Polski proch bolesną nauczką. Czas na zmiany w przemyśle zbrojeniowym

Agresja Rosji na Ukrainę - bez względu na to, jak się skończy - położy kres wcześniejszej epoce pokoju i stabilności w Europie. Nowy wymiar bezpieczeństwa wymusza wprowadzenie wielu zmian. Dla Polski, kraju już frontowego, jedną z najważniejszych jest realna modernizacja armii i co się z tym wiąże - efektywniejsze wykorzystanie do tego krajowego przemysłu obronnego. Jak osiągnąć ten cel?

Wzorce do naśladowania

Zaawansowane technologie

Partnerzy strategiczni

Robotyzacja pola walki

Absolutny priorytet

Dodaje, że w reformie strukturalnej szukać trzeba przede wszystkim rozwiązań, które usprawnią zarządzanie zarówno spółkami, jak i procesami, a także otworzą możliwości eksportowe. Bez zmian strukturalno-technologicznych polski przemysł nie ma możliwości konkurowania na rynkach zagranicznych.Dotychczasowe zarządzanie rodzimymi spółkami obronnymi, jak i zawierane kontrakty, budziły wiele kontrowersji. Mówi się, że zakupy dla wojska stały się ostatnio głównie funkcją poprawiania wizerunku rządzących i robienia wrażenia.Co zrobić, aby to zmienić? Według gen. Komornickiego rząd powinien w pierwszej kolejności dokonać korekt w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, tak aby zapewnić realizację programów, które mają istotne znaczenie dla zdolności bojowej Wojska Polskiego.Podobnie uważa gen. Skrzypczak. - Aby zdefiniować, co może polska armia zamawiać w polskiej zbrojeniówce, trzeba przede wszystkim zbudować plan rozwoju polskich sił zbrojnych i do niego dopasować program modernizacji technicznej. Z niego ma wynikać, czego wojsko oczekuje i przemysł ma na potrzeby armii odpowiedzieć zaawansowanymi technologicznie produktami - podkreśla.Tak jest w państwach liderów technologicznych. Tam trzeba szukać wzorców do naśladowania. Klinicznym, według niego, przykładem nieudolnego zarządzania jest brak możliwości produkcji prochu wielobazowego. - Już od co najmniej ośmiu lat byśmy mieli swój proch, gdyby nie błędy zarządcze na poziomie grupy zbrojeniowej - zapewnia.Czytaj także: W polskiej amunicji zagraniczny proch. Na własny jeszcze poczekamy - Rząd RP powinien też podjąć szereg doraźnych kroków wobec polskich firm zbrojeniowych, co powinno zapewnić im płynność finansową - uważa gen. Komornicki.Inaczej spółki obronne będą miały problemy z kontynuowaniem i rozwojem kluczowych projektów decydujących o zdolnościach bojowych Sił Zbrojnych RP oraz utrzymaniem tym samym swoich mocy produkcyjnych. Działaniami pomocowymi polskiego rządu powinny być objęte wszystkie firmy zbrojeniowe, zarówno państwowe, jak i prywatne.Polska zbrojeniówka, nawet z zastrzykiem większej gotówki, nie jest dziś w stanie wyprodukować samodzielnie wielu ważnych systemów uzbrojenia.- Pilną kwestią, obok reformy strukturalno-technologicznej, jest sięgnięcie po zaawansowane technologie spoza kraju. W przeciwnym przypadku jakakolwiek reforma nie spowoduje skoku technologicznego polskiej zbrojeniówki - zwraca uwagę gen. Skrzypczak.Generał uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wybranie 2-3 partnerów strategicznych dysponujących potrzebnymi technologiami i powiązanie ich zarządczo oraz technologicznie z wyselekcjonowanymi grupami polskich przedsiębiorstw. Ściąganie technologiczne powiązane powinno być z inwestycją kapitałową partnera technologicznego w polski sektor zbrojeniowy.Jest przecież wiele obszarów, w których polskie spółki wchodzące w skład PGZ mają się czym pochwalić, m.in. zakłady HSW, producent sztandarowych systemów artyleryjskich, PIT-Radwar z najnowocześniejszymi radarami czy rakietowe Mesko, współpracujące z Telesystem-Mesko.To podczas wizyty w tych ostatnich zakładach premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie dwukrotnie produkcji Piorunów. Był też w siedzibie Grupy WB, zapowiadając szerszą współpracę z prywatnym sektorem obronnym.- W mojej ocenie szansą polskiej zbrojeniówki jest wciąż szeroko rozumiany polski program artyleryjski. W jego przypadku skupić się trzeba na zastosowaniu rozwiązań pozwalających środkom artyleryjskim na większą skuteczność na zdigitalizowanym polu walki amunicji precyzyjnej i sztucznej inteligencji. To jest przyszłość artylerii - uważa gen. Skrzypczak.Istotne znaczenie ma też program nowego bojowego wozu piechoty, który ma zastąpić poradzieckiego bwp, czy program odciążający masy dział różnego typu - poprzez zastosowanie kompozytów, w tym i takich o walorach balistycznych.- Nie rezygnowałbym z podwozia bwp-1 jako platformy do wykorzystania pod różne zabudowy. To podwozie ma wiele niedościgłych walorów. Przy dobrym systemie walki na tej platformie, może się stać dobrym towarem eksportowym - podkreśla. A tych platform mamy ponad 1200.Ważnym powinno też być opracowanie kompleksowego programu wynikającego z potrzeb robotyzacji pola walki. Kwestią zasadniczą jest wdrożenie do takiego programu polskiej nauki i polskiego prywatnego sektora zbrojeniowego, który w tym obszarze należy do światowej czołówki.Tak jest również z polskim sektorem bezpilotowców. Ważny jest rozwój polskich systemów OP krótkiego zasięgu w partnerstwie strategicznym ze światowym potentatem w tym obszarze.- Trzeba przy tym wybrać partnera, kierując się pragmatyką, a nie polityką. Parasol powietrzny jest kluczowy dla funkcjonowania systemu obronnego państwa - twierdzi gen. Skrzypczak.Generał podkreśla, że ten program powinien być absolutnym priorytetem. Tym bardziej, że państwa wschodniej flanki NATO potrzebują takich systemów. Byłaby zatem możliwość eksportu polskiej produkcji w ich ramach.- W polskiej zbrojeniówce szukać trzeba zdolności specjalizacyjnych w ramach NATO i UE - przekonuje gen. Skrzypczak. Przy okazji widać, jaki ogrom zadań czeka rząd i resort obrony oraz jak wielki to będzie wysiłek organizacyjny i finansowy.W ustawie o obronie Ojczyzny znalazła się poprawka, zobowiązująca Radę Ministrów do ustanowienia w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2023-2025.Wkrótce więc powinniśmy poznać szczegóły harmonogramu, co, w jaki sposób i kiedy rząd zamierza zrobić z przemysłem obronnym.