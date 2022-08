Polska szuka śmigłowców szturmowych. Amerykanie mają aż dwie propozycje

To już pewne. W tym roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach obejrzymy po raz pierwszy amerykański śmigłowiec AH-1Z Viper. Maszyna jest oferowana Polsce w ramach programu Kruk, w którym chcemy pozyskać 32 śmigłowce szturmowe nowej generacji. Viper to największy konkurent śmigłowca Apache Boeinga w tym wielomiliardowym kontrakcie. Co to za maszyna?

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział zakupy śmigłowców szturmowych dla Kruka w USA.

Gdyby do tego doszło, Polska ma wybór. W Kruku liczą się bowiem dwie amerykańskie firmy: Boeing z Apache Guardian AH-64 oraz Bell AH-1Z Viper.

Zgodnie z założeniami programowymi możemy pozyskać z USA 32 śmigłowce bojowe. AH-1Z Viper przyleci na MSPO 2022 do Kielc po raz pierwszy.

Niemal w tym samym czasie pojawiły się dwie ważne informacje dotyczące amerykańskich śmigłowców. Pierwsza: że Czechy, które jako pierwsze w naszym regionie zakupiły 4 śmigłowce szturmowe AH-1Z Viper i 8 wielozadaniowych UH-1 Venom, dostaną od Stanów Zjednoczonych kolejnych 6 maszyn szturmowych i dwie wielozadaniowe za darmo – w ramach tzw. procedury EDA.

Druga informacja dotycząca Polski, to zapowiedź przylotu na MSPO 2022 do Kielc amerykańskiego szturmowca AH-1Z Viper. Maszyny te firma Bell, ich producent, oferuje Polsce w programie Kruk.

WNP.PL pisał wielokrotnie o planach zakupów śmigłowców dla Kruka. Początkowo zakładano, że postępowanie przetargowe ruszy w połowie 2018 r., ale oficjalnego przetargu nie ogłoszono do dziś.

Amerykanie konkurują sami ze sobą

Śmigłowce szturmowe od Amerykanów będziemy kupować w procedurze Foreign Military Sales (FMS). Czyli wcześniej rząd Stanów Zjednoczonych musi się zgodzić na ich sprzedaż.

O polski wybór będą konkurować dwie amerykańskie firmy: Bell ze śmigłowcem AH-1Z Viper oraz Boeing z najnowszą maszyną AH-64E Guardian Apache.

- W tym jednak przypadku po raz pierwszy decydujemy się na amerykański sprzęt w sytuacji, kiedy przy jego zakupie jest jakaś wewnętrzna konkurencja - przypomina w rozmowie z WNP.PL gen. pil. Dariusz Wroński, były dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

Podkreśla, że obydwa śmigłowce są bardzo dobre. Uważa, że o wyborze maszyny zadecyduje przede wszystkim współczynnik koszt-efekt.

- Dowódcy i politycy z pewnością wybiorą najlepszy dla Polski wariant śmigłowca - dodaje Wroński.

Viper czy Apache?

Wcześniej pisaliśmy, że część polskich dowódców jako faworyta widzi propozycję Boeinga - Apache Guardiana. Wśród argumentów, jakie przemawiają za taką opinią, wymieniają głównie wyposażenie maszyny w radar Longbow.

Dzięki temu zyskał nowe możliwości - m.in. wykrywalność celów wielkości czołgu zwiększono z 8 do 16 km. Wzrosła też liczba możliwych do śledzenia celów z ponad 100 do 256. W porównaniu z poprzednią wersją wprowadzono 26 różnych modernizacji zwiększających możliwości i osiągi śmigłowca.

Gen. Wroński uważa, że Apache, dzięki systemowi Link 16, z którym jest zintegrowany, idealnie nadaje się do współpracy z samolotami F-35, czołgami M1 Abrams czy systemem rakietowym Patriot.

- Apache i Abrams wpięte w jeden system pozwalają dowódcy na zarządzanie śmigłowcem - wyjaśnia generał.

Jak jednak informuje Bell firma, wspólnie z Northrop Gumman jeszcze w tym roku przewidują integrację floty śmigłowców bojowych AH-1Z Viper z łączem danych Link 16.

Przedstawiciele Bella, ale i niektórzy wojskowi oraz analitycy w rozmowie z WNP.PL, uważają jednak, że Viper ma wiele atutów, które tę właśnie maszynę - a nie Apache - stawiają w roli faworyta w polskim przetargu. Mają nimi być lepsze zdolności walki w powietrzu, zasób uzbrojenia, "sieciocentryczność", system walki elektronicznej i wreszcie walory związane z logistyką i ekonomią.

AH-1Z Viper to śmigłowiec dedykowany korpusowi piechoty morskiej armii Stanów Zjednoczonych. Był tworzony pod wojska ekspedycyjne i charakter zadań stawianych tej formacji. Jak dodają eksperci, oznacza to, że Viper jest niezwykle odporny na najtrudniejsze warunki środowiskowe, a takie właśnie występują również w naszym regionie.

Śmigłowce zdolne do operowania na bardzo małych lądowiskach

Jako ważny atut śmigłowca Viper generał Wroński wymienia przystosowanie maszyn do operowania na bardzo małych lądowiskach, a nawet w miejscach w ogóle do tego nieprzygotowanych.

