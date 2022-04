Polski akcent na rozpoczęciu budowy fregaty dla Royal Navy

Delegacja reprezentująca polski program budowy fregat w programie Miecznik została zaproszona przez firmę Babcock do stoczni w Rosyth, na uroczystość położenia stępki pod budowę fregaty klasy Inspiration Type 31 dla Królewskiej Marynarki Wojennej, co rozpoczyna brytyjski program budowy tych fregat. Firma Babcock, z ofertą fregaty AH140, niedawno wygrała postępowanie na budowę nowych okrętów tego typu dla Polski.

Polska delegacja miała możliwość zapoznania się z przebiegiem prac formalnie rozpoczętego brytyjskiego programu budowy fregat klasy Inspiration Type 31 dla Królewskiej Marynarki Wojennej.

Firma Babcock zobowiązała się do wsparcia budowy trzech fregat opartych o projekt AH140 w polskich stoczniach.

Ma zapewnić naszemu konsorcjum PGZ-Miecznik ich budowę ze znacznym udziałem polskich dostawców i przy wykorzystaniu globalnego łańcucha dostaw firmy Babcock.

Delegacja z Marcinem Ryngwelskim, prezesem Remontowa Shipbuilding, Pawłem Lulewiczem, prezesem PGZ-Stoczni Wojenna i Cezarym Cierzanem, dyrektorem programu Miecznik, reprezentującym Polską Grupę Zbrojeniową, miała możliwość poznania przebiegu prac nad budową fregaty HMS Active - pierwszego z pięciu brytyjskich okrętów klasy Inspiration Type 31.

- W marcu 2022 r. Babcock został wybrany dostawcą projektu platformy okrętowej oraz partnerem technologicznym do polskiego programu budowy fregat pod kryptonimem Miecznik. Prawdziwą przyjemnością było gościć naszych polskich partnerów na ceremonii położenia stępki w Rosyth, by mogli obserwować postępy w programie budowy brytyjskich fregat Typu 31 - zapewnił Will Erith, dyrektor generalny Babcock Marine.

Podkreślił, że Wielka Brytania, Indonezja, a teraz także Polska wybrały fregatę Arrowhead 140 jako projekt bazowy dla swoich programów budowy fregat.

Prace modernizacyjne polskich stoczni

Cezary Cierzan, gratulując kolegom z Rosyth położenia stępki pod nową fregatę, stwierdził, że Konsorcjum PGZ-Miecznik zamierza ustanowić zdolności produkcyjne do budowy wielozadaniowych fregat dla Marynarki Wojennej RP podobne do tych, jakie działają w Rosyth.

- Osiągniemy to poprzez budowę obiektów oraz implementację procesów i narzędzi IT wspomagających produkcję w stoczniach w Gdyni i Gdańsku. Przed położeniem stępki pod pierwszą polską fregatę, stocznie przejdą niezbędne prace modernizacyjne, korzystając też z doświadczeń naszych brytyjskich partnerów - zapowiedział prezes PGZ SW.

Dodał, że polscy stoczniowcy będą pracować w nowoczesnych obiektach, czerpiących z rozwiązań przemysłu 4.0, co pozwoli zoptymalizować procesy produkcyjne oraz przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności, wiele nowych miejsc pracy dla wykwalifikowanych kadr.

- Liczę na dalszą owocną współpracę przy naszym programie i jestem przekonany, że wszystkie doświadczenia z budowy fregat dla RN w programie T31 ułatwią realizację naszego ambitnego planu dla Marynarki Wojennej RP - powiedział.

Cięcie blach pod pierwszą fregatę

Dla zamówionych przez Royal Navy fregat Type 31 ustalono ogólną nazwę Inspiration-Inspiracja. Zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Królową Elżbietę poszczególne okręty Type 31, obok HMS Venturer, pod który położono właśnie stępkę, będą nosiły nazwy: HMS Active, HMS Bulldog, HMS Campbeltown, HMS Formidable.

Cięcie blach pod pierwszą fregatę miało miejsce latem 2021 r. Wszystkie pięć fregat ma wejść do służby nie później niż do 2030 r. Koncern Babcock International przygotował dla Marynarki Wojennej RP propozycję wspólnej budowy fregat typu Arrowhead 140 w ramach programu Miecznik.

Okręt ma mieć wyporność ponad 5700 ton, długość 138,7 m i szerokość 19,8 m. Został oparty na kadłubie duńskich fregat typu Iver Huitfeldt, który został już wypróbowany i przetestowany w rzeczywistych środowiskach operacyjnych.

Uzbrojenie dla Miecznika

Otwarta jest jak dotąd sprawa uzbrojenia fregat proponowanych dla Miecznika. Wiadomo, że ma ono pozwolić okrętom zarówno na samoobronę, jak i zwalczanie celów powietrzno-morskich oraz wsparcie jednostek działających na lądzie.

Przewiduje się systemy rakietowe dwóch typów. Osiem wyrzutni pocisków przeciwokrętowych oraz 32-komorowej pionowej wyrzutni rakiet różnych typów, zarówno przeciwlotniczych średniego i krótkiego zasięgu, jak i rakietotorped.

Budowa pierwszego okręt typu Miecznik rozpocznie się już w sierpniu 2023 roku. Ma on być gotowy w 2028 roku. Dwa kolejne mają być gotowe w 2029 i 2030 r. Szybciej niż zakładano. Według pierwszych ustaleń drugi okręt miał powstać do 2033, a trzeci najpóźniej w 2034 r. Wartość umowy to ok. 8 mld zł.