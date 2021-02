Polska radiolinia wesprze Patrioty. To pierwszy taki przypadek

Amerykańska firma Northrop Grumman we współpracy z polską spółką Transbit zakończyły integrację nowej, cyfrowej polskiej radiolinii typu R-460A o dużej przepustowości ze zintegrowanym systemem zarządzania obroną powietrzną IBCS. Firmy potwierdziły skuteczną współpracę polskiej radiolinii z siecią IBCS. System ten trafi do Polski wraz z zestawami przeciwlotniczymi Patriot, dla których powstaje.

Wracając do IBCS, jest to system kierowania i dowodzenia obroną powietrzną, opracowany przez koncern Northrop Grumman dla zestawów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Zapewnia zarządzanie wszystkimi typami systemów przeciwlotniczych, od lufowych po rakietowe, oraz kierowanie ich ogniem przez jeden system dowodzenia.Działa na zasadzie „każdy sensor, najlepszy efektor”. To znaczy, że system będzie otrzymywał informacje o celu i jego parametrach od wszystkich środków bojowych do tego przeznaczonych, jak radary, samoloty czy bezzałogowce, umożliwiając wybór odpowiedniego środka ogniowego do jego zniszczenia.Polska jest też pierwszym państwem, które pozyskało system IBCS w ramach programu modernizacji obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej kraju Wisła. Tak naprawdę kupiliśmy system, którego w momencie podpisania umowy na pierwszą fazę Wisły w 2018 r. jeszcze nie było.Ostatnio żołnierze z 3-43 batalionu obrony powietrznej U.S. Army, którzy jako pierwsi mają dostać ten system, testowali go w warunkach bojowych, przeprowadzając w połowie 2020 r. strzelanie próbne pociskami PAC-3 z wyrzutni Patriot zintegrowanych z IBCS.W styczniu 2021 r. Amerykański Departament Obrony zdecydował się na rozpoczęcie produkcji systemu IBCS. Zgodnie z założeniami wstępną gotowość operacyjną system powinien osiągnąć w 2022 r.Testy z polską radiolinią mają pokazać, że polonizacja tego systemu jest możliwa i jednocześnie zachęcać do decyzji zakupowych w ramach II fazy tego programu.Jest też druga strona medalu. Rozważa się zastosowanie systemu IBCS w programie Narew. Polska Grupa Zbrojeniowa od lat deklaruje, że w tym najważniejszym obecnie programie przeciwlotniczym krótkiego zasięgu chce odegrać decydującą rolę.Inspektorat Uzbrojenia w listopadzie 2020 r. opracował rekomendacje dotyczące pozyskania systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, podkreślając, że program jest ważny z punktu widzenia podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.Również PGZ podkreśla, z czym zresztą zgadza się MON, że program Narew jest szczególnie ważny dla rodzimego przemysłu obronnego. Dlatego Narew powinna być suwerenna. Grupa chce grać w nim pierwsze skrzypce, opracowując dla Narwi wszystkie systemy, z wyjątkiem rakiet.PGZ zaproponowała opracowanie polskiego systemu dowodzenia i kontroli oraz jego integrację z pociskami pozyskanymi we współpracy międzynarodowej.We wrześniu 2020 r. zaprezentowano koncepcję polskiego systemu dowodzenia i kontroli klasy C2 (Control & Command) do zestawów rakietowych dla Narwi. Według prezesa zarządu PGZ Andrzeja Kensboka, system C2 mógłby powstać w sześć lat od podpisania umowy.Zobacz także: Przełomowy czas dla polskiej broni przeciwpancernej Byłby on zdolny do współpracy z sojuszniczymi systemami tej klasy, w tym IBCS, ale wyposażony w polskie systemy łączności i kryptograficzne, co zapewniłoby wojsku suwerenność w tym zakresie.Dodatkowym, przekonywującym argumentem ma być wyliczenie, według którego zakup systemu dowodzenia C2 w kraju będzie ekonomiczniejszy niż wybór kompleksowego systemu z zagranicy. Wówczas 50 procent środków zainwestowanych w polski projekt wróci do budżetu państwa w postaci podatków. Spowoduje też, że wzrośnie liczba miejsc pracy w wielu gałęziach przemysłu.Program Narew wyceniany jest nawet na ponad 30 mld zł. Koszty eksploatacji w całym cyklu życia wyliczonym dla Patriotów na 20-30 lat mają wynieść kolejne 35 mld zł. Jest więc o co walczyć.Te pieniądze przyciągają zagraniczne koncerny. Polskie spółki zbrojeniowe nie mogą nawet marzyć o tak ogromnych pieniądzach na badania, jakimi dysponują zagraniczni zbrojeniowi giganci. Dlatego państwo musi pomóc zamówieniami i wsparciem w przeniesieniu polskiego przemysłu zbrojeniowego na wyższy poziom.- Nie możemy tego programu zmarnować. Alternatywą jest zostanie rynkiem zbytu, a tego nie chcemy. Musimy robić wszystko, by mobilizować polityków, opinię publiczną, wszystkich Polaków, żeby to nam wyszło - mówił przed rokiem WNP.PL ówczesny prezes PGZ Witold Słowik. Opinia ta jest wciąż aktualna.