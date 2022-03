Polskie myśliwce mogłyby polecieć na Ukrainę - ale musimy być rozsądni

Sytuacja walczących mężnie Ukraińców, przy pełnym panowaniu Rosjan w powietrzu, jest wyjątkowo trudna. Dlatego tak mocno naciskają, by kraje NATO przekazały im posowieckie maszyny,m.in. MiG-29, które mają na uzbrojeniu. Polskie władze obawiają się umiędzynarodowienia konfliktu i włączenia się NATO do wojny, ale nie tylko to jest problemem.

Emocjonalnie czy pragmatycznie?

Co z naszym bezpieczeństwem?

Amerykanie potwierdzili też, o czym mówiono wcześniej, informacje o dostarczeniu Polsce używanych, ale w pełni sprawnych, zmodernizowanych myśliwców F-16. Miałyby to być przynajmniej 32 kolejne takie maszyny. Wzmocniłyby one dotychczasową flotę maszyn, których w Polsce mamy 48.W podobnym tonie wypowiedział się brytyjski minister obrony Ben Wallace. — Wielka Brytania poprze Polskę, jeśli ta zdecyduje się dostarczyć Ukrainie myśliwce — powiedział. Ostrzegł jednak, że może to mieć dla Polski bezpośrednie konsekwencje. — Polska musi ocenić to ryzyko. To faktycznie duża odpowiedzialność ze strony prezydenta Polski i ministra obrony — dodał.Już jednak dzień później polski wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik stwierdził, że decyzja o tym powinna zapaść na szczeblu NATO i powinna być jednolita dla wszystkich krajów NATO.- To nie powinno być tak, że jeden czy drugi kraj na własną rękę pomaga - podkreślał wiceszef MSWiA, zapewniając, że nie wysłaliśmy żadnego myśliwca.Jak się okazuje, kontrowersje na ten temat, zgłaszane przez polityków i wojskowych, to nie tylko wynik obaw, że przekazując Ukrainie samoloty, zostaniemy uznani przez Rosję za agresora. Putin ostrzegł, że wszyscy, którzy są przeciwko działaniom Rosji i będą działać na jej szkodę, muszą się spodziewać miażdżących konsekwencji. Jednak nie tylko o obawy przed najgorszym chodzi.Według gen. Jana Rajchela, pilota klasy mistrzowskiej, byłego rektora dęblińskiej Szkoły Orląt, eksperta Fundacji Stratpoint i profesora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, do sprawy przekazania polskich samolotów MiG -29 Ukrainie można podejść w dwojaki sposób: emocjonalny i pragmatyczny.- Ten pierwszy podpowiada oczywiście, by dać im te samoloty jak najszybciej. Niech się bronią, mają narzędzia do walki z agresorem. Byłyby znaczną pomocą dla Ukraińców, bo widzimy, że te samoloty w ich rękach sprawdzają się w walce i odnoszą sukcesy - mówi WNP.PL gen. Rajchel.Zwłaszcza że, jak podkreśla generał, MiG-29 nie jest bronią ofensywną. Jest to typowy myśliwiec obrony powietrznej, czyli maszyna przeznaczona do zwalczania wszelkiego rodzaju środków napadu powietrznego, ale nad własnym terytorium.To nie jest myśliwiec przewagi powietrznej, jak F-15 czy F-22, ani typu Su-27, Su-30, Su-35, których głównym zadaniem jest niszczenie celów naziemnych, najlepiej na terytorium przeciwnika.

Podejście pragmatyczne, zdaniem generała, każe się więc zastanowić, czy przekazanie tych maszyn to rzeczywiście najlepsze rozwiązanie. Czy jest jeszcze na terytorium Ukrainy jakieś niezniszczone lotnisko, z którego te samoloty mogłyby ruszać do akcji? Bo z polskich lotnisk działać nie mogą.

