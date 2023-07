Polski system kierowania ogniem zyska nowe możliwości. Podpisano umowę

Kolejną umowę związaną z dostosowaniem polskiego systemu kierowania ogniem Topaz do współpracy z artylerią wojsk sojuszniczych podpisały Agencja Uzbrojenia i WB Electronics – poinformowała w piątek Grupa WB, której WB Electronics jest wiodącą spółką.

Agencja Uzbrojenia i WB Electronics podpisały umowę związaną z dostosowaniem polskiego systemu kierowania ogniem Topaz do współpracy z artylerią wojsk sojuszniczych.

Umowa będzie wykonywana w latach 2023-2025.

Topaz to całkowicie polski zautomatyzowany system dowodzenia i kierowaniem ogniem artylerii.

Jak przekazała Grupa WB, to kolejna umowa wykonawczą w ramach umowy ramowej dotyczącej modyfikacji zautomatyzowanego systemu kierowania ogniem (ZZKO) Topaz do standardu zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kierowania (ZSKiD) środkami rażenia w ramach połączonego wsparcia ogniowego Topaz+.

Przedmiotem umowy jest opracowanie interfejsu zgodnego z protokołem ASCA-012 i jego implementacja do oprogramowania systemu Topaz. "Oznacza to uzyskanie przez Wojska Rakietowe i Artylerii możliwości współpracy z pododdziałami artylerii innych państw będących członkami porozumienia ASCA (Artillery Systems Cooperation Activities)" - podkreśliła Grupa WB.

Zawarta umowa będzie wykonywana w latach 2023-2025

Oprócz implementacji protokołu ASCA do systemu kierowania ogniem obejmuje również aktualizację oprogramowania Topaz w wybranych pododdziałach wykorzystujących armatohaubice Krab i K9 oraz na szczeblu pułku lub brygady artylerii lufowej lub rakietowej.

Zgodnie z umową WB Electronics udzieli Ministerstwu Obrony Narodowej nieograniczonej licencji, umożliwiającej wykorzystanie systemu Topaz z interfejsem ASCA w polskim wojsku. Elementem kontraktu jest również opracowanie dokumentacji, przeszkolenie dowódców oraz wsparcie techniczne.

Jak zaznaczył Grupa WB, zaktualizowane oprogramowanie systemu Topaz oprócz rażenia przez różne środki ogniowe wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP pozwoli na uzyskanie interoperacyjności w układzie sojuszniczym i narodowym poprzez implementację interfejsu ASCA.

ASCA to międzynarodowa inicjatywa, z wiodącym udziałem państw członkowskich NATO, której celem jest zwiększenie interoperacyjności i umożliwienie bezpośredniego współdziałania systemów kierowania ogniem artylerii sił zbrojnych z różnych państw uczestniczących w tym programie. Osiąga się to przez zastosowanie ujednoliconych standardów i jednolitego interfejsu w poszczególnych krajowych systemach.

Topaz to całkowicie polski zautomatyzowany system dowodzenia i kierowaniem ogniem artylerii

Topaz to opracowany przez WB Electronics, całkowicie polski zautomatyzowany system dowodzenia i kierowaniem ogniem artylerii. Zależnie od konfiguracji może służyć do dowodzenia i kierowania na różnych szczeblach taktycznych, do poziomu pułku lub brygady artylerii lufowej i rakietowej włącznie.

Topaz wykorzystuje różnorodne środki łączności radiowej oraz przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej, może też integrować różnego rodzaju sensory, jak systemy nawigacji inercyjnej, radary pola walki i środki rozpoznania optoelektronicznego.

Wykorzystanie systemu Topaz pozwala m.in. na skrócenie czasu reakcji ogniowej, automatyzację określenia nastaw do prowadzenia ognia, zautomatyzowany obieg informacji rozpoznawczych i zapewnienie świadomości sytuacyjnej na polu walki.

System został wybrany przez kilku odbiorców zagranicznych, pod koniec maja 2023 r. wybrała go armia bułgarska.

Grupa WB zatrudnia dwa tysiące inżynierów i konstruktorów, działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności. Jest producentem m.in. amunicji krążącej Warmate.