Polska nie zestrzeliła rosyjskiej rakiety, bo nie miała czym

W Polsce mamy szczątkowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Podobnie jest z systemem krótkiego zasięgu Narew. Trochę lepiej wygląda jedynie system najkrótszego zasięgu. Sytuację ratuje nieco wsparcie sojuszników z NATO.

Rosyjska rakieta manewrująca, którą odnaleziono pod Bydgoszczą, wciąż budzi kontrowersje i mnoży pytania.

Szefa MON-u odpowiedzialnością za incydent obarczył dowódcę operacyjnego. Chciał zdjąć z siebie winę. Prezydent załagodził spór miedzy MON-em a generałami, najwyższymi dowódcami polskiej armii. Na razie nie ma winnych.

Nasza obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa na razie pozostawia wiele do życzenia. Bez wsparcia sojuszników z NATO bylibyśmy niemal bezbronni. Dużo jednak zmieni się w tym względzie w kolejnych latach.

Sprawa rosyjskiej rakiety znalezionej w lesie pod Bydgoszczą skręciła w przewidywanym przez analityków kierunku. Rządzący robią wszystko, by wyciszyć odpowiedzialność za incydent. Nie ma winnych. Minister obrony oraz gen. Piotrowski, którego szef MON-u obarczył winą, pozostają na stanowiskach.

Rosyjska rakieta przeleciała przez pół Polski i nikt jej nie zestrzelił, bo nie za bardzo jest czym

W teorii wszystko więc jest dobrze. Mariusz Błaszczak spotkał się na zwołanym pospiesznie przez prezydenta posiedzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego z gen. Rajmundem Andrzejczakiem, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz gen. Henrykiem Piątkowskim, dowódcą operacyjnym, na którego wicepremier i szef MON-u wcześniej zrzucił odpowiedzialność za rakietową aferę.

Panowie uścisnęli sobie dłonie i dalej sprawy publicznie nie drążą. Oficjalny komunikat jest taki, że Polska jest bezpieczna, choć niektóre procedury kierowania i dowodzenia wymagają zmiany.

Nie zmienia to faktu, że sprawie zignorowania rosyjskiego pocisku CH-55, mogącego przenosić głowicę jądrową, który przeleciał przez pół kraju i wylądował w lesie pod Bydgoszczą, gdzie najprawdopodobniej leżał od grudnia zeszłego roku, wymaga dogłębnej analizy.

Tym bardziej, ze stopniowo na jaw wychodzą nowe informacje. Do akcji weszła też Najwyższa Izba Kontroli, która zbada ten incydent. Pracuje też prokuratura.

Do tego wojsko wciąż nie znalazło kolejnego tajemniczego obiektu przypominającego balon, który przyleciał z terytorium Białorusi i zniknął z radarów gdzieś w okolicach Rypina, również w województwie kujawsko-pomorskim.

Sprawa rakiety szybko stała się polityczna, do tego prysł mit skutecznego wielowarstwowego systemu polskiej obrony przeciwlotniczej, który rzekomo mieliśmy posiadać, a ujawniły się konflikty między MON-em a najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego, jak również prezydentem.

Wciąż nie ma odpowiedzi na wiele pytań. W zeszłym tygodniu znaleziono głowicę rakiety. Nie miała materiału wybuchowego. Wykonana została z betonu.

Za naszą wschodnią granicą trwa wojna i może się zdarzyć, że wleci w naszą przestrzeń kolejna zabłąkana rakieta, tym razem z głowicą bojową. Nie będzie czekać, aż ktoś podejmie decyzję o jej strąceniu.

Jedno z najważniejszych pytań brzmi: jak to możliwe, że w polską przestrzeń powietrzną wleciała rosyjska rakieta, o której wcześniej poinformowali nas Ukraińcy, przeleciała pół Polski i nikt jej nie zestrzelił?

Prosta i szczera odpowiedź brzmi: nie było czym.

Jedną baterię rakiet średniego zasięgu Patriot już mamy, ale potrzebujemy czasu na jej pełne wdrożenie do działania

Analitycy przypominają, że mamy szczątkowy system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Podobnie jest z systemem krótkiego zasięgu Narew. Trochę lepiej wygląda jedynie system najkrótszego zasięgu.

Mamy już co prawda pierwszą baterię systemu Patriot, który ma być w przyszłości podstawa naszej obrony przeciwrakietowej. Otrzymaliśmy ją z USA pod koniec 2022 r. Teraz przechodzi testy i jest integrowana z systemem dowodzenia IBCS, który również zamówiliśmy w Stanach Zjednoczonych. Przyjęcie i wdrożenie programu Wisła w Siłach Zbrojnych RP odbywa się w ramach procedury SICO (System Integration Checkout).

W ramach tego procesu polskie i amerykańskie zespoły przeprowadzają inwentaryzację dostaw i realizują finalny montaż sprzętu wojskowego oraz dokonują pierwszego uruchomienia i testów poprawności funkcjonowania systemu.

Zakończenie procesu SICO zaplanowano na II kwartał 2023 r. Podstawowa gotowość systemu (Basic Operational Capability) została przewidziana na 2023 r., zaś osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej planowane jest na przełomie 2023 i 2024 r.

