O tym, jak aktualnie realizowane są dostawy sprzętu zbrojeniowego z Korei Południowej, w rozmowie z portalem WNP.PL podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu mówił wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

Kontrakty dotyczące dostaw sprzętu wojskowego z Korei są szybko realizowane, a pierwsze maszyny już są dostarczane do Polski, powiedział w rozmowie z WNP.PL wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

Choć umowy opiewają na znaczące kwoty, to brak funduszy nie stanowi zagrożenia dla ich realizacji.

Polski przemysł również jest zaangażowany w dozbrajanie rodzimej armii.

Niedługo ma rozpocząć się kolejny etap negocjacji z Koreańczykami dotyczący dostaw sprzętu.

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa podkreślił, że mimo znaczących problemów światowej branży zbrojeniowej z wydolnością produkcyjną, Koreańczycy w krótkim czasie są w stanie realizować pierwsze dostawy sprzętu do Polski.

- Największym czynnikiem ryzyka jest wydolność światowego przemysłu zbrojeniowego. Fakt, że dzięki naszej współpracy z Koreą Południową jesteśmy w stanie już realizować pierwsze dostawy m.in. armatohaubic K9 czy samolotów FA-50 pokazuje, że Korea Południowa jest dla nas równie ważnym rynkiem pod względem zbrojenia, co Stany Zjednoczone - zauważył w rozmowie z WNP.PL podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej.

Fundusze nie będą stanowić problemu przy realizacji kontraktów

W ostatnich latach, z powodu wojny w Ukrainie, rządzący zdecydowali się na zawarcie kilku kontraktów na dostawę sprzętu zbrojeniowego do Polski nie tylko z Korei Południowej, ale i USA. Pojawia się więc pytanie, czy krajowy budżet może udźwignąć zamówienia opiewające na dziesiątki mld zł. - Robimy wszystko, by trzymać w ryzach finanse publiczne. Mimo wątpliwości, głównie ze strony opozycji, co do wpływu programu 500+ na krajowy budżet, dziś nasze wyniki gospodarcze wypadają dobrze na tle Unii Europejskiej. To pokazuje, że podchodzimy do kwestii budżetu odpowiedzialnie i tak samo jest z zamówieniami zbrojeń. Fakt, że szukamy różnych źródeł finansowania, jak m.in. Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, pokazuje, że krajowy budżet chcemy jak najbardziej odciążyć - dodał Ociepa.

Polskie zakłady także skorzystają na dozbrajaniu rodzimej armii

Co ważne, przy dozbrajaniu polskiego wojska swój udział będą mieć także rodzime podmioty, które angażować się będą w produkcję m.in. armatohaubic K9 czy czołgów K2. - Zdecydowanie wspieramy polski przemysł. Część z kontraktów dotyczących właśnie armatohaubic czy czołgów realizowana będzie przez zakłady m.in. w Gliwicach czy Poznaniu. Zagraniczny sprzęt traktujemy jako uzupełnienie zbrojeń wytwarzanych w Polsce. Pamiętajmy też, że polski przemysł niestety nie wytwarza niezbędnego sprzętu jak m.in. samolotów F-35, a linie produkcyjne, podobnie jak na świecie, mają ograniczoną przepustowość - oznajmił wiceminister obrony narodowej.

Niewykluczone kolejne kontrakty z Koreą Południową

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział niedawno drugi etap negocjacji z Koreańczykami dotyczący dostaw sprzętu zbrojeniowego. Póki co jednak szczegóły tych negocjacji są utajnione. - Z partnerami z Korei mamy jeszcze dużą przestrzeń do współpracy. Ze względu na kontekst historyczny, Koreańczycy produkują wiele dobrych systemów zbrojeniowych, które mogą stać się znaczącym uzupełnieniem naszej armii. Niestety, ze względu na status negocjacji, nie chcę ujawniać szczegółów - podsumował Marcin Ociepa.

Zobacz całą rozmowę, przeprowadzoną przez Adama Sieraka z WNP.PL, z wiceministrem obrony narodowej Marcinem Ociepą: