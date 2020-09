Polska zbrojeniówka liczy zyski. Cztery duże kontrakty w jeden dzień

Duża kumulacja kontraktów zbrojeniowych podpisanych jednego dnia. 14 września 2020 r. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało z polską zbrojeniówką cztery umowy. Do wojska trafi kolejne 60 transporterów Rosomak-S, tysiące pocisków do armatohaubic Dana i Goździk, a także do zestawów artyleryjskich ZU-23-2 oraz ZSU-23-4MP Biała.

Utrzymanie gotowości bojowej

Dofinansowywanie polskiej zbrojeniówki

To polska modyfikacja radzieckiego samobieżnego zestawu przeciwlotniczego ZSU-23-4 Szyłka, opracowana w 2000 r. Za 174 tys. sztuk amunicji do tych małokalibrowych środków ogniowych wojsko zapłaci 105 mln zł. Amunicja ta ma zostać dostarczona w latach 2020-2023.Za 11 tys. pocisków do armatohaubic Dana wojsko zapłaci prawie 76 mln złotych, za 8 tys. pocisków dla samobieżnych haubic Goździk, które uważa się za przestarzały system artyleryjski, który powinien zostać wycofany z uzbrojenia, około 41,5 mln zł.Jak powiedział WNP.PL mjr Krzysztof Płatek, rzecznik Inspektoratu Uzbrojenia głównym wykonawcą kontraktów amunicyjnych będzie spółka Mesko. Zostaną one zrealizowane w latach 2020-2022.Umowy te pozwolą utrzymać w gotowości bojowej będące na uzbrojeniu wojska systemy artyleryjskie, które pozostaną w służbie jeszcze przez pewien czas, mimo, że na uzbrojenie wprowadzane są systematycznie nowe haubice Krab kalibru 155 mm. - Jeszcze w tym roku do wojska trafią dwie kolejne baterie Krabów - wyjaśnia mjr Płatek.Przypomnijmy, w grudniu 2019 r. MON podpisało z firmą Dezamet umowę wartą 420 mln zł na dostawę 24 tys. pocisków do Krabów. Nowa amunicja jest droższa, ale za to jej osiągi balistyczne są znacznie wyższe.Przykładowo, według resortu obrony, z Kraba można strzelać pociskiem z gazometrem na odległość ponad 40 km. To dwukrotnie więcej niż wynosi zasięg ognia amunicji do Dan. W standardowym wariancie może razić cele w odległości ponad 30 km. To i tak dwukrotnie więcej, niż wynosi donośność haubic 2S1 Goździk, strzelających klasyczną amunicją.W okresie pandemii koronawirusa spółki obronne potrzebują zamówień z wojska, by nadal funkcjonować i produkować bez zakłóceń. Choć nikt o tym głośno nie mówi, taki też jest cel podpisanych właśnie umów.