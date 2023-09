Polski przemysł wyprodukuje rakiety do koreańskiej wyrzutni

Hanwha Aerospace podpisało z Polską Grupą Zbrojeniową memorandum w sprawie lokalnej produkcji pocisków rakietowych do wyrzutni Chunmoo. Porozumienia podpisane w trakcie XXXI MSPO w Kielcach to krok ku jeszcze ściślejszej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP.

Hanwha Aerospace angażuje się w proces transferu technologii w zakresie pocisków rakietowych, w tym pocisków kierowanych do systemów MRLS K239 Chunmoo.

Trwają rozmowy nad budową w Polsce zakładu produkcji kierowanych pocisków kal. 239 mm, mogącego sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu państw NATO/UE na tego typu amunicję artyleryjską.

Polskie wyrzutnie K239 Chunmoo będą mogły prowadzić ogień różnymi typami pocisków taktycznych – zarówno kierowanymi, jak i niekierowanymi.

Spółka Hanwha Aerospace podpisała z Polską Grupą Zbrojeniową (PGZ) memorandum porozumienia o współpracy przy produkcji wyrzutni i rakietowych pocisków kierowanych do wieloprowadnicowych systemów rakietowych (MLRS) K239 Chunmoo, którym w Siłach Zbrojnych RP nadano nazwę HOMAR-K.

Memorandum zostało podpisane podczas odbywającego się w Kielcach XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO. Dokument sygnowali prezes PGZ Sebastian Chwałek i Jaeil Son, prezes i CEO Hanwha Aerospace.

Koreańskie licencje eksportowe umożliwią transfer technologii dla polskiego przemysłu

Ma to wesprzeć wdrażanie drugiej umowy wykonawczej dotyczącej systemów K239 Chunmoo/HOMAR-K, obejmującej 72 wyrzutnie i ponad 10 tys. precyzyjnych pocisków kierowanych, a także przekazanie przez spółkę Hanwha Aerospace Polskiej Grupie Zbrojeniowej i polskiemu przemysłowi szerokiego zakresu technologii.

Spółka Hanwha Aerospace zobowiązuje się uzyskać od rządu Republiki Korei licencje eksportowe, które umożliwią transfer technologii wymagany przez drugą umowę wykonawczą.

Hanwha Aerospace i PGZ uzgodniły, że transfer dotyczący technologii powiązanych z kierowanymi pociskami rakietowymi CGR-80 o kalibrze 239 mm zostanie przeprowadzony przez Hanwha Aerospace i PGZ, uwzględniając możliwość utworzenia spółki joint venture.

Polskie wyrzutnie Chunmoo będą mogły prowadzić ogień różnymi typami pocisków taktycznych

Porozumienia obejmuje plan budowy w Polsce zakładu produkującego rakietowe pociski kierowane o kal. 239 mm., na które jest duże zapotrzebowania wobec toczącej się w Ukrainie wojny. Utworzenie takiego zakładu to nowe miejsca pracy i korzyści dla polskiej gospodarki.

- Umożliwi to również w przyszłości działalność eksportową, nastawioną na zaspokojenie wymagań państw członkowskich NATO i Unii Europejskiej zainteresowanych zakupem systemów MLRS K239 Chunmoo - wyjaśnił Billy Boo Hwan Lee, dyrektor zarządzający zarejestrowanej w Warszawie spółki Hanwha Aerospace Europe.

Hanwha Aerospace zamierza również rozpocząć negocjacje ze spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które PGZ wskaże jako uczestników transferu technologii dotyczących wyrzutni K239 Chunmoo oraz wesprzeć PGZ w pracach nad integracją systemów MLRS z produkowanymi w Polsce pociskami rakietowymi kal. 122 mm.

W rezultacie polskie wyrzutnie K239 Chunmoo będą mogły prowadzić ogień różnymi typami pocisków taktycznych – zarówno kierowanymi, jak i niekierowanymi.

Polska Grupa Zbrojeniowa utworzy odpowiednie lokalne zaplecze produkcyjne i zadba o zdolność polskich spółek do zapewniania dostaw wymaganych do współpracy. Polski partner dostarczy ponadto dane niezbędne do integracji rakiet kal. 122 mm z systemami MLRS K239 Chunmoo.