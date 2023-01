Polska w czołówce krajów wspierających Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji

Koniec roku to dobry moment, by podsumować wsparcie militarne Ukrainy, jakiego udzieliła Polska. Ostatnia oficjalnie podana kwota podsumowująca tę pomoc to 1,8 mld dolarów.

Choć najważniejsze jest wsparcie wojskowe dla Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych, to Polska wyrosła na regionalnego lidera.

Możemy być stuprocentowo pewni, że dziś to wsparcie ma znacznie większą wartość.

Do ukraińskich sił zbrojnych trafiły przecież m.in. przeciwlotnicze systemy rakietowe i amunicja.

Polska inwestuje w swoją obronę na ukraińskich rubieżach już niemal rok. Po inwazji wojsk rosyjskich ta pomoc gwałtownie przyspieszyła i znacząco się zwiększyła.

– Gdy rozmawiałem z ukraińskim żołnierzami, to od początku podkreślali: „Patrz, to polska kamizelka, polski hełm, polski karabin” – mówi Mateusz Lachowski, który najpierw jako wolontariusz, a dziś jako korespondent wojenny na własne oczy obserwuje to, co dzieje się na ukraińsko-rosyjskim froncie. – Dziś ten sprzęt widać dosłownie wszędzie, od razu rzuca się w oczy. Ta pomoc z Polski, poza amerykańską, ma kluczowe znaczenie.

Ponad miliard siedemset milionów dolarów wsparcia dla Ukrainy

Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej przyjęło jednak, że doniesień o przekazanym polskim sprzęcie – liczbach czy typach broni – nie komentuje. Mariusz Błaszczak, szef MON potwierdzał jedynie, że takie wsparcie cały czas trwa.

– Wartość wsparcia, jakie przekazaliśmy Ukrainie, wynosi miliard siedemset milionów dolarów. To wsparcie, które ma znaczenie. Jesteśmy w czołówce państw, które wspierają Ukrainę i uważamy, że to leży w interesie Polski – powiedział wicepremier Błaszczak podczas lipcowej wizyty w Ukrainie.

Wsparcie militarne próbują za to oszacować niezależni specjaliści. Według najnowszych obliczeń niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką Światową wartość tego wsparcia jest dziś szacowana na 1,822 mld euro. Z kolei holenderski portal Oryx zajmujący się białym wywiadem, wyliczył, co dokładnie na to wsparcie się składa. Według Oryx Polska przekazała Ukrainie w tym roku m.in.:

– ponad 230 czołgów T-72M i T-72M1(R);

– co najmniej 40 bojowych wozów piechoty BWP-1;

– ponad 20 samobieżnych haubic 2S1 Goździk;

– 18 samobieżnych armatohaubic AHS Krab;

– ponad 20 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych BM-21 Grad;

– system kierowanych pocisków rakietowych ziemia-powietrze S-125 Newa

– 100 rakiet powietrze-powietrze R73;

– co najmniej 20 dronów rozpoznawczych FlyEye WB Electronics;

– 20 dronów Warmate;

– 160 przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych PPZR Piorun

– 100 lekkich moździerzy piechoty LMP-2017 (i przynajmniej 1,5 tys. sztuk amunicji);

– karabiny KBK wz. 1988 Tantal, KBK AKMS oraz FB MSBS Grot;

– karabiny maszynowe UKM- 2000P;

– karabiny wyborowe ZMT WKW 50;

– granatniki przeciwpancerne RPG-76 Komar;

– granatniki rewolwerowe RGP-40;

– duże ilości amunicji 155 mm, 125 mm, 122 mm oraz strzeleckiej.

Do tego dochodzi 42 tys. hełmów wz. 2005 i nieznana liczba kamizelek kuloodpornych. Lista nie jest jednak pełna, nie uwzględnia na przykład czołgów PT-91 Twardy, których dostawę (szacuje się, że około 40 sztuk) potwierdził na Twitterze szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak pisząc: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym polskim przyjaciołom”.

Polski sprzęt ma tym większą wartość, iż nie jest zupełnie obcy ukraińskim żołnierzom. Pochodzi przecież w znacznym stopniu z tej samej, posowieckiej rodziny. Zatem nauka jego obsługi wymaga znacznie mniej czasu niż sprzętu zachodniego. Sprzęt pochodzący z polskiej armii pozwala nie tylko uzupełnić straty w ukraińskich zasobach, ale również zwiększyć liczbę sprzętu niezbędnego w walce manewrowej, co widać było podczas wczesnojesiennej ukraińskiej ofensywy pod Charkowem.

Konieczne zwiększenie zarówno skali, jak i zakresu wsparcia wojskowego dla Ukrainy

Odpowiedź na pytanie, czy Polska nadal wysyła broń na wschód, wydaje się dziś kwestią oczywistą. – To nie są sprawy, na których nagłaśnianiu nam zależy. Teraz najważniejszym tematem ze strony naszych sąsiadów jest dostawa amunicji artyleryjskiej, systemów przeciwlotniczych – mówił w wywiadzie na antenie radia RMF Bartosz Cichocki, ambasador RP w Ukrainie. Przy czym nie chodzi jedynie o obronę infrastruktury krytycznej: – Chodzi też o zwiększenie intensywności ognia artyleryjskiego na linii frontu. Bez tego ognia trudno utrzymać takie pozycje, jak w Bachmucie, gdzie walczą nasze Kraby. Trudno też myśleć bez pancerza i artylerii o deokupacji kolejnych obszarów zajmowanych póki co przez Rosjan.

