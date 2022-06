Polska potrzebuje satelity bardziej niż kiedykolwiek

Thorium Space Technology, firma z sektora zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej, pracująca nad stworzeniem polskiego satelity telekomunikacyjnego SmallGEO, podpisała list intencyjny o współpracy z Teledyne e2v Semiconductors – światowym potentatem w dziedzinie zaawansowanych technologii satelitarnych. Polski satelita telekomunikacyjny jest nam bardzo potrzebny. Teraz szczególnie.

Współpraca obu firm w dziedzinie zaawansowanych technologii satelitarnych ma zwiększyć wydajność satelitów.

Technologia i hardware tworzony przez partnerów są niedostępne na rynku. Jej potencjalnymi odbiorcami mogą jednak być wszyscy operatorzy satelitarni.

Thorium Space pracuje nad projektami o łącznej wartości 90 mln zł. Ten główny to budowa polskiego satelity telekomunikacyjnego. Kosztowałby ok. 50 mln euro. A jakie przyniósłby zyski?

- To zdecydowanie największe wydarzenie w historii naszej firmy. Procedowaliśmy 18 miesięcy, w trakcie których Teledyne badał to, co już udało nam się stworzyć. To, że światowy potentat postanowił rozwijać technologie z mało znaną spółką z Polski, pokazuje, nad jak bardzo innowacyjnymi produktami pracujemy - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Paweł Rymaszewski, prezes i założyciel Thorium Space Technology.

Celem tej współpracy jest wsparcie technologii, które pozwolą na zwiększenie wydajności satelitów, m.in. poprzez efektywne zarządzanie przepustowością - dzięki wykorzystaniu technologii elektronicznego sterowania wiązką (DBF - digital beamforming). Wspólne prace, które formalnie mają się rozpocząć już w czerwcu, dotyczą też rozwoju najnowocześniejszych elementów konstrukcyjnych pojazdów kosmicznych.

W ramach kooperacji Teledyne e2v dostarczy chip zgodnie ze specyfikacją Thorium Space, a polska spółka „obuduje” go własnym hardware'em. Urządzenia będą operować w paśmie X oraz Ka, a w dalszej przyszłości również w paśmie W.

Nowatorskie rozwiązania

Spółka Thorium zajmuje się projektowaniem systemów komunikacji satelitarnej oraz nowatorskich rozwiązań technologicznych w dziedzinie konstruowania pojazdów kosmicznych i inteligentnych anten macierzowych, mających zastosowanie w branży kosmicznej i sektorze obronności, powstała w 2017 r.

Pracuje nad kilkoma projektami kosmicznymi o łącznej wartości 90 mln zł, m.in. nad programem rozwoju systemów łączności i nawigacji na potrzeby zastosowań kosmicznych oraz rakietowych pod nazwą SUBCOM, który wspiera Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.

Kolejnym projektem, o wartości 13,6 mln zł, jest stacja bazowa 5G. W efekcie powstanie urządzenie nadawczo-odbiorcze (BTS) dla sieci 5G (tzw. Micro Cell) pracujące w paśmie milimetrowym (26-28 GHz) o unikatowych w skali świata funkcjonalnościach.

Polski satelita: lżejszy, tańszy, łatwiejszy

Z kolei projekt pod nazwą T-XPRD, złożony w ramach programu „Szafir” i oczekujący na panel ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to budowa taktycznego, adaptacyjnego, cyfrowego transpondera satelitarnego z elektronicznie sterowanymi i formowanymi wiązkami nadawczo-odbiorczymi o unikatowych właściwościach operacyjnych.

Wszystkie te projekty przybliżają spółkę do wystrzelenia pierwszego polskiego satelity telekomunikacyjnego na orbitę geostacjonarną (GEO). To najbardziej ambitne wyzwanie, jakie stawia sobie spółka Thorium Space oraz kluczowy element zwiększania roli Polski w przestrzeni kosmicznej.

Dzięki zastosowaniu technologii DBF, satelita SmallGEO budowany przez tę firmę, będzie zawierał mniej elementów mechanicznych, co spowoduje zmniejszenie jego masy do 250-350 kg. Pozwoli to obniżyć koszt wyniesienia satelity o ok. 10 mln dolarów oraz znacznie skrócić czas jego przygotowania do pełnej gotowości operacyjnej z kilku miesięcy do zaledwie kilku dni.

