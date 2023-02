Polska nie może samodzielnie rozdawać samolotów wojskowych Ukrainie

To musi zostać wypracowane w porozumieniu sojuszniczym - mówi o przekazaniu Ukrainie samolotów szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Podkreślił, że Polska odgrywa tu pewną rolę, "ale my tych samolotów nie mamy aż tak dużo, abyśmy mogli je rozdawać".

Prezydent Andrzej Duda zapytany w stacji BBC, czy Polska mogłaby przekazać Ukrainie swoje samoloty F-16, odpowiedział, że nie ma wątpliwości co do tego, że są one niezwykle skuteczne.

Jak zaznaczył, decyzja w sprawie przekazania samolotów musi zostać podjęta przez wszystkich sojuszników Ukrainy, a nie przez pojedyncze państwa.

Zwrócił też uwagę, że gdyby Polska przekazała nawet niewielką część posiadanych przez siebie F-16 - których jak podkreślił, nie ma w wystarczającej ilości - sama będzie ich potrzebowała znacznie więcej.

"Na tym etapie wypracowaliśmy decyzje dotyczące sprzętu pancernego, dotyczące amunicji. To te pakiety, które trafiają w tych ostatnich dniach na Ukrainę są naprawdę gigantyczne i stworzą bardzo dużą zmianę na froncie, tak przynajmniej przewidują eksperci" - powiedział Marcin Przydacz w TVP Info.

Odnosząc się do sprawy przekazania Ukrainie samolotów wielozadaniowych, Przydacz powiedział, że "to musi zostać wypracowane w pewnym porozumieniu sojuszniczym".

Polska nie może samodzielnie rozdawać samolotów

"Polska odgrywa tu pewną rolę, ale z całą pewnością - tak zresztą jak prezydent Andrzej Duda mówił w wywiadzie dla BBC - my tych samolotów nie mamy aż tak dużo, abyśmy mogli je zupełnie rozdawać" - zaznaczył.

"Amerykanie mają dużo więcej, dużo więcej mają Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy. Czas też na tych, którzy dotychczas byli ostatni w kolejce w podejmowaniu tych decyzji, aby się wykazali" - ocenił Przydacz.

Jak dodał, "stąd też decyzja o naszych rozmowach z partnerami zachodnioeuropejskimi - pokażcie, czy rzeczywiście te wartości, o których tak dużo mówicie, są ważne".

"Walka o wartości, bezpieczeństwo rozgrywa się dziś na ukraińskim terytorium, na ukraińskiej ziemi i w ukraińskim powietrzu. Czas jest dzisiaj do działania, natomiast chcemy w ramach jedności najpierw przeprowadzić tę dyskusję sojuszniczą, zobaczyć, jakie są ich stanowiska w zamkniętych pomieszczeniach, a nie wychodzić z tym od razu do publiki" - przekazał Przydacz.

Sojusznicy muszą podjąć wspólną decyzję ws. samolotów

"Dziś decyzja o przekazaniu jakichkolwiek odrzutowców, jakichkolwiek F-16 poza Polskę jest decyzją bardzo poważną i nie jest dla nas decyzją łatwą" - dodawał prezydent.