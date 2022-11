Polskie bezzałogowe wieże dla wozów bojowych są coraz bliżej produkcji

Grupa WB podpisała ze spółką PCO, należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wieloletnią umowę na dostawy głowic optoelektronicznych przeznaczonych do zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30. Bezzałogowa wieża będzie wyposażeniem wozów bojowych Rosomak 8x8.

Grupa WB, reprezentowana przez spółkę WB Electronics podpisała umowę z przedsiębiorstwem PCO, wchodzącym w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, na dostawę głowic optoelektronicznych GOD-1 i GOC-1.

Wartość czteroletniego kontraktu to ponad 206 milionów złotych.

PCO jako spółka z doświadczeniem, ma nadzieję, że dzięki kontraktowi w przyszłości otrzyma znacznie większe zamówienia. Niebawem Bojowy Wóz Piechoty Borsuk wejdzie do masowej produkcji i spółka chce być częścią tego programu.

- Obydwa zamówione zestawy optoelektroniczne PCO mogą konkurować ze swoimi zagranicznymi odpowiednikami. Zapewniają wysoką wyrazistość i jednorodność obrazu. Zastosowane w GOD i GOC technologie są wynikiem krajowych prac zapewniających bezpieczeństwo oraz skuteczność działań polskich żołnierzy - podkreślił Witold Słowik, prezes PCO.

Wytwarzane przez PCO przyrządy optoelektroniczne są implementowane do ZSSW-30

- To kontrakt o wysokiej wartości, podkreślający znaczenie kooperacji w polskim przemyśle obronnym. Jeżeli spojrzymy na wieżę bezzałogową, to widoczny jest bardzo istotny wkład PCO. Wytwarzane przez spółkę przyrządy optoelektroniczne są kupowane przez Grupę WB, a następnie implementowane do ZSSW-30 - powiedział Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Zamówione przez WB Electronics Głowica Optoelektroniczna Dowódcy (GOD-1) i Głowica Optoelektroniczna Działonowego (GOC-1) są elementem rozwijanego przez Grupę WB i HSW zdalnie sterowanego systemu wieżowego ZSSW-30.

Bezzałogowy moduł wyposażony jest w zaawansowany system kierowania ogniem Grupy WB, z niezależnymi głowicami dowódcy i działonowego z PCO, z których każda ma kamerę dzienną, termowizyjną i dalmierz laserowy.

Spółki prowadzą projekty badawczo-rozwojowe, a następnie razem rozpoczynają produkcję seryjną

Spółki PGZ i Grupa WB prowadzą projekty badawczo-rozwojowe, a następnie razem rozpoczynają produkcję seryjną. Dobrym przykładem jest Rak, Krab, ZSSW, czy w najbliższym czasie Tytan, który również rozwijany jest w bliskiej współpracy z PCO.

Stabilizowana Głowica Optoelektroniczna Dowódcy to zaawansowany technicznie system obserwacyjny. Charakteryzuje się rozwiązaniami umożliwiającymi łatwą integrację GOD-1 z dowolnymi platformami bojowymi. Konstrukcja umożliwia zastosowanie głowicy na różnego typu pojazdach lądowych przeznaczonych do wykrycia, rozpoznania, identyfikacji celów naziemnych i powietrznych.

Stabilizowana Głowica Optoelektroniczna Działonowego przeznaczona jest do pracy w systemach wykrywania, obserwacji, śledzenia i celowania do celów naziemnych i powietrznych w warunkach oświetlenia dziennego i w nocy. GOC-1 składa się ze zintegrowanego modułu optoelektronicznego umieszczonego na stabilizowanej dwuosiowo platformie nośnej.