- Te śmigłowce nie potrzebują nadmiernie rozbudowanej infrastruktury lądowiskowej, zabezpieczenia logistycznego, zaplecza warsztatowo-remontowego ani licznego zespołu serwisowego do obsługi technicznej. Viper jest też tańszą opcją wśród rozpatrywanej pary śmigłowców. To jest ich wielka zaleta - przyznaje generał.

Viper to najnowsza, wdrożona do produkcji w XXI wieku maszyna szturmowa. Sprawdzona w walce. Do tego - silnie uzbrojona.

- Tak wiele różnorodnego uzbrojenia, jak Viper, nie przenosi żaden inny śmigłowiec szturmowy. Jego zaletą jest też najwyższa ze wszystkich śmigłowców prędkość - zapewnia WNP.PL Vince Tobin, wiceprezes amerykańskiego koncernu Bell Textron.

Zwalcza cele naziemne i powietrzne

AH-1Z, nazywany w żargonie Zulu, wyposażony jest w wiele czujników, m.in. systemy ostrzegające o zbliżaniu się pocisków rakietowych, przed opromieniowaniem radarem oraz automatycznym odpalaniem flar.

Dzięki zaawansowanemu systemowi obserwacji i celowania (Target Sight System) może zwalczać wrogie czołgi i inny sprzęt pancerny z dużych odległości i w każdych warunkach atmosferycznych.

Ma zresztą zdolność zwalczania zarówno celi naziemnych, jak i powietrznych. To jedyny produkowany obecnie śmigłowiec zintegrowany z pociskami rakietowymi AIM-9 Sidewinder, które zapewniają maszynie zaawansowane możliwości bojowe w walce z obcymi samolotami i śmigłowcami. Wojna w Ukrainie pokazuje, jak ten element jest ważny.

Jeśli chodzi o sieciocentryczność, to - według Bella - już od ubiegłego roku trwa integracja systemu Link 16 ze śmigłowcami uderzeniowymi AH-1Z Viper. Zwiększy to świadomość sytuacyjną załóg poprzez identyfikację i analizę celów od innych uczestników pola walki, w tym od F-35. Bell podkreśla tu, że Viper jest jedynym śmigłowcem latającym w duecie z najnowszym myśliwcem F-35.

Piloci też chwalą Zulu

Możliwości bojowe Viperów chwalą również piloci.

- To nowoczesne śmigłowce, lepsze od tych, które testowałem w przeszłości - zapewnia Tod Byffkin, pilot testowy śmigłowców Bella. - Posiadają zdolności, których nie widać, dopóki nie użyje się ich w różnych fazach operacyjnych na polu walki.

Inny pilot, Nathaniel Green opowiada, jak lecąc pierwszy raz Viperem, był zdumiony interfejsem śmigłowca i ogromną ilością informacji, jakie dostawał.

- Nie trzeba nawet patrzeć na kokpit. Wszystkie dane spływają do hełmu - opowiada.

Według przedstawicieli firmy Bell ważnym argumentem przemawiającym za ich śmigłowcem jest prostota obsługi i niski koszt utrzymania Vipera w całym cyklu jego życia.

Tańszy przy zakupie i w eksploatacji

Viper potrzebuje stosunkowo niewiele czasu na wykonanie obsługi naziemnej czy przywrócenie maszynie gotowości bojowej. Śmigłowiec jest bowiem dostosowany do długotrwałego działania bez zaplecza warsztatowego i remontowego, o czym wspominał gen. Wroński.

- Do jego serwisowania i utrzymania wystarczy niewielki zespół personelu naziemnego, a jego obsługa serwisowa oraz naprawy w trakcie misji - w porównaniu z innymi platformami - są łatwiejsze - zapewnia WNP.PL Vince Tobin.

Jest przy tym o 20 proc. tańszy przy zakupie, a jego godzina lotu kosztuje ok. 4,5 tys. dol. - nawet o 40 proc. mniej niż w konkurencyjnych maszynach.

- Bell AH-1Z jest najtańszym śmigłowcem - zarówno pod względem zakupu, jak i eksploatacji - zapewnia wiceprezes Tobin.

Bell, jak podkreśla, może dostarczyć Polsce najbardziej zaawansowane, do tego opłacalne ekonomicznie śmigłowce, które odpowiadają wymaganiom bezpieczeństwa Polski i jej zobowiązaniom w ramach NATO. Według deklaracji, pierwsze śmigłowce dla polskiego wojska mogłyby być dostarczone w ciągu 24 miesięcy.

Niezbędne są ustalenia między rządami Polski i USA

W przypadku zakupu Viperów Bell kusi także pakietem korzyści przemysłowych. Już współpracuje z polskimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami, m.in. z Seco Warwick, wykorzystując polski sprzęt i technologie w nowo utworzonym Centrum Technologii Produkcyjnych (MTC).

Podczas ostatniego MSPO Bell zachęcał też Polskę do przyłączenia się do grupy sojuszników i partnerów Stanów Zjednoczonych w ramach programu Future Vertical Lift, zwłaszcza przy pionowzlocie V-280 Valor.

Wcześniej niezbędne są jednak ustalenia między rządami.

Nie brak opinii, że przylot AH-1Z Viper do Kielc może być sygnałem, że wkrótce na niebie zobaczymy właśnie te maszyny z polskimi szachownicami. Czy werdykt, kto zwycięży w Kruku, możemy poznać już we wrześniu?