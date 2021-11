Polska naprędce kupiła 300 pojazdów opancerzonych. Pojadą na granicę

Wojsko Polskie pozyska od Stanów Zjednoczonych 300 egzemplarzy używanych wozów typu MRAP Cougar 4x4 – opancerzonych pojazdów o zwiększonej odporności na miny oraz improwizowane ładunki wybuchowe (IED). Dzięki przyspieszonej procedurze zakupu pojazdy mają trafić do Sił Zbrojnych RP już w 2022 r.

Co z programem Pegaz?

W pierwszej kolejności wojska lądowe

O obsługę zadba Rosomak

Przypomnijmy, że MON od 2012 roku stara się pozyskać wielozadaniowe pojazdy dla wojsk specjalnych w ramach programu Pegaz. Na początku zakładano zakup 100 takich pojazdów dla specjalsów, a w następnej kolejności 400 dla wojsk lądowych.Ostatecznie postępowanie w ramach Pegaza rozpoczęte przez Inspektorat Uzbrojenia (IU) z końcem maja 2019 r. zakładało pozyskanie jedynie 105 szt. takich wozów, z czego 90 w ramach opcji. Ale i tego przetargu nie udało się sfinalizować.Pod koniec lipca 2021 r. IU unieważnił to postępowanie ze względu na podniesienie klauzul niejawności dla wyrobu i jego wykonawcy. Zdecydowano się, co ostatnio staje się zwyczajem, na zakup używanych samochodów opancerzonych od Amerykanów.MON zdecydowało się pozyskać Cougary zgodnie z procedurami umowy międzyrządowej FMS (Foreign Military Sales); mamy je podobno kupić po stosunkowo niskiej cenie. Jakiej – na razie nie wiadomo.Wiadomo natomiast, że wozy te – inaczej niż wcześniej zakładano – mają w pierwszej kolejności trafić na wyposażenie jednostek wojsk lądowych, a nie specjalsów. Według mjr. Płatka, postępowanie w programie Pegaz, w założeniu dla tych wojsk, może zostać zrealizowane w późniejszym terminie.Zobacz też: Huta Stalowa Wola przekazała Raytheonowi pierwsze wyrzutnie systemu Wisła

To znaczy, że program Pegaz nie został anulowany i może być kontynuowany, choć dziś trudno określić, kiedy miałoby to nastąpić. Co więcej, zakup Cougarów może odsunąć jego realizację w daleką przyszłość bądź w zapomnienie.Stawia to m.in. pod znakiem zapytania prowadzone obecnie w Hucie Stalowa Wola prace nad uruchomieniem krajowej produkcji ciężkiego opancerzonego wozu typu MRAP, który ma powstać w kooperacji z czeską Tatrą.Wozy te trafią do 16. i 18. dywizji, których żołnierze są najbardziej zaangażowani w ochronę granicy polsko-białoruskiej, na której – jak zapowiedział Mariusz Błaszczak – należy spodziewać się szybkiego zakończenia trudnej sytuacji.Obecnie specjalsi mają na uzbrojeniu 45 pojazdów Oshkosh M1240A1 M-ATV klasy MRAP, które opracowano wykorzystując doświadczenia z użytkowania wozów Cougar. Dostaliśmy je od Amerykanów w 2015 r. w ramach programu Excess Defence Articles.Dla decyzji o zakupie tych pojazdów nie bez znaczenia jest fakt, że w maju 2021 r. firma Rosomak SA podpisała porozumienie o współpracy z Oshkosh Defense, zapewniające jej produkcję, szkolenia i obsługę techniczną dla pojazdów 4x4 wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych RP. Także tych, które mogą pojawić się w polskich programach, w których chcemy pozyskać średnie i ciężkie pojazdy kołowe.