Polskie drony i amunicja krążąca będą bronić Gruzji

Grupa WB podpisała wieloletnią umowę dotyczącą wytwarzania systemów bezzałogowych i amunicji krążącej w Gruzji. Dostawcą zaawansowanych rozwiązań opartych o polską myśl techniczną będzie powołana w tym celu spółka Delta-WB. Pierwsze systemy wyprodukowane przez polsko-gruzińskie przedsięwzięcie mają trafić do użytkownika już w tym roku.

Podpisanie gruzińsko-polskiej umowy odbyło się w stolicy Gruzji. Polskę reprezentował prezes Grupy WB Piotr Wojciechowski, a stronę gruzińską - wiceminister obrony Giorgi Chaindrawa i dyrektor państwowego koncernu STK Delta Zurab Jawelidze.

Dostawcą systemów bezzałogowych do gruzińskich sił zbrojnych będzie spółka joint venture Delta-WB. To podmiot z siedzibą w Tbilisi, w którym 50 proc. udziałów należy do państwowego przedsiębiorstwa Delta International, właścicielem pozostałych 50 proc. jest polska Grupa WB.

Polsko-gruzińskie przedsięwzięcie ma dostarczać bezzałogowe systemy rozpoznawcze i amunicję krążącą. Zgodnie przyjętym harmonogramem, do końca 2022 roku siłom zbrojnym Gruzji zostaną przekazane pierwsze z zamówionych bezzałogowców.

W oparciu o spółkę Delta-WB powstanie również centrum szkoleniowe z niezbędnym wyposażeniem. Ośrodek będzie świadczył usługi na rzecz gruzińskich sił zbrojnych w zakresie szkolenia wstępnego oraz utrzymania i doskonalenia umiejętności operatorów systemów bezzałogowych.

Spółka Delta-WB będzie odpowiadała za modernizację i naprawy dostarczanych rozwiązań. W razie potrzeby zapewni również serwis gwarancyjny.

Grupa WB jest największym w Polsce producentem bezzałogowych systemów powietrznych, używanych przez Siły Zbrojne RP. To sprzęt sprawdzony bojowo, także w warunkach konfliktu pełnoskalowego. W ofercie Grupu WB są zarówno wielozadaniowe systemy bezzałogowe, jak FlyEye i FT-5, amunicja krążąca Warmate oraz inne systemy uderzeniowe i poszukiwawczo-uderzeniowe.

Grupa WB zatrudnia blisko 1400 osób i jest całkowicie polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.