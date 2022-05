Polskie firmy wraz z Brytyjczykami zbudują niszczyciela czołgów

Dziewięć spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej zawarło porozumienie z MBDA UK dotyczące współpracy budowie niszczycieli czołgów. Umowa pozwoli na przeprowadzenie projektowania oraz produkcji pojazdów tej klasy z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych Brimstone produkcji MBDA UK.

Dokument podpisany przez przedstawicieli spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej i MBDA UK jest kontynuacją zawartego w 2019 r. porozumienia dotyczącego współpracy PGZ z partnerami z Wielkiej Brytanii.

Umowa stanowi fundament do współpracy na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych w zakresie integracji przeciwpancernych pocisków kierowanych (ppk) ze wskazanymi przez zamawiającego elementami modułu dywizjonowego niszczycieli czołgów oraz produkcji pocisków Brimstone w przedsiębiorstwach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

- W trudnych czasach warto mieć partnerów, na których można polegać. Zacieśniamy współpracę z brytyjskim przemysłem obronnym, którego MBDA UK jest czołowym przedstawicielem. Porozumienie to kolejny krok na drodze do ustanowienia w kraju produkcji najnowszej generacji pocisków Brimstone - powiedział Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Dodał również, że owocem współpracy polsko-brytyjski będzie wspólne ofertowanie na rzecz Sił Zbrojnych RP i formacji sojuszniczych oraz wejście naszych przedsiębiorstw w nowe łańcuchy dostaw.

- Realizacja programu w zakresie dostaw niszczycieli czołgów to szansa do dalszego budowania silnych relacji pomiędzy PGZ i MBDA. Pogłębiając kooperację związaną z pociskiem Brimstone będziemy wspierać rozwój potencjału wojskowego i przemysłowego Polski oraz wzmacniać ambicje strategiczne naszych firm - stwierdził Chris Allam, dyrektor zarządzający MBDA UK Ltd.

Program Ottokar-Brzoza zakłada pozyskanie przez Siły Zbrojne RP bateryjnego modułu samobieżnych niszczycieli czołgów na bazie nowoczesnej platformy, która będzie miała zdolność rażenia celów opancerzonych za pomocą przeciwpancernych pocisków kierowanych.

W skład modułu, oprócz samych niszczycieli czołgów, wchodzić będą również pojazdy wsparcia oraz dowodzenia.

Podpisy pod porozumieniem z Brytyjczykami złożyły: WZM, WZU, OBRUM, Jelcz, Rosomak oraz przedstawiciele konsorcjum PGZ-Ottokar: Polska Grupa Zbrojeniowa (lider konsorcjum), HSW, MESKO i WZE.