Umowę na zakup dwóch baterii tych systemów za ok. 20 mld zł, wraz z radarami, zintegrowanym systemem dowodzenia IBCS oraz ponad 200 pociskami Polska podpisała w 2018 r.

Bateria to dwie jednostki ogniowe, każda po 4 wyrzutnie. Drugą baterię (razem będzie 16 wyrzutni) mamy dostać jeszcze w tym roku. Zanim przejdzie testy i zostanie włączona w system kierowania i dowodzenia obroną przeciwlotniczą IBCS, też minie rok.

Szef MON-u złożył także zapytanie ofertowe w sprawie zakupu kolejnych sześciu baterii systemów Patriot, ale nie wiadomo, jak długo potrwa ich pozyskanie.

Nieco lepiej wygląda obrona przeciwlotnicza najkrótszego zasięgu

Podobnie jest z systemem krótkiego zasięgu dla systemu Narew. Aby pozyskać te systemy jak najszybciej, MON podpisało umowę o wartości ok. 1,65 mld zł na dwie jednostki ogniowe brytyjskich rakiet przeciwlotniczych CAMM, w ramach tzw. Małej Narwi.

Pierwsza z dwóch zamówionych jednostek ogniowych, czyli 3 wyrzutnie iLauncher z pociskami CAMM, weszła na wyposażenie Sił Zbrojnych RP z końcem września 2022 r. Druga ma trafić do przeciwlotników jeszcze 2023 r. Tu też nie można więc na razie mówić o pełnej gotowości operacyjnej.

W zasadniczej części programu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Narew siły zbrojne chcą pozyskać 23 baterie (46 jednostek ogniowych) takich systemów. Dostawy poszczególnych elementów systemu Narew miały rozpocząć się w latach 2024-2025, a na 2026 rok planowano przeprowadzenie na terenie Stanów Zjednoczonych bojowych strzelań zespołu zadaniowego.

Nieco lepiej wygląda obrona przeciwlotnicza najkrótszego zasięgu. To zestawy Piorun uzupełniane zestawami artyleryjsko-rakietowymi Pilica. Po przekazaniu pod koniec 2022 r. przez Konsorcjum PGZ-Pilica kolejnych dwóch Przeciwlotniczych Systemów Rakietowo-Artyleryjskich (PSR-A) Pilica polskim żołnierzom wojsko ma już 4 takie systemy z sześciu zamówionych w 2016 r. umową o wartości 746,16 mln zł.

Pojedynczy zestaw to m.in. 6 jednostek ogniowych, w skład których wchodzą 2 armaty automatyczne kalibru 23 mm oraz 2 wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Grom/Piorun.

Pod koniec kwietnia wojsko zamówiło 44 wyrzutnie iLauncher i kilkaset pocisków CAMM na potrzeby zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica+ o wartości ok. 1,9 mld funtów (ok. 10 mld zł), jednak dostawy zostaną zrealizowane w latach 2025-2029.

Systemy przeciwlotnicze Sky Saber mają też w Polsce Brytyjczycy

Obecnie na wschodzie Polski nie mamy żadnych własnych systemów przeciwlotniczych średniego i krótkiego zasięgu. To nie znaczy, że polskie niebo jest otwarte na wrogie rakiety.

W marcu 2022 roku dwie baterie systemu Patriot skierowali do Polski Amerykanie. Pod koniec stycznia 2023 roku pod Zamościem stanęły także niemieckie wyrzutnie Patriot.

Berlin przysłał nam 3 jednostki ogniowe tych systemów, razem 12 wyrzutni, które na przełomie stycznia i lutego tego roku osiągnęły gotowość operacyjną i zaczęły pełnić dyżury. Niemiecki minister obrony zapowiedział, że stacjonowanie Patriotów w Polsce powinno zakończyć się w czerwcu, ale to nie do końca pewna informacja.

Swoje systemy przeciwlotnicze Sky Saber, wykorzystujące rakiety CAMM, mają też w Polsce Brytyjczycy. Zostały one rozlokowane na południowym wschodzie naszego kraju, na odcinku graniczącym z Ukrainą i podobnie jak amerykańskie Patrioty ochraniają podrzeszowskie lotnisko oraz rejon będący głównym węzłem logistycznym dostaw pomocy wojskowej dla Ukrainy.

W ostatnich dniach do Polski przybył włoski sojuszniczy niszczyciel rakietowy z silnym uzbrojeniem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym, który ma wzmocnić obronę polskiego wybrzeża i krytycznej infrastruktury.

Przypomnijmy jeszcze, że aktualnie wykorzystywane są przez Polskę systemy obrony powietrznej krótkiego zasięgu S-125 Newa-SC o zasięgu 25 km i pułapie 18 km oraz 2K12 Kub o zasięgu do 24 km i pułapie do 14 km.

Te poradzieckie systemy mają za sobą od 36 do 48 lat eksploatacji. Ich użycie stwarza jednak szereg problemów, m.in. wymagają kierowania rakietami ze stacji naprowadzania na całym odcinku toru lotu. Do tego jeden zestaw może prowadzić ogień tylko do jednego celu.

Tak więc system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej z prawdziwego zdarzenia dopiero budujemy. Na jego efektywne działanie możemy liczyć dopiero za kilka lat. Do tego czasu musimy mocno polegać na wsparciu sojuszników z NATO.