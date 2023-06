Ukraińska kontrofensywa nie postępuje tak sprawnie, jak zakładano. Jednym z istotnych problemów jest słabsze przygotowanie Ukraińców do wojny elektronicznej. To mogłoby się zmienić.

Na współczesnym polu walki, co pokazuje wojna na Ukrainie, coraz większe znaczenie ma odporność systemów na środki walki radioelektronicznej.

Rosjanie mają pod tym względem przewagę, co komplikuje działania ofensywne ukraińskiej armii.

Polska firma produkuje systemy wojskowe GPS wykorzystujące natowską kryptografię, a także zaawansowane technicznie systemy zwalczania dronów pod nazwą Hawk, czyli Jastrząb. Tych ostatnich skutecznie używa armia ukraińska, ale nie posiada ich polskie wojsko.

Jednym ze skutecznych działań rosyjskich na cyfrowym polu walki jest zagłuszanie sygnałów GPS. Przez to wiele ukraińskich działań jest utrudnionych. Według amerykańskich analityków wojskowych rosyjskie zdolności wojny elektronicznej (WRE, z ang. electronic warfare - EW) miały kluczowe znaczenie dla skomplikowania ukraińskich ataków na Zaporoże.

Potwierdził to rzecznik ukraińskiej grupy Tawrysk, Wałerij Szerszeń. Przyznał, że siły ukraińskie priorytetowo traktują ataki na rosyjskie systemy walki elektronicznej, które miały kluczowe znaczenie w komplikowaniu ukraińskich ataków. Urządzenia zakłócające uniemożliwiają siłom ukraińskim używanie nie tylko dronów, ale też amunicji precyzyjnej, kierowanej na podstawie współrzędnych GPS i poważnie zakłócają ukraińską komunikację radiową.

Używany przez siły rosyjskie kompleks walki radioelektronicznej WRE Murmansk-BN pozwala na zakłócanie czujników ukraińskiego sprzętu rozpoznania powietrznego, a systemy Krasukha-4 umożliwiają tłumienie połączeń z sygnałami satelitarnymi w promieniu 300 km.

Ściana rosyjskiego zagłuszania sygnału GPS jest bardzo silna. Jednym z systemów, które w tym pomagają, jest rosyjski system Żytiel (Obywatel). Analitycy twierdzą, że Rosjanie mają ich więcej niż zakładali Ukraińcy.

Nie bez powodu Ukraińcy nie chwalą się już tak chętnie, jak w ubiegłym roku, skutecznymi uderzeniami zestawów HIMARS. Powodem są problemy z łącznością i sygnałem GPS. Ta ważna dla Ukraińców broń traci na precyzyjności.

W boju są systemy nieodporne na fałszowanie czy zagłuszanie są bezużyteczne lub nieefektywne

- Żyjemy w czasach cyfryzacji. Cyfryzacja pola walki i jej interoperacyjność na każdym poziomie dają bezwzględną przewagę. Dlatego coraz większe znaczenie ma odporność cyfrowych i radiowych systemów na walkę radioelektroniczną - mówi WNP.PL Zygmunt Rafał Trzaskowski, prezes Hertz New Technologies.

Uważa on, że jednym z najważniejszych elementów systemów cyfryzacji pola walki jest GPS wojskowy, który daje synchronizację czasu oraz wiarygodną pozycję, co jest bardzo ważne w czasie coraz powszechniej stosowanego przez przeciwnika spoofingu czy jammingu.

To dwa terminy określające sposoby zakłócania sygnałów pochodzących z systemu GPS dotyczących pozycji, nawigacji i czasu. Spoofing polega na fałszowaniu danych, czyli GPS jest zmuszany do obliczenia fałszywej pozycji. Jamming to lokalne zagłuszanie sygnału GPS przez inne sygnały radiowe tak, że odbiornik GPS nie może już działać.

W obu przypadkach systemy oparte na cywilnym GPS przestają pracować, pokazują błędną pozycję na cyfrowych mapach lub wprowadzają w błąd w synchronizacji czasu. To często przekłada się nie tylko na brak skuteczności w eliminacji wojsk przeciwnika, ale również na straty w wojskach własnych.

Praktyka pokazuje, że bez odpowiednich systemów zwiększających odporność na jamming czy spoofing nawet bardzo nowoczesne systemy pola walki stają się bezużyteczne lub nieefektywne. Dotyczy to zarówno systemów naziemnych, jak i powietrznych, np. UAV.

Systemy wykrywania i eliminacji zakłóceń pilnie poszukiwane. Produkuje się je w Polsce

Polska jest jednym z nielicznych krajów w NATO, który produkuje własne systemy wojskowe GPS wykorzystujące natowską kryptografię, zwiększającą odporność w wojnie radioelektronicznej. Moduł kryptograficzny jest limitowany i kontrolowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.