Dane z wielu źródeł

Mały satelita, wystarczający na potrzeby kraju wielkości Polski, kosztowałby ok. 50 mln dol. Wymóg posiadania takiego urządzenia trudno dziś przecenić... Znaczenie niezależnej, niezawodnej i nowoczesnej łączności pokazuje m.in. wojna na Ukrainie. Podczas działaniach zbrojnych rosyjskie jednostki komunikowały się na częstotliwościach, które potrafi kontrolować radiowiec-amator, a ukraińscy łącznościowcy zagłuszali kanały rosyjskiej komunikacji wojskowej muzyką heavymetalową.

Satelita ten będzie mógł spinać dane otrzymywane z wielu źródeł i przekazywać je wszystkim zainteresowanym w czasie niemal rzeczywistym. Ma dedykowane wiązki cyfrowe, którymi można łatwo sterować, co pozwala na zawężanie przekazywanych informacji tylko dla określonego ośrodka, jak i jego śledzenie.

- Przykładowo: jeśli chcemy, by samolot, który wlatuje w określoną przestrzeń powietrzną, mógł jako jedyny nadawać i odbierać konkretne dane na konkretnym paśmie, to robimy to automatycznie. Będziemy go śledzić - opowiada prezes Rymaszewski.

Odporny na zakłócenia

- Moglibyśmy, gdybyśmy się bardzo uparli, przyporządkować wiązkę do każdego samolotu, choć może być jakieś ograniczenie mocy obliczeniowej, ale do prowadzenia kilkuset obiektów jednocześnie w tym samym czasie na pewno jej wystarczy - twierdzi założyciel spółki Thorium.

W tym samym czasie możliwe jest też zapewnienie obiektowi szerokiej wiązki dającej wiele informacji z różnych źródeł, które są przekazywane przez inteligentny transponder.

Do tej pory, jeśli do transpondera dochodził sygnał, który ktoś zakłócił, to taką samą zakłóconą informację urządzenie przekazywało dalej. Dzięki technologii Thorium, wchodzący sygnał jest dekodowany, sprawdzany i jeśli okaże się, że pojawiły się zakłócenia, jest naprawiany - poprzez wycięcie ich z wiązki - i wysyłany dalej.

Zarówno w wojsku, jak i w cywilu

Spółka prowadzi rozmowy z wojskiem i liczy na zacieśnienie współpracy. Jej atut to duzi, komercyjni partnerzy, którzy zwracają uwagę, by wszystkie urządzenia uwzględniały potrzeby i wymogi NATO.

- Zachowujemy sojusznicze standardy dotyczące łączności. Wszystkie wiązki są w paśmie natowskim. Możemy je w pełni obsłużyć. Chcemy certyfikować nasz system przez NATO, aby zapewnić urządzenia dla dostaw komunikacyjnych - zapewnia Paweł Rymaszewski.

Dla wojska ważnym atutem jest fakt, że technologicznie jest to satelita bardzo trudny do zakłócenia. Od początku budowany był przy pomocy technologii doskonale nadającej się dla wojska, aby był maksymalnie bezpieczny.

Ma trzy poziomy odporności na zakłócenia. Pozwala też precyzyjnie stwierdzić, skąd pochodzi dany sygnał. Lokalizacja źródeł sygnału jest automatyczna. Co też ważne - bez względu na to, czy będzie to satelita dla wojska, czy operatora komercyjnego, to jest to zawsze to samo urządzenie.

Własny guzik i jeszcze można zarobić

Do tego jest to niewielkie urządzenie i dlatego nie jest tak drogie. Jedno wystarczyłoby na potrzeby kraju wielkości Polski. Jego koszt to ok. 50 mln euro. Polskę stać na taki zakup - wówczas nie musiałaby wydawać gigantycznych pieniędzy na urządzenie, do którego „guzik” sterowania znajduje się zagranicą.

Wraz z polskim satelitą wojsko dostałoby niezależność. Nasza armia ma terminale naziemne na pasmo Ka i X, kupiła samoloty F-35, które także mają pasmo łączności satelitarnej. Bezpiecznej łączności potrzebują wszystkie jednostki i żołnierze.

