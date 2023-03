Polska wyrasta na większego wroga Rosji niż Ukraina. Będziemy następni w kolejce

Seans skandalicznych oświadczeń Władimira Sołowjowa, głównego propagandysty Kremla. Po raz kolejny zaatakował Polskę. Tym razem w wyjątkowy sposób. Grzmiał, że Rosja zniszczy polskie miasta rakietami. "Nie będziemy się dwa razy zastanawiać. Polska będzie następna".

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie.

Oddziały Grupy Wagnera zajęły kompleks przemysłowy AZOM w Bachmucie. Rosjanie kontrolują już 65 proc. miasta.

Chora narracja propagandy Kremla. Rosjanie zniszczą polskie miasta, a jak nas zajmą, to, w przeciwieństwie rzekomo do Ukraińców, nie potraktują Polaków jak braci.

Koszty wojny na Ukrainie pochłaniają znaczną część rosyjskiego budżetu. Są dwukrotnie większe nic w tym samym czasie przed rokiem.

Siły rosyjskie koncentrowały 28 marca główne działania ofensywne na kierunkach Łymanu, Bachmutu, Avdijiwki i Mariny. Jednostki Sił Obronnych Ukrainy w ciągu minionej doby odparły 57 ataków we wskazanych kierunkach.

Siły Grupy Wagnera prawdopodobnie zajęły potężny kompleks przemysłowy AZOM, który ma wiele podziemnych korytarzy położonych ponad 300 m pod ziemią, w północnym Bachmucie i nadal zdobywają teren miasta.

Taką możliwość potwierdza amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Dostępne geolokalizacje dowodzą obecności Rosji w kompleksie AZOM. Jedno z nagrań pokazuje korespondenta wojskowego z rosyjskiej placówki RIA Novosti poruszającego się po terenie kompleksu z widoczną łatwością, co wskazuje, że Grupa Wagnera prawdopodobnie kontroluje wystarczająco dużą część zakładu.

Tym razem nie odpuścimy Europy - dobiega złowrogi dla Zachodu przekaz z Kremla

Korespondent tej stacji RIA Novosti doniósł, że walki przeniosły się teraz do strefy przemysłowej na południe od AZOM-u. Wagnerowcy zbliżyli się do centrum Bachmutu, prawdopodobnie przejęli kontrolę nad miejskim rynkiem i dotarli do Pałacu Kultury. ISW ocenia, że siły rosyjskie w ciągu ostatniego tygodni rozszerzyły zdobycze terytorialne w Bachmucie o dodatkowe pięć procent i obecnie zajmują około 65 proc. miasta.

Rosyjski propagandysta Władimir Sołowjow, który, ku radości Kremla od dawna wygaduje nacjonalistyczno-narodowe głupoty w rosyjskiej państwowej telewizji, znowu szokuje - straszy Polaków atakiem rakietowym. Powiedział, że nie będzie potrzebne nawet wprowadzanie rosyjskich wojsk do Polski.

- Zniszczymy polskie miasta rakietami. Tym razem nie opuścimy Europy - oznajmił.

Co więcej, stwierdził, że Ukrainy szkoda, a „z Polską będziemy walczyć jak Amerykanie w Iraku”.

- Nie będziemy się dwa razy zastanawiać. Polska będzie następna - mówił.

Dodał, że Polacy nie są Ukraińcami więc Rosjanie nie będą nas traktować jak braci.

Jewgienij Prigożyn, finansista Grupy Wagnera przyszłym prezydentem Rosji? Chce startować w wyborach

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział grupie rosyjskiej elity politycznej i kulturalnej, odnosząc się do przebiegu wojny, że będzie znacznie trudniej, a wojna może trwać bardzo, bardzo, bardzo długo. Koszty wojny na Ukrainie pochłaniają znaczną część rosyjskiego budżetu.

Bloomberg poinformował, że rosyjskie wydatki na obronę i bezpieczeństw w marcu 2023 r. są dwukrotnie wyższe, niż były w tym samym czasie przed rokiem. Więcej niż na obronę Rosja wydaje tylko na programy społeczne.

Finansista Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn może wykorzystywać swoje wpływy w rosyjskich mediach głównego nurtu, aby zaprezentować się jako kandydat w wyborach prezydenckich w Rosji w 2024 roku. W wywiadach stara się naśladować styl prezydenta Władymira Putina.

Tajne bazy w Wielkiej Brytanii przeszkolą w tym roku 20 tys. ukraińskich rekrutów

Ukraińcy mają cel działań bojowych na najbliższe miesiące, który wskazuje gen. Ołeksandr Syrski, dowódca wojsk lądowych Ukrainy. Tym celem jest odzyskanie ziem Ukrainy zajętych przez Rosjan. Do tego jednak potrzebny jest sprzęt wojskowy, który dostarcza Kijowowi Zachód. Ukraińcy pokazali właśnie, że dostali pierwsze brytyjskie czołgi Challenger.

Wkrótce na Ukrainę trafi też część z 2,4 tys. rekrutów ukraińskich szkolących się w Wielkiej Brytanii. Do końca roku ma ich być ponad 20 tys. Oprócz brytyjskich szkolą ich również instruktorzy z Australii i Nowej Zelandii. Do tej pory na Wyspach przeszkolono już 10 tys. ukraińskich żołnierzy. W tym roku ta liczba ma się podwoić.

Takie tajne bazy w Wielkiej Brytanii, które szkolą ukraińskich żołnierzy, są cztery. Co dwa tygodnie z Polski przylatują tu kolejne grupy liczące po 240 ukraińskich rekrutów, którzy przez 35 dni przechodzą intensywne szkolenie, począwszy od kursów udzielania pierwszej pomocy medycznej i zachowania się na polu walki, po obsługę najbardziej skomplikowanego sprzętu.

Wielka Brytania razem z Polską realizuje też pomoc dla Ukrainy wartą 10 mln funtów. Tyle pieniędzy chcą przeznaczyć Brytyjczycy na zakup generatorów prądu oraz kontenery na domy modułowe, które mają wykonać Polacy.

Na ten cel Brytyjczycy dają w przeliczeniu 50 milionów złotych, za które mają powstać 2 osiedla domów modułowych dla ponad 700 osób. Za 2,6 mln funtów, we współpracy międzynarodowej, na Ukrainę ma trafić około pół miliona generatorów prądu dla mieszkańców Charkowa i Chersonia.