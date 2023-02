Polska posłuży za parawan w dostawach czołgów dla Ukrainy?

Powstał plan, by Szwajcaria przekazała swoje Leopardy 2 Polsce jako uzupełnienie sił pancernych, uszczuplonych przekazaniem naszych czołgów Ukrainie. My następnie moglibyśmy przekazać je Kijowowi.

W Bachmucie i okolicach trwają najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne w wojnie Rosji z Ukrainą.

Rosjanie rozpoczęli też silne ataki, by przebić się przez ukraińskie linie obronne w rejonie Łymana.

Ukraińcy przyznają, że sytuacja na froncie jest trudna, choć najcięższe walki dopiero nadejdą i będą miały decydujące znaczenie dla przebiegu wojny.

Front w obwodzie ługańskim ustabilizował się na linii Swatowe-Kreminna. Rosjanie wciąż kontrolują drogę Swatowe-Kreminna, która jest kluczowym szlakiem dostaw dla walczących tam wojsk, a Ukraińcy próbują odzyskać nad nią kontrolę.

Ciężkie walki toczą się też wciąż wokół Bachmutu. Siły rosyjskie poczyniły niewielkie postępy na północny wschód od Bachmutu w pobliżu Krasnej Hory, a także na południu w pobliżu Opytnego.

Finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn przyznał, że od 1 lutego siły rosyjskie nadal nie otoczyły Bachmut i zaprzeczył doniesieniom, jakoby siły rosyjskie przejęły kontrolę nad wioskami Sacco i Vanzetti ok. 17 km na północ od miasta.

Ukraińcy dostaną kolejna groźną broń, rakiety dalekiego zasięgu o donośności 150 km

Instytut Studiów nad Wojną nie wyklucza, że dowództwo ukraińskie może wycofać stamtąd swoje oddziały, jeśli uzna, że ponoszone straty w ludziach są zbyt wysokie.

Amerykanie zapowiadają kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wart ok. 2,2 mld dol. Po raz pierwszy mają się w nim znaleźć rakiety o zasięgu do 150 km, czyli 2 razy większym, niż donośność obecnie posiadanych przez Ukraińców pocisków do systemów HIMARS.

Gdy nowe uzbrojenie trafi na pole walki, ukraińskie wojsko będzie mogło atakować rosyjskie magazyny amunicji i paliwa na większości okupowanych przez Rosję terenach. Przekazanie kolejnych haubic Ukrainie potwierdziła też Francja.

Ukraińcy zbombardowali jedną ze stacji przesyłowych rurociągu Przyjaźń

Rosyjska agencja informacyjna TASS poinformowała o ukraińskim ostrzale rurociągu Przyjaźń w miejscowości Nowozybkow, w obwodzie briańskim, ok. 35 km od granicy z Ukrainą.

Rakieta taktyczna z systemu Toczka-U uszkodziła przepompownię w tej miejscowości. Rosjanie twierdzą, że rurociąg pracuje normalnie.

Ukraina desperacko potrzebuje czołgów. Europa zbudowała koalicję, by przekazać Kijowowi czołgi Leopard. Chce by było ich jak najwięcej. 96 takich maszyn ma Szwajcaria. Nie może bezpośrednio przekazać ich Ukrainie ze względu na neutralność kraju.

Powstał plan, by Szwajcarzy przekazali swoje Leopardy 2 Polsce, jako uzupełnienie sił pancernych, uszczuplonych przekazaniem naszych czołgów Ukrainie. My następnie moglibyśmy przekazać je Kijowowi.

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał ostatnio, że Polska dostarczyła już Ukrainie 250 czołgów, a w planach jest 60 kolejnych. Jako zwieńczenie, wraz z innymi sojusznikami przekażemy też Kijowowi 14 czołgów Leopard. Dodał, że Władimir Putin to gracz długoterminowy, nigdy się nie poddaje.

Amerykańskie kontrole rosyjskich instalacji jądrowych nie będą obecnie możliwe

Siły Operacji Specjalnych armii Ukrainy poinformowały na swoim portalu, że członkowie ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu Atesz, działającego na okupowanym przez Rosję Krymie dokonali kilku zamachów, m.in. na dwóch oficerów Rosgwardii.

USA oskarżają Rosję o niewywiązywanie się ze zobowiązań w ramach traktatu kontroli zbrojeń jądrowych Nowy START. Uniemożliwia to Stanom Zjednoczonym kontrolę zbrojeń jądrowych między krajami.

Według Rosji kontroli zbrojeń nie można oddzielić od realiów geopolitycznych. Te zaś są takie, że w tej chwili zaproszenie wojsk USA do swoich strategicznych obiektów jest niemożliwe. Moskwa jednak zapewnia, że będzie przestrzegać pozostałych regulacji i ograniczeń traktatu.