Dodatkowo te systemy mogą być wyposażone w specjalną technologię anten (CRPA), które umożliwiają pracę w środowisku zakłóceń. Powinny być stosowane systemy wykrywania i eliminacji źródeł zakłóceń, czyli takich stacji jak np. Żytiel.

Polska firma Hertz Systems realizował projekt dla ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) - wykrywanie źródeł zakłóceń GNSS (globalne systemy nawigacji). Obecnie firma przygotowuje projekt instrumentu wykrywania interferencji przeznaczony do umieszczenia na satelicie.

Przypomnijmy, że już w 2005 r. w Hertz Systems opracowano wojskowe GPS-y dla NATO, odporne na jamming, spoofing, czyli mogące pracować w środowisku zakłóceń spowodowanych atakiem na systemy teleinformatyczne czy zagłuszania.

Także Wojsko Polskie nabyło ich ok. 3 tysięcy sztuk. Są montowane na wielu różnych polskich platformach. Hertz Systems z 30-letnim doświadczeniem rozwija te technologie w międzynarodowym projekcie Komisji Europejskiej, projektując dla wojsk europejski system wojskowej nawigacji Gallileo PRS. Dostarcza też systemy wojskowej nawigacji odporne na spoofing również do tureckich dronów Bayraktar.

Hertz oferuje systemy GPS, jak i rozwiązania przeciwdronowe. Nasze wojsko ich nie ma

Nasza armia wciąż nie ma systemów przeciwdronowych. Z informacji MON wynika, że zdecydowała się je przetestować. Zielonogórska spółka Hertz proponuje polskiemu wojsku własny sieciocentryczny system antydronowy.

- Opracowaliśmy system przeciwdronowy Hawk, czyli Jastrząb. Nasz system, oparty o technologie radarowe, radionamierniki, skanery i nadajniki RF, sensory akustyczne, kamery, neutralizatory oraz moduł przejęcia kontroli nad dronem, zapewnia stuprocentowe zabezpieczenie strefy chronionej - deklaruje Trzaskowski. - Dostępny jest zarówno w wersji stacjonarnej, mobilnej, jak i przenośnej.

System działa skutecznie w ruchu. Może być zamontowany na Rosomaku lub innym pojeździe, ale również na okrętach marynarki wojennej. Wykrywa zagrożenia w zakresie 360 stopni. Kiedy w rejon chroniony wejdzie rój dronów z różnych kierunków, operator manualnie albo system automatycznie załącza dookólny system neutralizacji, tworząc parasol ochronny nad obiektem.

Ukraińskie sukcesy w zwalczaniu dronów to też zasługa polskich antydronów Hawk

Jest przy tym obojętne, jaki system nawigacji posiada dron-intruz: GNSS czy amerykański GPS, rosyjski Glonass, chiński Beidou czy Galileo. System jest zintegrowany z działkiem przeciwlotniczym produkcji Zakładów Mechanicznych Tarnów. Po wykryciu obiektu system naprowadza działko na cel, które go niszczy. Może pracować na lekkich wozach bojowych.

Systemy sprzedawane są w Polsce i na świecie. Są używane w Meksyku, Grecji, Chorwacji, Słowenii. Taki system funkcjonuje też w Naftoporcie, a także chroni inne polskie obiekty infrastruktury krytycznej przed wlotem wrogich dronów. Ma go m.in. policja w Szczecinie.

Wojna na Ukrainie pokazała dobitnie, jak niebezpieczne w rękach ewentualnego przeciwnika lub terrorysty mogą być drony. Ukraińskie sukcesy w zwalczaniu dronów to m.in. również zasługa antydronowych systemów firmy Hertz, które są na wyposażeniu ukraińskich żołnierzy.

Wykrywają i wskazują one ukraińskim artylerzystom drony-kamikadze Shahed. Radary zintegrowane z zestawem Hawk są w stanie namierzyć irańskie drony używane przez Rosjan w Ukrainie z odległości kilkunastu kilometrów.

Takiego systemu nie ma wciąż wojsko, które dość długo ani dronów, ani tym bardziej broni do ich zwalczania nie doceniało. Wojna na Ukrainie to zmieni.

- Chcemy wdrażać w wojsku polskim system, bo gwarantuje to dodatkowe bezpieczeństwo, ponieważ będziemy mieć własne kody źródłowe. Zabezpiecza to przed włamaniem się do systemu czy wyciekiem danych - podkreśla prezes firmy Hertz.

Zapewnia przy tym, że Jastrząb wyposażony jest w narzędzia identyfikacji IFF, które pozwalają na natychmiastowe uzyskanie informacji "swój/obcy". Pytanie, czy polska armia rzeczywiście z tego skorzysta?