Polski producent dronów chwali się wynikami. Ma czym

W tym roku dostarczymy niemal 2 tys. dronów Warmate i 80 zestawów dronów FlyEye, w przyszłym odpowiednio 4 tys. i ok. 200 zestawów, z tego ponad 90 proc. idzie na eksport, głównie na Ukrainę - poinformowali dziennikarzy przedstawiciele Grupy WB w czwartek.

Grupa WB to polska firma z branży technologicznej, produkująca m.in. na potrzeby polskiego wojska. Wśród produktów spółki są m.in.: amunicja krążąca Warmate (tzw. drony kamikaze), drony rozpoznawcze FlyEye, a także systemy łączności wykorzystywane przez wojsko, jak przygotowany do kierowania artylerią system TOPAZ i system łączności FONET, wykorzystywany w pojazdach wojsk lądowych, w tym np. wozach Rosomak.

Produkcja dronów ma już w spółce charakter masowy

Podczas spotkania z dziennikarzami w czwartek liderzy Grupy WB ocenili, że produkcja bezzałogowców ma już w spółce charakter masowy.

Wskazali, że do końca 2023 roku WB Electronics - część Grupy WB - wyprodukuje 2 tys. dronów Warmate i 80 liczących po 4 sztuki zestawów dronów FlyEye. W następnym roku ma to już być 4 tys. dronów Warmate i ok 200 zestawów FlyEye. Jak mówił prezes WB Electronics Piotr Wojciechowski, ponad 90 proc. bezzałagowców trafia na eksport, w tym zwłaszcza na Ukrainę, gdzie drony obu typów wykorzystywane są przez wojsko w walce z Rosjanami.

Grupa WB zakupiła kolejna spółkę

Szefostwo Grupy WB poinformowało również o nabyciu kolejnej spółki - Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego; w składzie Grupy WB ta spółka ma być znana jako WB Composites. Ulokowana w śląskich Ciechowicach-Dziedzicach spółka to producent różnego rodzaju kompozytów; może ona produkować m.in. poszycia dla dronów Grupy WB. Jak ocenił Wojciechowski, nabycie nowej spółki pozwala Grupie na zabezpieczenie produkcji bezzałogowców na wszystkich jej etapach.

WB Electronics realizuje również zamówienia polskiego wojska na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius. Chodzi o systemy, w których skład wchodzą dwa drony - jeden z nich to rozpoznawczy FT-5 wyposażony w głowicę optoelektroniczną umożliwiającą rejestrację obrazu w dzień i w nocy, którego zadaniem będzie lokalizacja celu, a drugi to amunicja krążąca BSP-U, której zadaniem będzie uderzenie w cel. Drony mają startować z wyrzutni umieszczonych na pojazdach opancerzonych Waran, produkowanych przez Hutę Stalowa Wola.

Spółka zaprezentowała także nowe rozwiązanie z zakresu komunikacji, o nazwie Fonet Navy. Chodzi o system komunikacji pokładowej przystosowany do okrętów, w odróżnieniu od stosowanej obecnie w pojazdach lądowych Cyfrowej Platformy Komunikacji FONET. Jak mówił prezes WB Electronics, rozwiązanie to powstaje dla powstającego okrętu budowanego przez zagranicznego klienta.