Polskie firmy chcą iść do wojska. Jest potencjał

Polskie firmy widzą swoją szansę w deklaracji MON, które chce jak najwięcej zamówień lokować w krajowym przemyśle. Bliskość i pewność dostaw to kwestia bezpieczeństwa - szczególnie istotna w sektorze obronnym. Spółka SKB Drive Tech z Radomska także liczy na współpracę z polskim przemysłem zbrojeniowym.

W obliczu perturbacji na rynkach światowych, przerwanych czy wydłużających się łańcuchów dostaw, producenci opierający działalność na dostawach i zasobach lokalnych zyskują ważny atut.

SKB Drive Tech, produkująca przekładnie i mosty napędowe, twierdzi, że może mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku wojskowym.

Państwowy potentat przemysł obronnego nie mówi nie, ale wskazuje na kwestie sprawdzonej jakości.

SKB Drive Tech to firma, a w której od 2016 roku 23 proc. udziałów ma Skarb Państwa w (akcjonariat PFR Ventures będącego częścią Polskiego Funduszu Rozwoju). Jako Fabryka Maszyn Radomsko zakład był częścią Kombinatu Huta Stalowa Wola. Od końca lat dziewięćdziesiątych należał do włoskiego koncernu CARRARO - po czym, w roku 2011, został przejęty przez Sławomira Dobosza. Jest rzadkim przypadkiem repolonizacji w polskim przemyśle.

Spółka dostarcza swoje produkty do pojazdów ciężkich w kraju i do ponad 20 krajów za granicą - głównie z Europy, ale także z USA, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Australii czy Singapuru.

Zobacz też: Nowe śmigłowce dla wojska. Przylecą ze Świdnika

- Produkujemy przekładnie i mosty napędowe, które sprawdzają się w bardzo trudnych środowiskach pracy - podkreśla Marek Wodzisławski, prezes spółki. Biznesowym modelem firmy z Radomska jest produkcja "na wymiar" – spełniająca specjalistyczne wymagania zamawiających i będąca przeciwieństwem wytwarzania "na półkę".

A teraz - frontem do wojska

Firma chce rozszerzyć produkcję na rynek wojskowy, a jej wysokospecjalistyczne, często niszowe produkty, testowane w ekstremalnych niekiedy warunkach oraz krótkie terminy dostaw mają być atutem w walce o wojskowe zamówienia.

- Kiedy 30 lat temu rozpoczynała się polska transformacja, brakowało polskich firm, polskiego kapitału. Jestem w firmie, w której tworzone są wysoko zaawansowane przekładnie, mosty napędowe, ale także różne elementy żeliwne, w których zaszyty jest właśnie polski know-how - gratulował właścicielom, pracownikom i inżynierom firmy premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w radomszczańskim zakładzie.

Partnerstwo z Volvo i z KGHM. Pod ziemią jest jak na wojnie

Mosty napędowe z Radomska są dostarczane KGHM ZANAM SA - budującemu samojezdne maszyny w górnictwie miedzi, głównie na potrzeby KGHM Polska Miedź. Pracować tam może jedynie specjalistyczny sprzęt odporny na skrajnie niekorzystne środowisko pracy.

- Drogi są bardzo nierówne, zabłocone, pełne kamieni. Mechaniczna wytrzymałość mostów musi być wyjątkowa, ponieważ poruszanie się po takich drogach ciężkim sprzętem wymaga wytrzymałego układu przełożenia napędu, którego częścią są mosty - mówi WNP.PL Krzysztof Okręt, dyrektor Działu Badań i Rozwoju KGHM ZANAM.

Duża wilgotność powietrza, zasolenie, wysokie poziomy związków siarki powodują, że stal i aluminium szybko rdzewieją. Wszystkie układy elektryczne, hydrauliczne, także te, które są w mostach, układach hamulcowych, muszą spełniać bardzo rygorystyczne wymagania.

Przekładnie SKB Drive Tech do wozideł przegubowych polska firma dostarcza dla Volvo Construction. Wozidła te pracują w różnych warunkach terenowych i klimatycznych na całym globie - od Syberii, przez Stany Zjednoczone i Amerykę Południową, aż po Australię czy Indonezję.