Z jednej strony padają argumenty o polskiej racji stanu, jaką jest wspieranie sąsiada Polski w starciu z agresorem. Ale jest też druga strona medalu. Informacje o wartości i skuteczności nowoczesnego sprzętu wysyłanego na wschód są bezcenne z punktu widzenia przemysłu zbrojeniowego. Wiele praktycznych aspektów użycia polskiego sprzętu można przetestować jedynie w warunkach bojowych.

– Bardzo ważne jest również to, że do Polski przyjeżdża sprzęt do naprawy, choćby Kraby i czołgi. Ale przekazujemy też niezbędne smary i paliwa. Im brakuje wszystkiego, bo walki toczą się cały czas. Non stop trwa ostrzał, ciągle giną ludzie, a sprzęt niszczy się i zużywa, zwłaszcza w czasie ofensywy. Stałe dostawy sprzętu są więc bardzo potrzebne – podkreśla Lachowski.

Warto jednak pamiętać o tym, że wywodzący się z czasów komunistycznych sprzęt jest w znacznym stopniu wyeksploatowany, a jego zapasy w krajach środków-wschodniej Europy, obecnych krajach członkowskich NATO, znacząco się skurczyły, właśnie wskutek pomocy Ukrainie. Dotyczy to zwłaszcza najważniejszych klas uzbrojenia, od czołgów po broń przeciwlotniczą. Podobnie jest w Polsce. W najnowszym raporcie Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych podkreśla: – Ukraina nie może polegać na własnym przemyśle obronnym, który został poważnie zniszczony. Z tych powodów konieczne jest zwiększenie zarówno skali, jak i zakresu wsparcia wojskowego dla Ukrainy, które powinno w większym niż dotąd stopniu uwzględniać systemy uzbrojenia w standardach NATO.

Zanim do tego dojdzie w pełniejszym niż dziś zakresie, eksperci PISM szacują, że w przyszłym roku Polska mogłaby wesprzeć Ukrainę kolejnymi wyrzutniami Grad, kolejnymi czołgami PT-91, wozami BMP-1 i być może resztą czołgów T-72, o ile te są jeszcze sprawne. Pod politycznym znakiem zapytania pozostaje kwestia myśliwców MIG-29 i odstąpienie przestarzałych samolotów wsparcia Su-22M.

Instytut komentuje: – Analizy wymagają też ewentualne transfery maszyn rodziny Mi-8/17 z Polski, która ma ich 21. Mają być zastępowane w latach 2023–2029 przez 32 nowe śmigłowce Leonardo AW149162. Śmigłowce Mi-8/17 obecnie wciąż spełniają istotne zadania w ramach wojsk specjalnych i aeromobilnych Polski oraz transportu VIP. Potencjalnie w grę wejść mógłby też transfer 28 maszyn szturmowych Mi-24 oraz 25 lekkich Mi-2 z Polski.

Polskie wojsko zaczęło zasadniczy zwrot ku zachodniej myśli technicznej

Warto oczywiście podkreślić, że transfer broni dla sił zbrojnych Ukrainy nie oznacza, iż Polska pozostanie bezbronna. – W przyszłorocznym budżecie, zgodnie z formułą 3 proc. PKB, na Siły Zbrojne zostanie przeznaczone 97,4 mld zł – twierdzi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Od jesieni tego roku polskie wojsko zaczęło zasadniczy zwrot ku zachodniej myśli technicznej. Jeszcze latem zawarto umowę ramową z Hyundai Rotem na pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i K2PL wraz z wozami zabezpieczenia technicznego, wsparcia inżynieryjnego i mostami towarzyszącymi oraz pozostałymi elementami opartymi o polskie rozwiązania, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji i wsparciem technicznym.

Kolejna umowa ramowa, tym razem z Hanwha Defense obejmuje 672 haubice samobieżne K9A1 i K9PL wraz z wozami towarzyszącymi, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta. Kolejna umowa z 29 października br. na pozyskanie wieloprowadnicowych wyrzutni K239 CHUNMOO przewiduje dostawy pierwszych 18 wyrzutni, zintegrowanych z polskimi pojazdami JELCZ wraz z amunicją już w 2023 r.

Co kluczowe, te niezwykle ambitne plany są już realizowane – na początku grudnia do Polski trafiło 10 pierwszych czołgów K2 i 24 armatohaubice K9. Wojsko czeka też na amerykańskie czołgi Abrams i systemy Patriot. Wymiana sprzętu staje się zatem faktem, a pomoc Ukrainie oznacza równocześnie jakościowy skok dla polskich sił zbrojnych.