Polski producent uzbrojenia mocno stawia na produkcję cywilną

Grupa WB, polski producent innowacyjnych systemów uzbrojenia dla wojska, od pewnego czasu stara się dywersyfikować swoje portfolio, rozszerzając segment produktów przeznaczonych na rynek cywilny. WNP.PL informował niedawno o dostarczeniu przez spółkę Arex z Grupy WB systemu szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych zasilanych z trolejbusowej sieci trakcyjnej. Podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych, firma zaprezentowała swoje rozwiązania energetyczne i kolejowe.

W doborowym towarzystwie

BAT-203 jest magazynem energii, umieszczonym w obudowie opartej na standardzie kaset RACK 19. Składa się z nadrzędnego układu zarządzania energią i 17 modułów bateryjnych. BAT-203 przeznaczony jest do zastosowań wymagających dużych zasobników energii elektrycznej, jak instalacji zasilania gwarantowanego lub stacjonarnych magazynów energii.Sterownik silnika elektrycznego STS-203 ma nominalną moc wyjściową 40 kW. Przeznaczony jest do zasilania i sterowania pracą maszyn elektrycznych prądu przemiennego stosowanych w elektrycznych pojazdach, maszynach roboczych i urządzeniach do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.Udział w targach, w których uczestniczyło ponad pięciuset wystawców z 25 państw, z których własne pawilony narodowe miały Czechy, Wielka Brytania, Austria i Szwajcaria oraz trzy niemieckie kraje związkowe: Berlin-Brandenburgia, Badenia-Wirtembergia i Saksonia, pozwolił spółkom grupy zapoznać się z najnowszymi trendami, rozwiązaniami, poziomem rozwoju systemów transportowych i infrastruktury kolejowej.Wcześniej zaawansowane rozwiązania związane z elektroenergetyką, elektromobilnością i systemami komunikacyjnymi spółki prezentowały podczas targów Energetab, największej w Polsce imprezy gromadzącej producentów nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego.