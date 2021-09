Polskie firmy przygotowały przenośne 5G dla służb i wojska

Spółka MindMade, wchodząca w skład Grupy WB, we współpracy z przedsiębiorstwem IS-Wireless zaprezentuje Mission Critical Network in the Box (MC-NIB). To system łączności krytycznej oparty na przenośnej sieci 4G/5G.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla służb ratowniczych, operatorów infrastruktury krytycznej oraz wojska.

Opracowana przez polskich inżynierów prywatna sieć łączności MC-NIB może być wykorzystana do zapewnienia łączności w sytuacjach kryzysowych.

Służby oraz wojsko będą miały możliwość tworzenia swojej własnej, całkowicie bezpiecznej i odpornej na przechwycenie sieci łączności kryzysowej w dowolnym terenie.

Łączność specjalna dla wojska i służb mundurowych

Własna, bezpieczna i odporna na przechwycenie