- To nasze wojsko, czyli Polska, byłoby właścicielem tego satelity i miałoby nad nim pełną kontrolę. Mało tego, jeśli go akurat nie będzie używała, może odsprzedać pasma innym i jeszcze na tym zarabiać. Jego koszt mógłby się zwrócić w ciągu 2-3 lat - przekonuje Rymaszewski.

Mamy zasoby i kompetencje

Dr. hab. inż. Sławomir Augustyn z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania Wojskowej Akademii Technicznej wyjaśnia, że rozwój kosmicznych technologii wpływa na kształtowanie się polskiego sektora kosmicznego w sferze militarnej.

Obecnie polski rynek kosmiczny skoncentrowany jest na rozwijaniu technologii podwójnego zastosowania dla potrzeb zarówno sektora cywilnego jak i wojskowego. Doskonalenie tych technologii i wdrażanie ich do Sił Zbrojnych RP wynika z konieczności stworzenia defensywnego potencjału militarnego Polski w obliczu postępu zbrojeniowego innych państw.

- Kosmiczne technologie podwójnego zastosowania będą odgrywać znaczącą rolę w procesie militaryzacji i weaponizacji przestrzeni kosmicznej. Będą mogły zostać wykorzystane podczas operacji militarnych z zastosowaniem systemów w zakresie wywiadu, nadzoru i rozpoznania ISR (ang. Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), pozwalających na uzyskanie ze zróżnicowanych i rozproszonych wiadomości bezpośredniej informacji o bieżących działaniach czy trendach na współczesnym polu walki - mówi WNP.PL prof. Augustyn.

Dodaje również, że kierunki rozwoju technologii kosmicznych do zastosowań militarnych uwzględniają ciągłe doskonalenie kosmicznych środków bojowych wraz z rozwojem autonomicznych pojazdów, sztucznej inteligencji wspomagającej bojową efektywność sprzętu wojskowego oraz minimalizację czynnika ludzkiego na rzecz nowoczesnych technologii np. inteligentnej broni czy inteligentnych robotów.

- Mamy niezbędne zasoby i kompetencje w Polsce, jak i oprzyrządowanie do tego, by wybudować satelitę, który może zrewolucjonizować światowy rynek satelitarny. Niczego nie musimy szukać, aby - jeśli będziemy mieli konkretne zamówienie - wybudować takiego satelitę - zapewnia prezes Rymaszewski.

Inwestycja w bezpieczeństwo kraju

Podobnego zadania jest prof. dr hab. Grzegorza Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Uważa, że posiadanie własnego satelity telekomunikacyjnego otwiera przed Polską ogromne możliwości w kwestii zbudowania polskich usług satelitarnych, przygotowania narodowych zasobów satelitarnych, koniecznych dla nowoczesnego funkcjonowania państwa, koniecznych dla jednostek rządowych, jednostek administracji państwowej; podnosi też organizację bezpieczeństwa naszego kraju na wyższy poziom. Bez własnego narodowego satelity telekomunikacyjnego osiągnięcie takich celów wydaje się być niemożliwe.

- Dzisiaj, aby czuć się bezpiecznie, z uwagi na obecną sytuacje geopolityczną, musimy posiadać własne, polskie i sprawdzone zasoby do satelitarnego monitorowania i kontroli obszaru kraju. Takie satelitarne systemy powinny być wykorzystywane przez polskie służby - m.in. Komendę Główną Policji, Komendę Główną Straży Granicznej, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, Służbę Ochrony Państwa, Ratownictwo Medyczne - mówi WNP.PL prezes Wrochna.

Dodaje również, że bez własnego nowoczesnego satelity telekomunikacyjnego zmuszeni jesteśmy kupować zasoby satelitarne od komercyjnych, bardzo drogich zachodnich dostawców. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, do wielu usług musimy się mocno ograniczać, a własny, narodowy satelita telekomunikacyjny rozwiązuje te problemy.

- POLSA z dużym zainteresowaniem śledzi rozwój firmy Thorium Space Technology i innych polskich firm mających potencjał w dziedzinie telekomunikacji satelitarnej. Za wcześnie jednak wskazywać konkretnych wykonawców projektów przewidzianych w Krajowym Programie Kosmicznym - twierdzi prof. Grzegorz Wrochna.