Pytanie o bezpieczeństwo kraju po ewentualnym przekazaniu maszyn stronie ukraińskiej jest z gatunku tych najpoważniejszych. Teoretycznie nie powinniśmy w odwecie za przekazanie tych samolotów zostać zaatakowani.

Jesteśmy bowiem członkiem NATO i byłoby to ze strony Rosji wypowiedzenie wojny Paktowi Północnoatlantyckiemu. Możemy więc zakładać, że do takiego ataku podczas wojny toczonej w Ukrainie ze strony Rosjan by nie doszło. Ale nie wiemy, co będzie za miesiąc, dwa czy pół roku.



- Przekazując te samoloty, praktycznie pozbawilibyśmy się obrony powietrznej naszego kraju. Maszyny F-16 są samolotami wielozadaniowymi. Ich głównym zadaniem jest atakowanie celów naziemnych. Oczywiście mogą też działać jak myśliwce, ale mamy ich tylko 48 - podkreśla gen. Rajchel.

Roczna luka w obronie

Pilot ukraiński musi wcześniej przejść szkolenia

Dodaje, że jeśli nawet dziś oddamy Ukraińcom MiGi-29, a jutro dostaniemy od Amerykanów nawet nowiutkie F-16, to i tak ich od razu nie wykorzystamy. Proces szkolenia personelu latającego, nawet w warunkach wojennych, będzie nie krótszy niż pół roku. I to dotyczy doświadczonych pilotów.Do tego dochodzi proces szkolenia personelu technicznego to przynajmniej rok. - Personel do samolotów MiG-29 jest gotowy. Mamy do nich pilotów i obsługę. Oddając te samoloty, pozbawilibyśmy się przynajmniej na rok możliwości ich użycia bojowego - twierdzi ekspert Stratpoins.- Nie wystarczy tylko pozyskać od Amerykanów czy innego kraju natowskiego samolotów w zamian za migi, ale należy w ich miejsce natychmiast przebazować na stałe przynajmniej dwie eskadry natowskie samolotów myśliwskich, które będą wchodziły w nasz system obrony powietrznej, bo inaczej pozostajemy bezbronni - twierdzi.Wątpliwości jest jeszcze więcej. Przykładowo, czy NATO zdecyduje się przekazać migi 29 po modernizacji do standardów natowskich, z którymi Ukraińcy nigdy nie mieli do czynienia.Maszyny te mają też zamontowane różnego rodzaju urządzenia, które użytkują tylko siły natowskie, jak np. urządzenie „swój-obcy”, czyli urządzenie rozpoznawcze, które potrafi odróżnić nasz samolot od samolotów przeciwnika.Jest ono objęte klauzulami tajemnicy i przekazanie samolotów z takimi urządzeniami, nawet jeśli jest możliwe, to z pewnością niewskazane. Nasze samoloty wyposażone są też w inne systemy nawigacyjne niż używane na ukraińskich lotniskach.Ukraińcy mieliby problemy z ich wykorzystaniem w gorszych warunkach atmosferycznych. Do tego nasze samoloty odróżnia od ukraińskich również inny, anglosaski system miar, do którego trzeba się przyzwyczaić, by przeliczać je "w głowie".- To nie jest takie proste, by z dnia na dzień przesiąść się na tego typu maszynę i wykonywać loty. Nawet najbardziej doświadczony pilot ukraiński musi wcześniej przejść szkolenia, zarówno naziemne teoretyczne z wykorzystaniem tych systemów, jak i w powietrzu, aby nauczyć się je wykorzystywać - zapewnia gen. Rajchel.Zdaniem generała nie ma możliwości, by przywrócić nasze samoloty do wersji sprzed modernizacji. Nawet gdybyśmy się na to zdecydowali i mieli takie możliwości techniczne, trwałoby to długo.Jeśli więc mielibyśmy je oddać, to w takim stanie, w jakim są i jednocześnie przeszkolić do nich pilotów. Generał twierdzi, że do przekazania naszych migów Ukrainie powinniśmy podchodzić, rozważając wszystkie argumenty i konsekwencje.