Produkują na międzynarodowy rynek, chcą się przypomnieć w kraju

Komponenty powstające w firmie można znaleźć też w wielu innych maszynach z wymagających branż, choćby morskiej czy szynowej. Z produktów firmy korzystają m.in. MTU, MAN, Alstom, DMG MORI, Thyssen Krupp czy General Electric. Obroty firmy zatrudniającej około 200 pracowników w roku 2022 wyniosą ok. 85 mln zł.

- W skali światowej jesteśmy oczywiście producentem niszowym. Jest to jednak również nasza szansa i przewaga wobec wielkiej konkurencji zachodniej. Dlatego chcemy poszerzać produkcję dla polskiego wojska - bo wiemy, że możemy dostarczyć elementy nie gorsze technicznie, a na dużo lepszych warunkach, o ich bezpieczeństwie nie wspominając. Chcemy przypomnieć branży, że istnieją polskie mosty napędowe - przyznaje prezes Wodzisławski.

W związku z sytuacją geopolityczną w najbliższej perspektywie produkcja sprzętu dla wojska w polskich zakładach zbrojeniowych musi rosnąć. Doświadczenia przerwanych globalnych łańcuchów dostaw - najpierw przez COVID-19, a teraz przez rosyjską agresję na Ukrainę - wskazują na konieczność maksymalnego uniezależnienia się od zagranicznych dostaw i pilnej polonizacji sprzętu oraz uzbrojenia.

Tylko z wojskowymi certyfikatami

Specjalna produkcja dla wojska to dla firmy nie pierwszyzna. Spółka wykonała np. dla Rosomaka modernizację mostów napędowych Scania w ramach projektu Ciężkiego Kołowego Pojazdu Ewakuacji i Ratownictwa Technicznego HARDUN. Zaprojektowała i wykonała w pojeździe system centralnego pompowania kół zabudowany w piastach, zastępujący oryginalny, który nie spełniał wymogów wojska.

SKB Drive Tech dostarcza też skrzynie rozdzielcze do kołowych transporterów opancerzonych wytwarzanych przez jednego z europejskich producentów.

Zobacz też: Dywizje, rakiety, samoloty i czołgi. Plany rządu są ambitne, ale czy realne?

Projekt przetestowany już i zakończony pozytywnym świadectwem z badań przeprowadzonych przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku to komplet mostów napędowych przeznaczonych do pojazdu Jelcz, z napędem 4x4. Firma rozwija również współpracę z partnerami z Ukrainy, dostarczając części do pojazdów kołowych.

PGZ szuka zamienników, ale zwraca uwagę na jakość i wojskowe standardy

WNP.PL zapytał Sebastiana Chwałka, prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, czy w obecnej sytuacji, kiedy na Ukrainie trwa wojna, priorytetem nie powinno być dążenie do maksymalizacji udziału krajowych przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw.

Dowiedzieliśmy się, że PGZ poszukuje, analizuje i rozpatruje możliwości pozyskiwania krajowych zamienników dla importowanych komponentów i podzespołów znajdujących się w produkowanych przez grupę rozwiązaniach.

- Jednym z takich obszarów są niewątpliwie mosty napędowe i inne kluczowe elementy zawieszenia oraz układu przeniesienia napędu. Jednocześnie musimy pamiętać, że podzespoły-zamienniki muszą w stu procentach odpowiadać wymaganiom zamawiającego oraz przejść przez cykl badawczy, obejmujący test funkcjonalności i próby zmęczeniowe. Po pozytywnym przejściu wspomnianej procedury dany wyrób trafia na listę zamienników, które możemy stosować np. przy produkcji pojazdów Jelcz - zapewnia nas PGZ.

"Reasumując, dążymy do tego, by być w jak największym stopniu dostawcą najwyższej jakości produktów i rozwiązań na rzecz Sił Zbrojnych RP. Zgodnie z wiążącymi nas umowami i przyjętymi w spółce zasadami nie możemy przekazać szczegółów dotyczących relacji z naszymi kontrahentami ani szczegółów prowadzonych postępowań" - podkreślono w oświadczeniu.