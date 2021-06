Polskie Jastrzębie w powietrzu już 100 tys. godzin. I będą jeszcze długo latać

Rok 2021 jest szczególny dla Sił Powietrznych RP. Jesienią minie 15 lat od oficjalnego przyjęcia na uzbrojenie amerykańskich myśliwców. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że flota polskich samolotów F-16 C/D Block 52+ Jastrząb pod koniec maja przekroczyła 100 tys. godzin nalotu. Samoloty te są wciąż fundamentem lotnictwa bojowego w Polsce.

Weryfikacja planów zakupowych

Sposób finansowania zakupu

Osiągnięcie gotowość do sojuszniczych zadań

Gdzie są korzystne skutki offsetu?

Ciągła modyfikacja i modernizacja

Rakiety dla Jastrzębi

Początkowo planowano kupić na Zachodzie aż 160 maszyn w dwóch transzach. Nowe samoloty miały trafić do pilotów w 2001 r. Plany te się zmieniły jednak w tymże roku. Przyjęta wówczas ustawa o Wyposażeniu Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe zakładała zakup 60 samolotów, w tym 16 używanych.Liczba ta po raz kolejny się zmniejszyła - ostatecznie do 48 maszyn. Po tym, jak władze niemieckie zdecydowały się przekazać Polsce w 2001 r. 23. samoloty MiG-29 wycofane z eksploatacji, zdecydowano, że zakupimy jedynie tyle samolotów wielozadaniowych.Przetarg na te maszyny ogłoszono w 2002 r. Do walki o kontrakt - obok amerykańskiego F-16 produkowanego przez Lockheeda Martina - stanęło również francuskie konsorcjum Dassault Aviation z samolotem Mirage 2000-5 Mk2 oraz szwedzko-brytyjska firma Gripen International z samolotem SAAB JAS39C/D Gripen.Po roku przetarg rozstrzygnięto. Wygrał F-16. Umowę na 48 samolotów F-16C/D, o ogromnej wówczas wartości ponad 3,2 mld dol., nazwaną kontraktem stulecia, podpisano 18 kwietnia 2003 r. w Dęblinie. Pierwszy F-16 wszedł do służby 9 listopada 2006 r., ostatni przyleciał do Polski w roku 2008.Tak duży wydatek (na zakup F-16 dostaliśmy amerykańską pożyczkę oprocentowaną na 5 proc.) przekraczał możliwości MON, dlatego ustanowiono specjalny wieloletni program finansowania F-16 z budżetu państwa.Pożyczkę rozłożono na 15 lat, z tym, że przez pierwsze 8 lat nie musieliśmy jej spłacać. Pierwszą transzę należności wpłaciliśmy w 2011 r. Ostatnie sumy uiściliśmy Amerykanom w 2018 r.W 2011 r. natowska komisja certyfikowała polską flotyllę Jastrzębi, uznając tym samym, że polskie samoloty osiągnęły gotowość do sojuszniczych zadań.Pomysł z finasowaniem zakupu samolotów okazał się dobry. To dotychczas jedyny w siłach powietrznych, tak duży program, który udało się wprowadzić bez większych problemów, choć bez wpadek się nie obyło...Ważnym argumentem, który przemiał za kontraktem z Amerykanami, był fakt, że zaproponowali oni najwyższy offset, który strona polska wyceniła na nieco ponad 6 mld.Dzięki niemu miał powstać most technologiczny ze Stanami Zjednoczonymi, po którym do Polski miały trafić najnowocześniejszej technologie umożliwiające wspólną produkcję pocisków rakietowych czy nowych samolotów. Miał...Najogólniej rzecz ujmując: rzeczywistość rozminęła się z deklaracjami.- Były miliardy z offsetu, a zostało pytanie, gdzie są korzystne skutki tego offsetu... - przypomniał Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, podczas dyskusji na ten temat podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.Dziesiątki milionów kosztowało też szkolenia pilotów nowych maszyn, które realizowano w USA. Nie mieliśmy bowiem odpowiednich maszyn do tak zaawansowanego szkolenia... Pierwsze samoloty szkolno-bojowe M346 Master, produkcji Leonarda, przyleciały nad Wisłę 3 lata później.Kiedy podpisywano umowę F-16 były najnowszym wariantem tych maszyn dostarczanym siłom powietrznym NATO. Przez 15 lat znacznie się jednak postarzały. Konieczna jest ich modernizacja. Z informacji MON wynika, że unowocześnienie, powiązane z planowanym przedłużeniem resursów, czeka polskie Jastrzębie w 2030 r.To dużo czasu. Zwłaszcza w kontekście pojawiających się informacji, że duża część naszych F-16 jest niesprawna.- To absolutnie wierutne kłamstwo, które dotyczy informacji, która gdzieś się pojawiała, że spośród 48 samolotów F-16 sprawnych jest kilka czy kilkanaście! Zapewniam, że w tej chwili na 48 sprawnych jest 41 maszyn. Mogą wykonywać zadania bojowe. To nie jest kilka czy kilkanaście sztuk - zapewniał podczas kwietniowego posiedzenia Komisji Obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.Czytaj też: Albatros w próbach morskich. Kolejny niszczyciel min dla marynarki wojennej Przypomniał też, że w celu zachowania i rozszerzenia zdolności operacyjnych - samoloty F-16 C/D Block 52+ podlegają modyfikacji i modernizacji w procesie ciągłym.W ramach kontraktu na pierwszą partię pocisków JASSM z 2014 r. zawarto również umowę na modernizację najszybciej starzejących się elementów, czyli przede wszystkim systemów uzbrojenia oraz walki elektronicznej.Do tego w październiku 2018 r. podpisaliśmy z rządem USA umowę o wartości 115,3 mln dol. (ok. 438,7 mln zł) na zapewnienie usługi wsparcia eksploatacji polskich F-16 na 5 lat. Obejmuje ona m.in.: utrzymanie sprawności samolotów, remonty i modernizację systemów pokładowych, dostawy części zapasowych i materiałów eksploatacyjnych, czy wsparcie techniczne i logistyczne.Ogólnikowa informacja wiceministra Skurkiewicza nie ujawnia szczegółów co, jak i kiedy jest modyfikowane i modernizowane; z całą pewnością chodzi jednak o dostosowanie myśliwców F-16 do przenoszenia pocisków manewrujących JASSM, na zakup których umowę MON podpisało w 2014 r. Dwa lata później zakontraktowaliśmy rakiety JASSM-ER o zwiększonym zasięgu.MON chciałoby też pozyskać kierowane pociski z rodziny AGM, a także AIM-120D AMRAAM oraz kierowane pociski powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder.Według ekspertów, polskie Jastrzębie mają przed sobą jeszcze wiele lat służby, choć po pozyskaniu samolotów V generacji F-35 nie będą już najnowocześniejszymi w naszej flocie powietrznej.