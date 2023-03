Polskie karabinki Grot do poprawki? Żołnierze wypunktowali niedociągnięcia

Miażdżący raport polskich specjalsów o karabinkach Grot. Testowali je żołnierze wojsk specjalnych Polski i Ukrainy. Testy nie wypadły najlepiej.

O kontrowersjach dotyczących karabinków Grot napisał Onet ujawniając, że wspólne ćwiczenia polskich i ukraińskich specjalsów, które odbyły się w drugiej połowie stycznia 2023 r., nie zakończyły się najlepiej.

Uczestnicy szkolenia, którzy testowali karabinek Grot napisali notatkę do Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych wskazując, że Grot wciąż ma wiele mankamentów.

Ministerstwo Obrony Narodowej uspakaj twierdząc, że Groty doskonale sprawdzają się na realnym polu boju, często w ekstremalnych warunkach.

W drugiej połowie stycznia przez sześć dni specjalsi z Polski i Ukrainy uczestniczyli we wspólnych zajęciach strzeleckich i poligonowych. Celem ćwiczeń było m.in. wypróbowanie przez Ukraińców karabinka MSBS Grot, z którego żołnierze ukraińscy już korzystają.

Onet cytuje wypowiedzi polskich uczestników tych ćwiczeń, z których wynika, że karabinki mają wciąż wiele usterek. Napisali o tym w notatce skierowanej do Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych, w której wskazują usterki zaobserwowane podczas ćwiczeń i strzelań.

W notatce wskazują na uszkodzenia i dysfunkcje broni, do których doszło podczas zajęć z Ukraińcami. Piszą, że karabinki Grot zbyt często się zacinają. W wielu egzemplarzach po zajęciach brakowało m.in. śruby obsady lufy, plastikowej nakładki w dźwigni przeładowania czy blokady wysuwania się kolby.

Zwracają też uwagę na niską ich zdaniem celności Grotów, która może wynikać ze zbyt dużych luzów na obsadzie i mocowaniu lufy, problemów z celownikiem czy luzów na kolbie. Twierdzą, że to niebezpieczne usterki, które w krytycznych sytuacjach walki mogą grozić żołnierzowi śmiercią.

Zbyt mało wiadomo na ten temat, by wyciągać jednoznaczne wnioski. MON nie odnosi się wprost do zawartych w materiale informacji. Informuje jedynie, że z danych, które docierają do Polski wynika, że Groty doskonale sprawdzają się na realnym polu boju, często w ekstremalnych warunkach.

Spółka poddaje w wątpliwość prawdziwość publikowanych informacji

Zapytaliśmy Wojciecha Arndta, prezesa Fabryki Broni w Radomiu o niedostatki związane z karabinkiem Grot, który nadal się zacina i ma też inne niedociągnięcia. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że Fabryce Broni nie jest znana treść notatki adresowanej do DKWS, o której mowa w artykule Onetu.

- Spółka nie może więc potwierdzić, czy opisywane w artykule szkolenie rzeczywiście miało miejsce, jaki był jego cel, przebieg i przedmiot. Przy założeniu, że opisywane okoliczności polegają na prawdzie, Fabryka Broni zwraca uwagę, że wskazane problemy dotyczą kwestii stricte obsługowych - czytamy w oświadczeniu.

Czyli związanych z przeglądami wynikającymi z instrukcji obsługi broni, w trakcie których wszystkie opisywane w publikacji kwestie winny być korygowane.

Podkreślono, że artykuł zawiera zaskakującą sugestię, że uczestnicy biorący udział w szkoleniu rzekomo nie dokonali choćby wstępnego przeglądu broni przed strzelaniem i nie usunęli widocznych niesprawności, w tym: uszkodzonej iglicy, na sprawdzenie której profesjonalista potrzebuje ok. 10 sekund, brakujących elementów składowych broni czy też nie dokonali korekty mocowań celowników.

Żadna z tych okoliczności nie mogła być efektem samego szkolenia. W ocenie spółki FB artykuł oparty na anonimowych wypowiedziach osób, które przedstawiane są jako żołnierze Sił Specjalnych Wojska Polskiego, nie może być traktowany jako rzetelny materiał. Jest on daleki od wiarygodności.

Poza tym spółka poddaje w wątpliwość prawdziwość cytowanych wypowiedzi. Z uwagi na charakter służby pełnionej przez wymienionych w artykule żołnierzy, ich kulisy pracy i działań nie mogą być komentowane także przez samych zainteresowanych, co potwierdza stanowisko rzecznika DKWS.

