Polska zyskała dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Będą także zdolne do ataku

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, powołał 8 lutego dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, które będzie ściśle zintegrowane z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Dowódcą Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni został gen. bryg. Karol Molenda.

Komputery stały się bronią

Wojna hybrydowa

Wzrost liczby cyberataków

We wrześniu 2021 r. utworzono Departament Cyberbezpieczeństwa MON. Komórka ma wykonywać zadania wiązane z polityką krajową i międzynarodową resortu w obszarze cyberbezpieczeństwa i rozwijać zdolności resortu do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni. Zapisy dotyczące Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni znalazły się w projekcie ustawy o Obronie Ojczyzny, która ma wejść w życie 1 lipca 2022.Pełną zdolność do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni WOC mają uzyskać w 2024 r. Po tym czasie NCBC ma pełnić m.in. funkcje certyfikacyjne zespołów służących w ramach tych wojsk.Gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, odnosząc się do tego terminu w mediach, uznał go za realny.- Dzięki specjalistom, jakimi dziś dysponuje NCBC, jesteśmy w stanie szybko i efektywnie zbudować kompetencje WOC - zapewniał gen. bryg. Molenda.Posiadanie komponentu wojskowego do walki w cyberprzestrzeni to dziś konieczność. Coraz częściej słyszymy, że zagrożenia mogą być groźniejsze, niż te prowadzone realnie. A polska armia ma w tym obszarze zaległości. W armii długo traktowano komputery bez większego entuzjazmu. Służyły głównie jako wsparcie dla papierologii, której tak wiele w wojsku.Jeszcze kilka lat temu wojskowe komputery nie sposób było zhakować. Nie były bowiem podłączone do internetu. Niektórzy do dziś uważają, że to dobre rozwiązanie. Kiedy wreszcie włączono je do sieci, przez pewien czas, zanim nie wprowadzono odpowiednich zabezpieczeń, tajne rozkazy nadal przekazywano kurierem. Komputery szybko jednak stały się bronią.Narodziło się pojęcie wojny hybrydowej, w której jednym z najgroźniejszych narzędzi stała się cyberwojna, czyli ataki na elektroniczne urządzenia, jak laptopy, tablety i serwery pracowników instytucji, jak i infrastruktury krytycznej, zwłaszcza energetycznej i logistycznej.Wiele państw, w tym najbliższe nam - Rosja i Białoruś - coraz chętniej stosuje tego rodzaju hybrydowe działania dla destabilizacji instytucji kierowniczych państwa, zastraszania a nawet wymuszania.Jednym z ostatnich tego przykładów jest masowy hakerski atak na serwery rządowe Ukrainy. Na stronach niektórych ministerstw umieszczono komunikat w trzech językach, w tym po polsku: "Bój się i czekaj na najgorsze. To za twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Za Wołyń, za UPA, Galicję, Polesie i za tereny historyczne".Zobacz też: Błaszczak: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to jest regularne wojsko W Polsce w 2014 r. zaatakowano strony internetowe prezydenta RP oraz Giełdę Papierów Wartościowych. Odnotowano też próbę nieuprawnionego logowania do skrzynek e-mail dwóch pracowników Wojskowej Akademii Technicznej oraz udany atak na serwery szefa KPRM Michała Dworczyka i jego żony oraz innych polityków.Z raportu przygotowanego przez działający przy ABW Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT GOV) wynika, że w Polsce w 2020 r. liczba incydentów wzrosła o 88 proc. w porównaniu z 2019 r.Wzrost liczby cyberataków na służby i wojsko był największy na tle innych instytucji państwa i wyniósł 311 proc. w skali roku. Te liczby odnoszą się głównie do systemów jawnych. Te tajne są dobrze zabezpieczone.Według gen. Molendy cyberataki na wojsko dokonują zazwyczaj zorganizowane grupy. Wojskowe systemy bezpieczeństwa są już na takim poziomie zaawansowania, że dla zwykłego przestępcy jest to po prostu nieopłacalne.Wojna w cyberprzestrzeni trwa i będzie się nasilać. W obecnej napiętej sytuacji międzynarodowej przygotowanie do odparcia cyberataków oraz możliwość kontruderzenia staje się szczególnie ważna. Realne decyzje, pozwalające na jak najszybsze osiągniecie gotowości do działań w tym obszarze, stają się coraz pilniejsze.