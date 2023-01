Polska wyda w tym roku 150 mld złotych na armię

Tegoroczny budżet MON zapisany w ustawie budżetowej ma mieć wielkość 3 proc. PKB, czyli nominalnie prawie 100 mld zł.

Do tego pozabudżetowy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ma dysponować w tym roku kwotą ponad 49 mld zł - pisze Business Insider Polska.

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych jest obecnie największą pozycją wydatkową poza budżetem państwa. W tym roku – zgodnie z planami – ma rozdysponować więcej pieniędzy niż Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - podaje Bussines Insider Polska.

Do tej pory z rządu płynęły sygnały, że wehikuł finansowy, który ma mocno zwiększyć wydatki na armię, będzie w tym roku dysponował budżetem rzędu 40 mld zł. Okazuje się jednak, że będzie on najprawdopodobniej istotnie większy. Plan finansowy FWSZ jest dokumentem niejawnym. Business Insider Polska uzyskał z Ministerstwa Obrony Narodowej informacje, że wielkość wpływów Funduszu w 2023 r. wyniesie nieco ponad 49 mld zł. To oznacza, że będzie on dysponował takimi pieniędzmi na zakup uzbrojenia czy inne wydatki związane ze wzmocnieniem armii.

Nie wiadomo skąd będą pozyskiwane środki na FWSZ

Największym wyzwaniem związanym z powołaniem FWSZ jest kwestia tego, jak będzie on finansowany. Pierwotnie zakładano, że sprawdzi się podobny model jak w przypadku funduszu covidowego, czyli BGK będzie sprzedawał obligacje gwarantowane przez skarb państwa - pisze Business Insider Polska.

Pozyskane w ten sposób pieniądze trafią do FWSZ. Kolejnym miejscem pozyskiwania środków na wzmocnienie armii miał być wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego. Ten jednak nie jest aż tak pewnym źródłem, bo jest uzależniony od sytuacji na rynkach finansowych.

- Zakładamy, że finansowanie będzie pozarynkowe. Głównie będzie pochodziło z umów z państwami, z którymi będziemy zawierali kontrakty zbrojeniowe. To będą mechanizmy kredytowe np. z bankami rozwoju – tłumaczyła cytowana przez Bussines Insider Polska szefowa resortu finansów Magdalena Rzeczkowska .