Fabryka broni swego stanowiska, karabinki są dobre

Fabryka Broni podkreśla, że Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych nie potwierdziło istnienia notatki, o której mowa w publikacji Onetu, rzekomo stworzonej przez żołnierzy Wojsk Specjalnych.

Spółka jednoznacznie wskazuje, że nie przekazywała broni na szkolenia, o których mowa we wspomnianej publikacji. Odnosząc się do kwestionowanych w artykule wymagań operacyjnych broni (m.in. wymagania poziomu celności czy wymagania dla modułowej konstrukcji) są to okoliczności wynikające bezpośrednio z założeń technicznych ustalonych przez MON.

W przypadku celności w praktyce osiągnięto przy tym znacznie lepsze parametry, niż pierwotnie zakładane w przekazanych spółce założeniach. Mimo, iż broń użytkowana jest w Siłach Zbrojnych RP od ponad 5 lat, w ilości ponad 70 tys. egzemplarzy, spółka nie otrzymała od MON jakichkolwiek sygnałów wskazujących, że przyjęte założenia wymagają modyfikacji lub wprowadzenia zmian co do parametrów operacyjnych lub konstrukcyjnych broni.

Mimo, że w artykule wskazano na istnienie wielu pozytywnych opinii o broni ze strony użytkowników, w tym Ukraińców, znaczenie ich wypowiedzi zostało w treści materiału całkowicie umniejszone, natomiast jako wiążące przywołano jedynie nieprzychylne opinie dwóch żołnierzy ukraińskich.

Podkreślono również, że dotychczasowe artykuły odnoszące się do karabinków Grot, które dostarczono do polskiego wojska, opublikowane na portalu Onet.pl, nie potwierdziły stanu faktycznego.

Generałowie studzą emocje przyznając, że mocno kibicują karabinkowi

Już wcześniej w rozmowie z WNP.PL Wojciech Arndt prezes FB chwalił się, że rośnie zainteresowanie klientów zagranicznych polskimi karabinkami. Partia Grotów trafiła do żołnierzy w Stanach Zjednoczonych. Radomska Fabryka Broni ma też kontrahentów z Afryki Wschodniej.

To nie pierwsza informacja o możliwych problemach produkcyjnych Grota produkowanego przez FB w Radomiu. Prawdziwą burzę wywołała publikacja Grot - do raportu! w 2021 r. Przedstawiono w niej wnioski z testów ogniowych karabinka Grot przeprowadzonych przez zespół specjalistów i żołnierzy, który ujawnił wiele krytycznych uwag.

Burza, jaka rozpętała się wokół raportu o tej broni, stała się przedmiotem politycznego sporu. Politycy PiS zarzucali nawet krytykom celową chęć utrącenia kontraktu z Ukrainą, która rzekomo miała kupić te karabinki, takiej umowy wówczas nie negocjowano.

Polscy generałowie, z którymi rozmawiał WNP.PL studzili emocje przyznając, że mocno kibicują karabinkowi Grot. Ich zdaniem nie jest tak zły, jak go opisują media i nie tak dobry, jak zapewniają przedstawiciele resortu obrony.

Najlepiej sprawdzić zalety broni i jej mankamenty w działaniu

Łucznik poinformował, że rozwija tę konstrukcję i do tej pory reklamacje dotyczyły 4 proc. egzemplarzy, a 3705 uwag dotyczyło tylko i wyłącznie magazynków. Podkreślano, że to wyrób, który ma wiele zalet i dobrze, byśmy mieli swój narodowy karabinek. Grot, jak każdy nowy wyrób wymaga udoskonaleń.

Radzili też, by w tej sprawie głównie polegać na opiniach ekspertów i użytkowników tej broni. Gen. Roman Polsko mówił naszemu portalowi, że jako użytkownik broni amerykańskiej czy niemieckiej również niejednokrotnie zgłaszał zastrzeżenia co do jej działania. Podczas kursu Rangersów radził nawet Amerykanom, by kupili od Sowietów licencję na kałasznikowa, bo ich broń ciągle się zacina.

Do GROM-u przyjeżdżała niemiecka firma, która na bieżąco usuwała usterki w wyprodukowanej przez siebie broni. Taki jest proces doskonalenia wszystkich wyrobów. Od karabinów po samoloty z F-35 włącznie.

Nie ma zatem powodów, by traktować informacje o niedoskonałościach broni zbyt emocjonalnie, jako sensację. Co nie znaczy, że zauważone przez specjalistów wady, należy lekceważyć i sprawę bagatelizować.

Najlepiej przecież sprawdzić zalety broni i jej mankamenty w działaniu. To doskonały poligon wskazujący, co trzeba zmienić i ulepszyć. Tylko czy u nas takie podejście jest możliwe? Z pewnością wrócimy do tego tematu.