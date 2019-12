Polska partnerem programu COSMO-SkyMed

Grupa Leonardo dostarcza polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej segment naziemny do odbioru i przetwarzania danych generowanych przez włoskie satelity COSMO-SkyMed pierwszej i drugiej generacji.

System przyczynia się do bezpieczeństwa narodowego, wspiera ludzi dotkniętych katastrofami naturalnymi, takimi jak trzęsienia ziemi, cyklony i huragany. Był zaangażowany w monitorowanie wylesiania w Amazonii i dostarczenie narzędzi dla zrównoważonego rolnictwa, służył kontroli miejsc UNESCO oraz monitorował kurczenie się pokrywy lodowej w regionach polarnych, a także katastrofy ekologiczne związane z wyciekami ropy naftowej do mórz i oceanów.To dla nas szczególnie ważne, ponieważ polska armia ma problem rozpoznaniem dalekiego zasięgu. Cóż z tego, że kupimy systemy artylerii rakietowej HIMARS, których pociski mogą trafiać cele odległe o 300 km, czy pociski JASSM o zasięgu 370 km jak nie mamy satelitarnego systemu obserwacji Ziemi, ani dronów dalekiego zasięgu.Moglibyśmy je wykorzystać na zasięgu kilkadziesiąt razy mniejszym od ich rzeczywistych możliwości. Podobnie jest z norweskimi rakietowymi pociskami przeciwokrętowymi NSA wprowadzonymi do Morskiej Jednostki Rakietowej o zasięgu ponad 200 km, które można wykorzystać tylko do atakowania celów znajdujących się w obszarze horyzontu radiolokacyjnego radarów brzegowych, a więc do około 40 km od brzegu.Ambitny plan budowy satelity obserwacyjnego, z uwzględnieniem potrzeb wojska, powstał już niemal dekadę temu, jak dotąd jednak niewiele w tym zakresie zrobiono.W grudniu 2016 r. Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął postępowanie na pozyskanie Systemu Analiz Obrazowych (SAO), ale dotyczy ono tylko jednego z elementów, a więc miejsca, gdzie cyfrowe dane geoprzestrzenne będą gromadzone i analizowane.Polska nie posiada jednak lotniczych systemów rozpoznawczych dalekiego zasięgu, ani satelitów obserwacyjnych do pozyskiwania danych satelitarnych czy radarowych. Nie ma też szans, by w momencie wprowadzenia SOA takie systemy rozpoznawcze zostały zakupione.Niemniej sztabowcy Oddziału Rozpoznania Obrazowego i Zabezpieczenia Geograficznego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (OROiZG) zapewniali, że załogi bojowych samolotów wiedzą gdzie skierować uzbrojone rakiety.- Jeśli przeciwnik obezwładni któreś z naszych źródeł operacyjnych danych, mamy przygotowane awaryjne warianty B a nawet C - deklarował ppłk dr Rafał Dąbrowski z OROiZG podczas konferencji poświęconej tej tematyce, nie ujawniając szczegółów, bo to ścisłe tajne.Mimo informacji, które otrzymujemy w ramach specjalnych umów z państwowymi i komercyjnymi operatorami optoelektronicznych i radarowych satelitów obserwacyjnych krajów NATO, problem uruchomienia własnych źródeł informacji fotograficznej i radarowej pozostaje aktualny.