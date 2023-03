Polska zbrojeniówka ruszyła z produkcją części do najnowszych myśliwców F-16

PZL Mielec ukończył produkcję pierwszych dwóch struktur do najnowszej wersji myśliwca F-16 - Block 70/72. „To kluczowy moment dla PZL Mielec” - podkreślają największe zakłady lotnicze w Polsce.

- F-16 pozostaje kluczowym elementem Sił Powietrznych i filarem flot samolotów wielozadaniowych wielu armii w Europie Środkowej i Wschodniej - mówi Robert Orzyłowski, dyrektor Lockheed Martin na Polskę, Europę Środkową i Wschodnią.

- Wyprodukowane przez PZL Mielec struktury wzmacniają pozycję Polski jako kluczowej części globalnego programu F-16, co przełoży się na szanse dla innych lokalnych przedsiębiorstw - dodaje.

PZL Mielec wyprodukował tylną i przednią część centralnego kadłuba samolotu. Elementy zostaną wykorzystane na linii montażu końcowego F-16 Lockheed Martin Aeronautics w Greenville w Karolinie Południowej w USA.

Jak informuje Lockheed Martin, prace wdrożeniowe i przygotowawcze do produkcji elementów konstrukcji F-16 w spółce rozpoczęły się w jeszcze w 2022 roku. Obejmowały one modernizację i przygotowanie powierzchni oraz uruchomienie linii produkcyjnej. Równocześnie grupa 46 pracowników PZL Mielec wyjechała na sześć miesięcy do Greenville, by poznać proces produkcyjny F-16 i przygotować się do realizacji zadań w Mielcu.

- Terminowe ukończenie pierwszych struktur F-16 to bardzo ważny moment dla PZL Mielec i naszych pracowników. Oznacza to powrót naszego zakładu do produkcji wojskowych samolotów odrzutowych i początek naszego udziału w produkcji F-16 - podkreśla Janusz Zakręcki, prezes oraz dyrektor naczelny PZL Mielec.

Samolot F-16 jest myśliwcem czwartej generacji, którego produkcję rozpoczęto w połowie lat 70. Maszynę zaprojektowała amerykańską wytwórnia General Dynamics. Od 1993 roku myśliwiec produkowany jest przez Lockheed Corporation - dziś Lockheed Martin.

Myśliwce eksploatowane są przez siły powietrzne 26 krajów. Polska ma w swoim arsenale 48 maszyn w wersji C/D Block 52+.

PZL Mielec to największe zakłady lotnicze w Polsce, uruchomione w 1938 roku. 100 proc. udziałów ma w nich Lockheed Martin.