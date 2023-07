Polska przerzuca więcej wojsk na wschód kraju. Zagrożenie wzrasta

Rząd PiS wzmacnia Wojsko Polskie i robi wszystko, by odstraszyć agresora, dlatego wojsko jest obecne na wschodzie kraju - powiedział w czwartek w Połowcach (Podlaskie) szef MON Mariusz Błaszczak. Zapewnił, że dopóki rządzi PiS granica będzie chroniona.

Wojsko Polskie wciąż jest obecne na granicy, wciąż służą żołnierze Wojska Polskiego, służą wsparciem dla Straży Granicznej - powiedział Mariusz Błaszczak.

Na Białorusi pojawili się wagnerowcy, zagrożenie wciąż wzrasta. Dlatego z zachodu naszego kraju na wschód zostały przerzucone oddziały WP z 12. i z 17. Brygady Zmechanizowanej - wyjaśnił szef MON.

Ich zadaniem jest pokazywanie naszej determinacji w obronie każdego skrawka polskiej ziemi. Ich zadaniem jest również odstraszanie agresora - dodał Błaszczak.

Błaszczak: przerzucamy oddziały wojska na wschód kraju

Błaszczak spotkał się w czwartek z żołnierzami pełniącymi służbę na granicy Polski. Spotkanie odbyło się na nieczynnym przejściu granicznym z Białorusią w Połowcach, gdzie funkcjonuje obozowisko żołnierzy Wojska Polskiego służących na polsko-białoruskiej granicy.

Szef MON wyróżnił dziesięciu żołnierzy 18. Dywizji Zmechanizowanej odznaczeniami specjalnymi za zasługi w służbie na granicy. W przemówieniu podkreślił, że w ten sposób podziękował za służbę na granicy polsko-białoruskiej.

Błaszczak przypomniał o ataku hybrydowym, który miał miejsce w 2021 roku na przejściu granicznym z Białorusią w Kuźnicy mówiąc, że "był on początkiem agresji rosyjskiej skierowanej na Zachód". "Nie ulega żadnej wątpliwości, że reżim białoruski w porozumieniu z Putinem, w porozumieniu z Kremlem, postanowił zdestabilizować Polskę, a potem napaść na Ukrainę. Atak na Polskę nie udał się. Nie udał się dlatego, że Straż Graniczna otrzymała wsparcie polskiego wojska" - powiedział Błaszczak.

Podkreślił, że w mniejszym stopniu, ale polska granica wciąż jest atakowana. Wskazał, że wciąż ściągani są migranci z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, którzy podejmują próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Stąd - jak zaznaczył - Wojsko Polskie wciąż wspiera Straż Graniczną.

"Wojsko Polskie wciąż jest obecne na granicy, wciąż służą żołnierze Wojska Polskiego, służą wsparciem dla Straży Granicznej, ale z uwagi na to, że na Białorusi pojawili się wagnerowcy, z uwagi na to, że zagrożenie wciąż wzrasta, oprócz operacji, w której uczestniczą żołnierze razem ze strażnikami granicznymi, również z zachodu naszego kraju na wschód zostały przerzucone oddziały WP z 12. i z 17. Brygady Zmechanizowanej, których zadaniem jest pokazywanie naszej determinacji w obronie każdego skrawka polskiej ziemi, których zadaniem jest odstraszanie agresora" - wskazał minister Błaszczak.

Mariusz Błaszczak: robimy wszystko, by odstraszyć potencjalnego agresora

Podkreślił, że na tym odcinku polsko-białoruskiej granicy obecni są żołnierze z niedawno powołanych jednostek: 18 Dywizji Zmechanizowanej i 19 Brygady Zmechanizowanej. "Mówię o tym, by podkreślić determinację polskich władz, determinację władz PiS. Zmieniliśmy doktrynę obronną naszego kraju. Bronimy każdego skrawka polskiej ziemi. Nie organizujemy obrony na Wiśle, tylko bronimy każdego skrawka polskiej ziemi" - oświadczył.

Błaszczak dodał, że rząd PiS ma świadomość zagrożenia wynikającego z prób odbudowy imperium rosyjskiego. "Robimy wszystko, by odstraszyć agresora. Dlatego Wojsko Polskie jest obecne na wschodzie naszego kraju, dlatego na wschodzie Polski powstają nowe jednostki. Wszystko po to, by Rosja nie zdecydowała się na wkroczenie do Polski. To właśnie doktryna odstraszania, którą konsekwentnie realizujemy" - podkreślił Błaszczak. Wskazał, że zwiększanie liczebności żołnierzy Wojska Polskiego na wschodzie kraju wynika z tego, że zagrożenie na granicy z Białorusią wciąż jest realne.

Zapewnił, że dopóki rządzi PiS, Wojsko Polskie będzie wzmacniane, a granica Polski będzie chroniona. "Stoimy murem za polskim mundurem" - zapewnił. Dodał, że atak na polski mundur był nie tylko ze strony białoruskiej, ale także politycy opozycji i środowiska z nią związane próbowały "wywrzeć nacisk, presję na funkcjonariuszy Straży Granicznej, na żołnierzy Wojska Polskiego wpuszczać, tych którzy próbują nielegalnie przekroczyć granicę". "Chcę państwa zapewnić, że póki rządzi PiS granica Polski będzie chroniona, to jest naszym obowiązkiem również wobec przyszłych pokoleń" - podkreślił Błaszczak.