Polska się zbroi. Czy pakiet z Azji jest kontrowersyjny?

Wojna za wschodnią granicą wymusza szybką modernizację uzbrojenia, ale zwrot w kierunku Korei Południowej to spore zaskoczenie. Warte łącznie ponad 15 mld dolarów.

Kupujemy w Korei samoloty, czołgi, działa samobieżne i artylerię rakietową. Łącznie pakiet dla Polski będzie największym kontraktem w historii koreańskiego przemysłu zbrojeniowego.

Dzięki polskim umowom na zakup uzbrojenia ten niewielki azjatycki kraj może stać się trzecim eksporterem broni na świecie.

Czy obiecana współpraca z koreańskim przemysłem wyniesie polską zbrojeniówkę do poziomu liczącego się eksportera nowoczesnego uzbrojenia?

Zagrożenie związane z wojną w Ukrainie spowodowało pośpieszne zakupy uzbrojenia, które, co do ich skali, nawet za granicą nazywane są szokującymi. Rozwiązanie przyspieszające modernizację armii znaleźliśmy 8 tys. km na wschód od Warszawy, w Korei Południowej.

Południowi Koreańczycy niespodziewanie stają się ważnym ogniwem polskiej strategii i bezpieczeństwa. Przypływające do Polski statki, które przywiozły z Korei 10 czołgów K2 Black Panter i 24 samobieżne armatohaubice K9, witali prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nie zabrakło też premiera Mateusza Morawieckiego.

Mało kto w obecnej sytuacji kwestionuje potrzebę szybkiej modernizacji polskich sił zbrojnych i wyposażania wojska w najnowocześniejsze systemy uzbrojenia przeciwlotniczego, przeciwpancernego, kierowane pociski rakietowe, samoloty i czołgi.

Pod koniec lipca Polska podpisała trzy umowy z Koreą Południową, o wartości około 14,5 miliarda dolarów, na zakup czołgów K2, armatohaubic K9 i 48 lekkich samolotów szkolno-bojowych FA-50.

Koreański sprzęt ma zostać dostosowany do polskich wymagań

W miesiąc później zawarto umowę wykonawczą na zakup 189 wozów K2 dostarczanych w latach 2022-2025 wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji o wartości 3,37 mld dol. netto oraz 212 armatohaubic na podwoziu gąsienicowym K9, za które zapłacimy 2,4 mld dol. netto, a które mamy dostać do 2026 r.

W dalszej kolejności resort zapowiedział zakup kolejnych ponad 800 czołgów, które od 2026 r. Polska ma produkować w wariancie K2PL i być zdolna do serwisowania i produkcji części zamiennych. Mamy też mieć łącznie 672 haubice samobieżne K9A1, które mają zostać dostosowane do polskich wymagań, mają być wyposażone w polskie systemy łączności i kierowania ogniem. W przyszłości w standardzie K9PL będą produkowane w Polsce.

We wrześniu MON zatwierdziło umowę za 3 mld dol. na 48 samolotów szkolno-bojowych FA-50, z czego 12 w obecnie dostępnej wersji oraz 36 dostosowanych do wymagań polskiego lotnictwa. W listopadzie Mariusz Błaszczak podpisał umowę ramową na dostawy samobieżnej artylerii rakietowej K239 Chunmoo. Wartość tej umowy to 3,55 mld dol. Pierwsze wyrzutnie na polskich pojazdach Jelcz dostaniemy w 2023 r., pozostałe do 2027 r.

Umowy zbrojeniowe z Polską koreańska prasa przyjęła z optymizmem, jako przykład rosnącej potęgi Korei, ciesząc się przy okazji z przebicia oferty USA. Mają do tego powody. Polskie zakupy uzbrojenia, szacowane na 14,5 mld dol., mogą sprawić, że ten niewielki azjatycki kraj może stać się trzecim eksporterem broni na świecie. W 2021 r. Korea wyeksportowała uzbrojenie za 7,2 mld dol.

Szybko, ale czy rozsądnie. Potrzeba całościowego spojrzenia na program rozwoju sił zbrojnych

Nie brakuje też sceptyków, którzy otwarcie powątpiewają w możliwość realizacji tych umów przez koreański przemysł w terminie. Przypominają, że koreański przemysł zbrojeniowy mierzy się ostatnio z niezbyt udanymi umowami z Australią i Indonezją. Ta druga dotąd nie zapłaciła za zamówione samoloty.

Niektórzy komentatorzy tego "koreańskiego serialu" wskazują też, że kontrakty mogą nie dojść do skutku w wyniku pogorszenia sytuacji gospodarczej albo w przypadku zmiany władzy w Polsce.

W Polsce pakiet umów zbrojeniowych z Koreą Południową przyjęto z radością, ale nie bez obaw. Tempo dostaw uzbrojenia istotnie może imponować. Polska otrzymała pierwszą dostawę nowej broni - choć może już nie w imponujących liczbach - w nieco ponad 100 dni od zawarcia umowy, z czego ponad miesiąc zajął sam transport.

