Polska włącza się w wojnę na Ukrainie - o tym scenariuszu już się mówi

Europejska Agencja Obrony (EDA) osiągnęła porozumienie w sprawie wspólnego zakupu amunicji dla Ukrainy. Siedemnaście krajów z Unii Europejskiej plus Norwegia zobowiązały się zakupić 1 mln pocisków artyleryjskich dla Ukrainy. Wśród tych krajów nie ma jednak Polski. Co się stało?

Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że ogólna rosyjska ofensywa wiosenna prawdopodobnie zbliża się do kulminacji.

Do Moskwy z trzydniową wizytą przybył chiński przywódca Xi Jinping. Porozmawia z Władimirem Putinem o broni z Chin dla Rosji?

Unijny komisarz rusza w trasę, by w państwach członkowskich rozmawiać o zwiększeniu produkcji amunicji i nowych kontraktach. Będzie też w Polsce.

Z kolei polski ambasador we Francji Jan Emeryk Rościszewski wywołał poruszenie deklaracją, że Polska może włączyć się do wojny na Ukrainie.

Siły rosyjskie posunęły się o kilka kilometrów do przodu w walkach w Bachmucie i jego okolicach oraz wokół Awdijiwki. Ukraiński rzecznik wojskowy oświadczył, że siły rosyjskie w atakach na to miasto straciły około trzech kompanii piechoty.

Ukrainie jest potrzebna natychmiast amunicja. Wystrzeliwuje jej miesięcznie 100-200 tys. szt. Państwa NATO mogą jej wyprodukować w tym czasie najwyższej 25 tys. Dlatego w Brukseli zapadła decyzja o wspólnych zakupach amunicji dla Ukrainy.

Wspólne zamówienia amunicji mają obniżyć koszty produkcji i zapewnić szybsze dostarczenie Ukrainie

Projekt porozumienia EDA otwiera państwom członkowskim Unii Europejskiej i Norwegii dwuletnią, przyspieszoną procedurę na pozyskanie 155-milimetrowej amunicji artyleryjskiej oraz siedmioletni projekt na pozyskanie wielu innych rodzajów pocisków, począwszy od 5,56 mm.

Kraje Unii Europejskiej zgodziły się na trzypunktowy plan pozyskania amunicji. Punkt pierwszy to miliard euro na zwrot kosztów za szybkie dostawy z krajowych magazynów. Punkt drugi to w kolejny miliard euro na wspólne zakupy amunicji. Trzeci obejmuje inwestycje w europejskie zakłady na budowę nowych linii produkcyjnych.

Wspólne zamówienia mają na celu obniżenie kosztów zakupu zgodnie z potrzebami państw należących do porozumienia. Chodzi o zakup amunicji z krajów UE, a nie jak chciała Polska również z USA i Korei Południowej.

Jako jedyni nie zdążyliśmy też podpisać, w świetle fleszów, tego porozumienia. Polscy dyplomaci zapewniają, że kończą się wewnętrzne procedury i nasz kraj podpisze porozumienie w najbliższych dniach.

Wiadomo jak to się stało, że macedońskie samoloty Su-25 znalazły się na Ukrainie

Nasz kraj na tym porozumieniu również może zyskać. Jesteśmy jednym z producentów pocisków artyleryjskich kal. 155 mm. Ukraina ma otrzymać milion sztuk takiej amunicji. Pociski zostaną wysłane w ciągu 12 miesięcy.

Dlatego unijny komisarz rusza w trasę, by w państwach członkowskich rozmawiać o zwiększeniu produkcji i nowych kontraktach. Dotyczy to także zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Na Ukrainie pojawiły się 4 tajemnicze samoloty Su-25. Zagadka została rozwiązana. Okazało się, że maszyny te otrzymała Ukraina od Macedonii Północnej w sierpniu 2022 r.

Wcześniej w 2001 r. samoloty te sprzedał Macedonii Kijów. Macedończycy chcą też przekazać Ukrainie, obok dostarczonej amunicji, artylerii i czołgów T-72, również 12 egzemplarzy śmigłowców Mi-24.

Co właściwie powiedział polski ambasador we Francji? Podobno został źle zinterpretowany

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, znany jest z szokujących wypowiedzi. Po raz kolejny totalnie odleciał. Zagroził zbombardowaniem budynku Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze hipersoniczną rakietą balistyczną Oniks.

Zganił sędziów MTK, że "się rozbisurmanili i pokazali, iż są tak odważni, że mogą nawet się nie obs***ć, podnosząc rękę na największe mocarstwo nuklearne. Niestety, panowie, nad wszystkimi jest Bóg i rakiety".

Nie milkną komentarze wokół wypowiedzi ambasadora RP we Francji Jana Emeryka Rościszewskiego, który powiedział, że albo Ukraina dzisiaj obroni niepodległość, a jeśli nie, będziemy zmuszeni, by włączyć się w ten konflikt, bo nasze naczelne wartości, które są fundamentem naszej cywilizacji, są zagrożone, więc nie będziemy mieli wyboru.

Natychmiast pojawiły się opinie, że to bardzo niebezpieczna i nieodpowiedzialna wypowiedź. Służby prasowe ambasady RP we Francji wydały w tej sprawie oświadczenie.

Stwierdziły, że wypowiedź Rościszewskiego jest interpretowana w oderwaniu od kontekstu, w jakim została wygłoszona. Nie było w niej zapowiedzi bezpośredniego zaangażowania się przez Polskę w konflikt, a jedynie przestrzeżenie przed konsekwencjami porażki Ukrainy.