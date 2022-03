Polska najważniejszym punktem na mapie NATO. Ta akcja jest warta miliardy

Po nocnym ataku Rosjan, którzy zbombardowali poligon wojskowy w Jaworowie pod Lwowem, znajdujący się 25 km od polsko-ukraińskiej granicy, wojna przybliżyła się niebezpiecznie do polskich granic. Pojawiło się pytanie, dlaczego Rosjanie wystrzelili aż 8 rakiet manewrujących akurat w to miejsce? Jaki mieli w tym interes?

Pentagon zapowiedział, że w kolejnym pakiecie uzbrojenia wartym 1 mld dolarów, obok broni defensywnej, będzie też amunicja krążąca Switchblade. Ukraina ma już taką amunicję, minidrony kamikadze Warmate, produkcji polskiej Grupy WB.Ale na tym nie koniec... Senat USA przegłosował właśnie ustawę budżetową, która zawiera pakiet ponad 13 mld dolarów dodatkowych wydatków.Z tych pieniędzy na pomoc wojskową dla Ukrainy będzie 3,4 mld dol. Część z nich trafi również do Polski. Przewidziano m.in. 3 mld dol. na sfinansowanie zwiększonej obecności USA na wschodniej flance, a kolejne 4 mld dol. - na pomoc humanitarną.Finansowy pakiet wsparcia dla Kijowa przyjęła również Komisja Europejska. W ciągu najbliższych lat chce w ramach pomocy dla Ukrainy przeznaczyć 11 mld euro, z tego 1,6 mld ma trafić do Kijowa w najbliższym czasie.Militarne dostawy dla Ukrainy płynie także z Polski. WNP.PL informował o chwalonych przez ukraińskich żołnierzy polskich pociskach Piorun i zdumieniu Rosjan, że są tak skuteczne także w nocy...Pioruny, produkowane przez Mesko wspólnie z CRW Telesystem-Mesko, to nasza najnowocześniejsza broń przeciwlotnicza, przeznaczona do zwalczania celów powietrznych lecących na wysokości do 3 km w odległości 8-10 km.Obecnie to jedyny w armii ukraińskiej system przeciwlotniczy tej klasy, mogący zwalczać cele powietrzne w nocy. Polska przekazała też różnego rodzaju granatniki przeciwpancerne i lekkie moździerze – m.in. 60-mm moździerze piechoty LMP-2017, obsługiwane przez jednego żołnierza oraz rewolwerowe granatniki RPG-40, produkowane przez Zakłady Mechaniczne w Tarnowie.Przekazaliśmy też najnowsze polskie hełmy HP-05 oraz taktyczne kamizelki kuloodporne produkcji PSO Maskpol. Na Ukrainę trafiły polskie konwoje z lekami, żywnością i inną pomocą humanitarną.Po tym, jak dowództwo NATO zdecydowało o militarnym wzmocnieniu wschodniej flanki, ważną rolę w przerzucaniu sojuszniczych żołnierzy i sprzętu odgrywa podrzeszowskie lotnisko w Jasionce.Przylatują tu Boeingi 777, największe dwusilnikowe samoloty pasażerskie na świecie, a także Boeingi 767, wyczarterowane przez amerykańską armię. Są też śmigłowce transportowe Boeinga CH-47 Chinook, a także helikoptery Black Hawk.W rejonie krążą samoloty rozpoznawcze i zwiadu elektronicznego, jak maszyny specjalne Lockheed Martin MC-130J Commando, znane z tego, że mogą lądować na nieutwardzonych lotniskach. Towarzyszą im powietrzne tankowce McDonnell Douglas KC-10A Extender oraz Boeing KC-135T Stratotanker. W niektóre dni w powietrzu latają po 4 samoloty-cysterny...– To strategiczne miejsce funkcjonowania sił NATO obecnie. Wyłączyliśmy praktycznie ten rejon z planowania jakichkolwiek lotów cywilnych - i będzie to rozszerzane – powiedział w Sejmie prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Wojsko nie ujawnia, ile i jakiego sprzętu ląduje w Polsce. MON podkreśla, że to dane operacyjne, o których się nie informuje. Podobnie uważa gen. Roman Polko, były dowódca jednostki Grom.WNP.PL zapytał generała, jak organizowana jest pomoc militarna, udzielana Ukrainie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że na ten temat nie można i nie powinno się w ogóle mówić...Czytaj też: Świat podziwia Ukrainę za determinację. Rosja zawiodła się w rachubach

Według generała nie ma sensu ułatwianie pracy wywiadowi rosyjskiemu, dostarczając mu dane, które może brutalnie wykorzystać.- Uważam, że takie informacje nie mogą być ujawniane oficjalnie - dodaje.Jedno jest pewne. W Polsce trwa największa operacja logistyczna NATO, polegająca na przerzucie ludzi i sprzętu z USA do Europy. Wojna za naszą granicą podniosła tak wiele samolotów NATO, jak rzadko wcześniej.Do Łasku przyleciały amerykańskie myśliwce F-15 oraz 12 Black Hawków przebazowanych z Grecji. W misji obrony przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich uczestniczą amerykańskie F-35 wraz z samolotami F-16 z Polski i Danii.W Polsce jest już ok. 10,5 tys. żołnierzy NATO. W ciągu ostatnich trzech tygodni liczba żołnierzy amerykańskich w naszym kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. To świadczy o skali przedsięwzięcia i wyzwaniach, jakie towarzyszą logistykom i zaopatrzeniowcom.Trzeba przecież zorganizować i zapewnić żołnierzom warunki pobytu i wykonywania postawionych zadań w Polsce, zorganizować system ich zaopatrywania, a także zorganizować i utrzymać kanały przerzutowe na Ukrainę.Tak gigantycznego sprawdzianu logistycy sojuszu nie mieli chyba od czasu Pustynnej Burzy. Jak to wszystko jest robione i ile to kosztuje - przynajmniej na razie się nie dowiemy. Podobnie jak tego, gdzie stacjonują przybyłe do Polski baterie przeciwlotniczych systemów średniego zasięgu Patriot i brytyjskie systemy przeciwlotnicze Sky Sabre.To teraz nieważne... Liczy się to, że Putin dostał wyraźny sygnał, że NATO nigdy nie było tak zjednoczone i gotowe, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Wschodnia flanka systematycznie rośnie w siłę, co zwiększa również nasze bezpieczeństwo.