- Potrzebujemy nowoczesnego uzbrojenia, ale zasadne wydaje mi się kupowanie jej od sojuszników, NATO i Unii Europejskiej, a nie w Azji i Korei - uważa gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

- Staram się zrozumieć motywy zakupów u Koreańczyków, ale nie przekonuje mnie argument, że musimy kupować szybko. Mam pewne wątpliwości co do takich masowych i błyskawicznych zakupów, motywowanych wyłącznie tym, że jest wojna w Ukrainie. Czuję przy tym niedosyt, jeśli chodzi o uzasadnienie operacyjne, ekonomiczne czy systemowe tych zakupów, brakuje całościowego spojrzenia na program rozwoju sił zbrojnych - podkreśla gen. Koziej.

Polska zbrojeniówka uważa, że zakupy koreańskie to początek ich problemów

Problemem może być położenie Korei Południowej. Państwo to funkcjonuje niemalże jak wyspa. Droga lądowa odcięta jest tak zwaną strefą zdemilitaryzowaną i buńczuczną Koreą Północną. Do tego jej sąsiadami są same supermocarstwa: Japonia, Chiny, Rosja. W Korei jest też baza wojskowa USA.

Co będzie w razie zaognienia sytuacji w tym regionie związanej z relacjami Stanami Zjednoczonymi a Chinami, które już teraz są napięte z powodu chińskich deklaracji o przyłączeniu Tajwanu? Statki z Korei ze sprzętem do Polski płynęły miesiąc. Ile czasu zajmie dostawa, kiedy w tym rejonie Pacyfiku dojdzie do konfliktu? Czy logistyczny łańcuch dostaw nie zostanie przerwany?

Obawy ma także polska zbrojeniówka, która uważa, że zakupy te to początek jej problemów. Najmniej kontrowersji budzi zakup czołgów K2, które mają zostać spolonizowane. Najwięcej samobieżne haubice K9, które buduje polski przemysł. Okazuje się też, że sprzęt, który do nas dotarł i będziemy otrzymywać w przyszłości, jest inny, niż zapowiadano.

Dotyczy to również czołgu K2. Ten prezentowany przez Koreańczyków podczas targów MSPO w Kielcach K2PL miał posiadać m.in. powiększony i wydłużony kadłub, zwiększoną ochronę pancerza oraz lepsze zabezpieczenie przewożonej amunicji.

Według informacji MON modernizacja nie będzie tak rozległa. Ma obejmować wzmocnienie opancerzenia, doposażenie w system obserwacji dookolnej oraz aktywny system ochrony pojazdów ASOP czy zapewnić możliwość zastosowania amunicji programowalnej z innego źródła.

Polskie czy koreańskie? "Nikt wcześniej nie pytał o możliwość zwiększenia produkcji"

Najwięcej jednak kontrowersji w koreańskim pakiecie zakupu uzbrojenia budziła decyzja o zakupie armatohaubic K9PL. Według MON chcemy pozyskać łącznie 672 haubice samobieżne K9A1 i jej spolonizowanej wersji rozwojowej K9PL.

- To jakiś ponury żart. Haubicę właśnie weryfikowaną w boju zastępujemy starszym rozwiązaniem - napisał na Twitterze po informacji o zakupie koreańskich dział Bartłomiej Zając, były już prezes Huty Stalowa Wola, która produkuje Kraby.

Armatohaubica K9A1 to starszy koreański odpowiednik Kraba. Jego prototyp powstał w 1996 r. Mówiono o pozyskaniu tego działa w wersji K9A2, wyposażonego w automat do ładowania amunicji, co było jednym z uzasadnień zakupu koreańskich dział.

Spolonizowana armatohaubica K9PL ma być jednak budowana w oparciu o działa K9A1. Nie będzie więc mieć automatu ładowania, a tym samym nie będzie odbiegała możliwościami taktyczno-bojowymi od Krabów, które walczą skutecznie w Ukrainie.

MON zapewnia, że mimo koreańskich zakupów armia nie zrezygnuje z Krabów

MON zapewnia, że mimo zakupów K9 armia nie zrezygnuje z Krabów i jest w stanie kupić każde takie działo wyprodukowane w polskich zakładach zbrojeniowych, ale po prostu potrzeby polskiej armii są znacznie większe niż zdolności produkcyjne. Tyle że mało kto już w to wierzy. Nikt wcześniej nie pytał o możliwość zwiększenia produkcji.

- Huta Stalowa Wola nie jest w stanie wyprodukować rocznie więcej niż 24 Kraby? To kompletna bzdura, nieprawda i indolencja tych, którzy podpowiadają tego typu tłumaczenia - twierdzi Krzysztof Trofiniuk, były prezes HSW.

Produkcję Huty można by w krótkim czasie podwoić, zakład deklaruje, że może produkować 50 Krabów rocznie. Mógłby 100? Wiesław Szymczak, były dyrektor ds. produkcji w HSW, uważa, że jednym z pomysłów, które by to umożliwiły, mógłby być zakup samych podwozi, jak to było wcześniej, a nie całych haubic. Uwolnione w ten sposób moce produkcyjne można by przestawić na produkcję innych podzespołów.

Coraz liczniejsze są komentarze, że przyspieszone kontrakty mają przede wszystkim służyć celom wyborczym rządzących – "ładnie prezentować się na defiladzie". Krytycy pośpiesznych zakupów na końcu świata wskazują też na nieprzejrzystość procedur i na fakt, że pieniądze polskiego podatnika zamiast służyć krajowemu przemysłowi trafiły do zagranicznego producenta.